Donald Trump écrit à 1 heure du matin un discours contre le biopic controversé The Apprentice | Donald Trump

Donald Trump s’est indigné contre un biopic qui vient de sortir sur sa vie dans un chape des médias sociaux tôt lundi, le qualifiant de « travail de hache bon marché, diffamatoire et politiquement dégoûtant » destiné à contrecarrer sa candidature à la présidentielle.

The Apprentice raconte comment Trump a créé son empire immobilier sous la tutelle de Roy Cohn, un avocat et courtier en pouvoir notoirement impitoyable dans les années 1970 et 1980 à New York, Intelligencer remarques. Trump est joué par l’acteur Marvel Sebastian Stan et Cohn par la star de Succession Jeremy Strong.

L’ex-femme de Trump, Ivana Trump, est interprétée par Maria Bakalova – dont le rôle marquant dans Borat Next Moviefilm lui a valu une nomination aux Oscars. Il y a un avertissement au début de The Apprentice indiquant que certaines parties ont été « romancées à des fins dramatiques », Intelligencer remarques.

Dans son discours, Trump a qualifié le film de « faux et sans classe ». Trump a déclaré qu’il espérait qu’il s’agirait d’une « bombe » et a affirmé que le projet avait été « lancé juste avant l’élection présidentielle de 2024, pour tenter de nuire au plus grand mouvement politique de l’histoire de notre pays, « RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU ! »

L’Apprenti a suscité éloges et controverses depuis sa première au festival de Cannes en mai. Le scénariste Gabriel Sherman a décrit de nombreux obstacles à sa production.

Les acteurs étaient réticents à « humaniser » Trump et Sherman dit à Vanity Fair, et les institutions hollywoodiennes n’ont pas voulu financer le projet. Et l’investisseur le plus important dans ce projet aurait menacé de tuer le film après l’avoir visionné.

Cet investisseur était Dan Snyder, un milliardaire qui possédait autrefois les Washington Commanders de la NFL et un partisan majeur de Trump. Snyder aurait investi dans The Apprentice par l’intermédiaire de la société de production cinématographique de son gendre Mark Rapaport, Variety. dit.

« Il avait l’impression qu’il s’agissait d’un portrait flatteur du 45e président », a rapporté le média.

L’apprenti est tout sauf. Il contient une scène dans laquelle le personnage de Trump semble agresser sexuellement sa première femme, Ivana, prend des amphétamines, subit une liposuccion et reçoit un greffe de cheveux.

Ivana a affirmé que Trump l’avait violée lors d’une demande de divorce, mais a ensuite rétracté cette allégation. Trump a nié avoir attaqué Ivana. Trump, qui a été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement de l’écrivain E Jean Carroll devant un tribunal civil, a été accusé d’inconduite sexuelle par plus de 20 femmes.

Les avocats de Trump ont envoyé des lettres de cessation et d’abstention aux cinéastes de The Apprentice, et les principaux distributeurs n’ont pas voulu s’en approcher. « Hollywood se présente comme une communauté de diseurs de vérité », a déclaré Sherman, « mais ici, ils fuyaient un film pour se préparer à une présidence Trump. »

Dans son attaque sur les réseaux sociaux publiée juste avant 1 heure du matin, Trump s’est concentré sur la représentation dans le film d’Ivana, décédée en juillet 2022 après une chute accidentelle.

« Mon ex-femme, Ivana, était une personne gentille et merveilleuse, et j’ai eu une excellente relation avec elle jusqu’au jour de sa mort », a écrit Trump. « L’auteur de ce tas d’ordures, Gabe Sherman, un hacker crapuleux et sans talent, qui a longtemps été largement discrédité, le savait, mais a choisi de l’ignorer.

« Tellement triste que HUMAN SCUM, comme les personnes impliquées dans cette entreprise, espérons-le infructueuse, soient autorisés à dire et à faire ce qu’ils veulent afin de nuire à un mouvement politique, qui est bien plus grand que chacun d’entre nous. MAGA2024 ! »

Le réalisateur du film, Ali Abbasi, ne semblait pas gêné par les invectives de Trump sur Truth Social.

« Merci de votre retour @realDonaldTrump », Abbasi posté sur X ce matin, avec une capture d’écran de son post. «Je suis disponible pour en parler davantage si vous le souhaitez. Aujourd’hui est une journée serrée avec beaucoup de presse pour #TheApprentice mais je pourrai peut-être vous appeler demain.

Invité à expliquer la déclaration de Trump et sa campagne pointu aux commentaires de Sherman sur la fictionnalisation dans le film.

« Les cinéastes admettent désormais volontiers qu’ils ont fabriqué des scènes et créé de fausses histoires pour s’adapter à un récit dérangé sur le président Trump qui est complètement faux. Ces ordures sont une pure fiction qui sensationnalise des mensonges qui ont longtemps été démystifiés », a déclaré Steven Cheung, directeur de la communication de la campagne Trump, dans un communiqué.

Cheung a comparé le film à une prétendue « chasse aux sorcières » menée par son adversaire démocrate, Kamala Harris, affirmant qu’il s’agissait d’une « ingérence électorale des élites hollywoodiennes juste avant novembre, qui savent que le président Trump reprendra la Maison Blanche et battra le candidat de son choix parce que rien ». ce qu’ils ont fait a fonctionné.

« Ce ‘film’ est une pure diffamation malveillante, ne devrait jamais voir le jour et ne mérite même pas une place dans la section directement sur DVD d’une poubelle à bonnes affaires dans un magasin de films discount qui sera bientôt fermé. , il appartient à un incendie de benne à ordures », a également déclaré Cheung.