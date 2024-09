Donald Trump en visite à Charlotte pour une réunion de l’Ordre Fraternel de la Police

L’ancien président Donald Trump se rend aujourd’hui à Charlotte pour parler au Ordre Fraternel de la Police Le Conseil national d’administration tient sa réunion d’automne à Charlotte.

Ce sera Quatrième visite de campagne de Trump à l’État depuis que le président Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection le 21 juillet. La Caroline du Nord est considérée comme un État clé, avec quatre sondages récents montrant que Trump devance la vice-présidente Kamala Harris d’un seul point.

Vous trouverez ci-dessous les mises à jour en direct sur la visite de Trump à Charlotte, la plus récente en haut.

Ambiance calme dans un lieu proche de l’université

L’ancien président Donald Trump devrait s’exprimer vendredi dans un hôtel du quartier universitaire de Charlotte lors d’une réunion de l’Ordre fraternel de la police.

14h33 Il régnait un silence inhabituel à l’extérieur du lieu où devait se dérouler le discours de Trump, environ deux heures avant l’arrivée prévue de l’ancien président.

Les meetings de Trump se déroulent souvent dans une ambiance de fête foraine, avec des participants assis pendant des heures sur des chaises longues et des vendeurs proposant des t-shirts, des casquettes et d’autres produits. Mais seuls les médias et les agents de sécurité se sont promenés devant le Hilton Charlotte University Place vendredi après-midi.

Un panneau « Trump-Vance » flottait à l’entrée de l’hôtel. Dans le hall de l’hôtel, les forces de l’ordre se mêlaient aux autres.

FOP soutient Donald Trump

14h02 Le FOP a officiellement soutenu Trump comme président quelques heures avant son discours à Charlotte.

Selon un communiqué de presse, l’organisation syndicale de la police choisit un candidat à soutenir en fonction des votes des administrateurs appartenant à chacun des 46 chapitres d’État. Les administrateurs nationaux votent lors de la réunion du conseil national et un candidat l’emporte s’il reçoit les deux tiers des voix.

« Au cours de son premier mandat, le président Trump a clairement indiqué qu’il soutenait les forces de l’ordre et la sécurité aux frontières », a déclaré Patrick Yoes, président national de la FOP. « Au cours de l’été 2020, il s’est tenu à nos côtés alors que très peu l’auraient fait. Avec son aide, nous avons vaincu le mouvement « defund the police » et, enfin, nous constatons une baisse des taux de criminalité. Si nous voulons maintenir ces taux de criminalité bas, nous devons réélire Donald Trump. »

Trump a également reçu l’approbation en 2016 et 2020.

Les démocrates installent des panneaux d’affichage avant la visite de Trump

Les démocrates ont lancé jeudi une campagne d’affichage et rassemblé les forces de l’ordre pour une conférence de presse avant le discours de Trump à l’Ordre Fraternel de la Police.

Les panneaux d’affichage seront installés dans six endroits de Charlotte. Ils qualifient Trump de « criminel condamné », soulignent le nombre de policiers blessés lors de l’insurrection du Capitole américain du 6 janvier 2021 et tentative de lier Trump au controversé Projet 2025.

Un New York Le jury a reconnu Trump coupable de 34 chefs d’accusation en mai dans le cadre d’un projet visant à influencer illégalement les élections de 2016, et il a déclaré plus tôt cette année qu’il des personnes « libres » condamnées pour leur rôle dans l’attaque du 6 janvier s’il est élu.

L’ancien président et actuel candidat républicain a tenté de se distancer du « Projet 2025 Plan de transition présidentielle », élaboré par le groupe de réflexion conservateur Heritage Foundation. une enquête de CNN a révélé près de 240 personnes ayant des liens avec le Projet 2025 et l’ancien président, dont au moins 140 personnes ayant travaillé dans son administration.

Les forces de l’ordre ont critiqué Trump pour son rôle dans l’insurrection du Capitole américain et pour ses nombreuses accusations criminelles.

« Trump va se tenir devant l’Ordre fraternel de la police, le FOP, et mentir. Il va dire à mes collègues officiers qu’il est leur allié, qu’il est leur ami et qu’il est (le candidat) de la loi et de l’ordre », a déclaré Harry Dunn, qui était policier lors de l’insurrection du 6 janvier 2021. « Eh bien, après ce que j’ai vécu le 6 janvier, je peux vous assurer qu’il ne l’est pas. »

Le shérif du comté de Durham, Clarence Birkhead, a déclaré que sa priorité absolue était de maintenir la sécurité dans sa communauté, et que Trump ne ferait qu’entraver ces efforts. Birkhead a également critiqué l’administration Trump pour son proposition de réduction de millions de dollars de financement pour l’application de la loi locale en 2021.

Fermetures de l’I-85 prévues pendant la visite de Trump

Autoroute 85 à Charlotte sera fermé pendant des périodes indéterminées entre 14h30 et 19h lorsque Trump s’envolera pour la ville vendredi, a déclaré la police.

Le département de police de Charlotte-Mecklenburg a déclaré que les déplacements seront affectés autour de l’aéroport international Charlotte Douglas et dans le nord de Charlotte et que les fermetures de routes se produiront à des moments différents.

La police a indiqué que toute la circulation sera déviée vers d’autres routes.

« Nous vous encourageons fortement à planifier à l’avance et à vous attendre à des retards importants sur les itinéraires alternatifs », a déclaré le CMPD. « Nous apprécions votre coopération et votre patience pendant que nous assurons la sécurité de cet événement. »