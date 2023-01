Donald Trump entre en 2023 face à une bataille difficile contre la Maison Blanche

WASHINGTON –

Donald Trump a commencé 2022 en beauté. Les candidats primaires affluaient en Floride pour courtiser l’ancien président pour une approbation convoitée. Ses rassemblements attiraient des milliers de personnes. Une multitude d’enquêtes sont restées largement sous le radar.

Un an plus tard, Trump fait face à une réalité bien différente.

Il est embourbé dans des enquêtes criminelles qui pourraient se terminer par des mises en examen. Il a été blâmé pour la performance décevante des républicains aux élections de novembre. Et bien qu’il soit désormais candidat déclaré à la présidence, les six semaines qui se sont écoulées depuis son annonce ont été marquées par des crises auto-infligées. Trump n’a pas organisé un seul événement de campagne et il sort à peine des limites de son club Mar-a-Lago en Floride.

Au lieu de repousser les challengers, ses rivaux potentiels de 2024 semblent de plus en plus enhardis. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui vient de remporter une réélection retentissante, est de plus en plus considéré comme la compétition la plus redoutable de Trump.

L’annonce discrète de la campagne de Trump a laissé même d’anciens piliers se demander s’il était sérieux au sujet d’une autre course à la Maison Blanche.

“Il y avait un film intitulé ‘Échec de lancement.’ Je pense que c’est ce que le processus de course de Donald Trump a été jusqu’à présent. Il a eu l’annonce, et il n’a rien fait pour l’étayer depuis”, a déclaré Michael Biundo, un agent du GOP qui a conseillé la campagne de Trump en 2016, mais qui évite cette fois.

“Quelle campagne ?” a demandé le donateur de longue date du GOP, Dan Eberhart, qui a donné 100 000 $ US à l’effort de réélection de Trump en 2020, mais qui se tourne maintenant vers DeSantis. “Le lancement précoce de Trump semble plus une réaction à la surperformance de DeSantis et une stratégie légale contre les poursuites qu’une campagne politique.”

Les responsables de la campagne Trump insistent sur le fait qu’ils ont passé les semaines depuis son annonce du 15 novembre à construire méthodiquement une opération politique. Trump, notent-ils, a annoncé juste avant la saison des fêtes, lorsque les politiciens sont généralement discrets, et il l’a fait exceptionnellement tôt, lui donnant beaucoup de temps pour se préparer.

“C’est un marathon et notre plan de match est mis en œuvre par conception”, a déclaré le porte-parole de Trump, Steven Cheung.

“Nous assemblons également des équipes de haut niveau dans les États à vote précoce et étendons notre opération massive de données pour nous assurer que nous dominons sur tous les fronts”, a-t-il déclaré. “Nous n’allons pas jouer le jeu des médias qui tentent de dicter notre campagne.”

Trump a également défendu les critiques sur le démarrage lent de sa campagne. “Les rallyes seront plus grands et meilleurs que jamais (parce que notre pays va en enfer), mais c’est un peu tôt, tu ne penses pas ?” il a écrit sur son site de médias sociaux.

S’il a évité les événements de campagne, l’ancien président a néanmoins courtisé la controverse.

Il y a eu son dîner avec un nationaliste blanc et le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, qui a débité des tropes et des complots antisémites ; ses suggestions de supprimer certaines parties de la Constitution pour le ramener au pouvoir ; et «l’annonce majeure» qui s’est avérée être le lancement de cartes à collectionner numériques à 99 $ qui ne profitent pas à sa campagne.

Depuis son annonce, il a également fait face à une série de pertes juridiques, notamment la nomination d’un avocat spécial pour superviser l’enquête du ministère de la Justice sur la présence de documents classifiés dans le domaine de Trump en Floride, ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant les efforts de Trump pour annuler les résultats des élections de 2020. La société éponyme de Trump a été reconnue coupable de fraude fiscale le mois dernier pour avoir aidé des dirigeants à esquiver des impôts sur des avantages extravagants. En Géorgie, un grand jury spécial semble conclure son travail d’enquête sur ses efforts pour rester au pouvoir.

Les rivaux potentiels de Trump ont passé des mois à jeter les bases de leurs propres campagnes, à visiter des États à vote anticipé, à s’exprimer devant des groupes conservateurs et à établir le type de relations qui pourraient leur être bénéfiques sur toute la ligne.

Bob Vander Plaats, président et chef de la direction de The Family Leader, un groupe conservateur basé dans l’Iowa, a souligné des républicains tels que l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, qui ont effectué des visites répétées à l’état.

“Ils ont fait le travail initial nécessaire pour être devant les Iowans et ils sont très bien accueillis”, a-t-il déclaré, notant que la période depuis que Trump a annoncé sa candidature a été “exceptionnellement calme”. À bien des égards, on a l’impression que c’est l’annonce qui n’a même pas eu lieu ou qui n’a pas eu l’impression qu’elle s’est produite parce qu’il n’y a pas eu de buzz immédiat. … Je n’entends pas de gens sur le terrain, ‘J’ai hâte que Trump se présente.’ ‘Avez-vous entendu l’annonce de Trump?'”

Il a qualifié la mauvaise performance de certains candidats soutenus par Trump à mi-mandat de 2022 de “drapeau de prudence” et a déclaré que même les partisans de Trump sont prêts à soutenir quelqu’un d’autre lors du concours de 2024.

“Pour le président, je pense qu’il va certainement devoir gagner la nomination”, a-t-il déclaré.

Malgré ses vulnérabilités, Trump reste le premier favori du GOP. Bien qu’il soit considéré comme potentiellement battable dans un affrontement en tête-à-tête, il est susceptible de bénéficier d’un champ bondé qui divise les votes anti-Trump, tout comme il l’a fait lorsqu’il s’est présenté et a gagné en 2016.

Mais Biundo, l’ancien conseiller de campagne de Trump, a déclaré qu’après avoir vu des candidats probables tels que Pence effectuer des visites dans les États à vote précoce, lui aussi pense que le champ est grand ouvert.

“Je ne pense pas que Donald Trump l’ait enfermé. Je ne pense pas que Ron DeSantis l’ait enfermé. Je ne pense pas que quiconque l’ait enfermé”, a-t-il déclaré. “À ce stade, c’est une primaire ouverte.”