TRUMP BASHES LES GARDIENS DE CLEVELAND DE LA MLB CHANGENT DE NOM AU RALLYE

Trump a critiqué le changement de nom des Cleveland Guardians lors du rassemblement.

L’équipe a récemment changé son nom des Indians de Cleveland.

Il a fait écho à des déclarations similaires à celles qu’il a faites dans un communiqué de presse le 22 juillet :

« Quelqu’un peut-il croire que les Indians de Cleveland, une franchise de baseball légendaire et chérie depuis qu’ils ont pris le nom en 1915, changent leur nom en Guardians? »

« Une telle honte, et je vous garantis que les personnes les plus en colère à ce sujet sont les nombreux Indiens de notre pays. Ne serait-ce pas un honneur d’avoir une équipe nommée les Indiens de Cleveland, et ne serait-il pas irrespectueux de déchirer ce nom et ce logo sur ces maillots ?

« Les habitants de Cleveland ne peuvent pas être ravis et moi, en tant qu’ANCIEN fan de baseball, je ne peux pas croire que de telles choses se produisent. Un petit groupe de personnes, avec des idées et des politiques absolument folles, force ces changements à détruire notre culture et notre patrimoine. À un moment donné, les gens n’en prendront plus! »