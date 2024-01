Donald Trump doit payer 88,3 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation. Que se passe-t-il ensuite ?

NEW YORK (AP) — Pendant des années, Donald Trump a lancé des insultes à E.Jean Carrollaffirmant que le chroniqueur de conseils avait fabriqué un allégation d’agression sexuelle contre lui pour vendre un livre.

Trump va-t-il continuer ainsi, maintenant qu’il a été frappé par un Jugement en diffamation de 83,3 millions de dollars ?

Un jury a conclu vendredi que Trump avait malicieusement porté atteinte à la réputation de Carroll en 2019 après qu’elle ait rendu public ses accusations. Les jurés lui ont accordé 18 millions de dollars pour compenser le préjudice personnel qu’elle a subi, puis ont ajouté 65 millions de dollars supplémentaires pour punir Trump – et peut-être l’empêcher de continuer à la poursuivre sur les réseaux sociaux.

Un jury différent a conclu en mai dernier que Trump était responsable des abus sexuels sur Carroll dans le vestiaire d’un grand magasin de Manhattan en 1996. Ces jurés ont accordé à Carroll 5 millions de dollars. Si les deux jugements sont maintenus, Trump lui devrait un total de 88,3 millions de dollars.

Trump et ses avocats ont promis de faire appel.

Un aperçu du verdict et de la direction que pourrait prendre l’affaire à partir d’ici :

L’ACCUSATION

Carroll a déclaré qu’elle faisait ses courses au magasin Bergdorf Goodman sur la Cinquième Avenue en 1996 lorsqu’elle est tombée sur Trump, qui vivait à proximité. Elle a dit qu’ils se sont reconnus. À l’époque, Carroll tenait une chronique dans le magazine Elle et était l’animatrice d’un talk-show télévisé par câble intitulé « Ask E. Jean ».

DOSSIER – E. Jean Carroll quitte la Cour fédérale, le 26 janvier 2024, à New York. Un jury tente de déterminer si le jugement en diffamation de 83 millions de dollars sera suffisant pour dissuader Trump de poursuivre ses attaques contre Carroll. Le jury a infligé vendredi à Trump une sentence exorbitante pour diffamation, estimant que l’ancien président avait porté atteinte à la réputation de Carroll après l’avoir accusé de l’avoir agressée sexuellement dans un grand magasin de Manhattan. (Photo AP/Yuki Iwamura, dossier)

Dans son témoignage au tribunal et dans ses mémoires, Carroll a déclaré qu’elle et Trump s’étaient rendus dans la section lingerie du magasin, puis dans un dressing, chacun essayant de persuader l’autre d’essayer un article en dentelle. Lorsqu’ils sont entrés dans la loge, a-t-elle déclaré, Trump l’a poussée contre un mur, a baissé ses collants et l’a agressée sexuellement. Carroll a dit qu’elle s’était libérée et s’était enfuie.

Après avoir écrit sur la prétendue rencontre en 2019, Trump, qui a alors été élu président, a déclaré aux journalistes qu’il n’avait aucune idée de qui était Carroll, que son accusation était « totalement fausse » et qu’elle était motivée par le désir de vendre des livres.

LE PREMIER ESSAI

Carroll a poursuivi Trump pour diffamation en 2019, affirmant que ses déclarations à son sujet étaient fausses et portaient atteinte à sa réputation. Cette affirmation a fini par s’enliser pendant des années sur la question juridique de savoir si, en niant les allégations, Trump avait rempli ses fonctions de président. Trump a affirmé que la présidence le mettait à l’abri de toute responsabilité contre le procès en diffamation.

En attendant, New York a changé sa loi donner aux victimes d’abus sexuels une nouvelle chance de poursuivre au civil des attaques survenues dans un passé lointain. Carroll a été l’une des premières personnes à en profiter, déposant une nouvelle plainte contre Trump, alléguant qu’il l’avait violée. Elle a également porté plainte pour ce qu’il avait dit à son sujet après avoir quitté la Maison Blanche.

Trump n’a pas été inculpé au pénal. Le verdict civil a cependant amené beaucoup de gens à croire à tort qu’il avait été reconnu coupable d’agression sexuelle contre Carroll. Selon la loi de l’État, trop de temps s’était écoulé depuis l’agression présumée de 1996 pour qu’une affaire pénale puisse être envisagée contre Trump.

Un jury a entendu des témoignages dans ce procès l’année dernière et a conclu que même si Carroll n’avait pas prouvé qu’elle avait été violée, selon la définition de ce crime donnée par New York, Trump l’avait agressée sexuellement.

Le jury a accordé à Carroll 2 millions de dollars pour les abus et près de 3 millions de dollars pour les commentaires publics de Trump à son sujet, qu’il a qualifiés de diffamatoires – et ne protégeaient donc pas la liberté d’expression.

Le DEUXIÈME PROCÈS

Une fois les principales questions juridiques résolues, une question restait en suspens : Carroll avait-il également été lésé par les commentaires de Trump alors qu’il était encore à la Maison Blanche.

Le juge de district américain Lewis A. Kaplan a statué qu’il faudrait un nouveau procès pour trancher cette allégation, mais ce procès n’avait pas besoin de réexaminer la question de savoir si Trump avait agressé Carroll ou si les choses qu’il avait dites à son sujet étaient diffamatoires. Ce procès déciderait combien de plus, le cas échéant, Trump devait à Carroll pour les choses qu’il avait dites à son sujet les 21 et 22 juin 2019.

Trump et ses avocats ont été scandalisés de ne pas avoir eu l’occasion de faire valoir un nouvel argument selon lequel il était innocent, mais Kaplan a déclaré qu’ils avaient déjà perdu ce combat.

“C’est un principe juridique très bien établi dans ce pays qui empêche les plaideurs déçus de refaire leur travail”, a déclaré Kaplan aux avocats le jour où Trump a témoigné lors du deuxième procès. « Il l’a perdu et il est lié. Et le jury sera informé que, peu importe ce qu’il dit devant le tribunal aujourd’hui, c’est lui qui l’a fait, en ce qui les concerne. C’est la loi.

DOSSIER – L’ancien président Donald Trump s’exprime après avoir quitté la salle d’audience pour une pause à la Cour suprême de New York, le 7 décembre 2023, à New York. Un jury tente de déterminer si le jugement en diffamation de 83 millions de dollars sera suffisant pour dissuader Trump de poursuivre ses attaques contre E. Jean Carroll. Le jury a infligé à Trump une sentence exorbitante pour diffamation vendredi 26 janvier, estimant que l’ancien président avait porté atteinte à la réputation de Carroll après l’avoir accusé de l’avoir agressée sexuellement dans un grand magasin de Manhattan. (Photo AP/Eduardo Munoz Alvarez, dossier)

ET APRÈS?

L’équipe juridique de Trump fait appel du verdict dans le premier cas et a promis de faire appel également dans le second.

« Cela ne nous dissuadera pas. Nous continuerons à nous battre. Et je vous assure que nous n’avons pas gagné aujourd’hui, mais nous gagnerons », a déclaré l’avocate de Trump, Alina Habba.

Entre autres choses, son équipe souhaite que les tribunaux supérieurs décident que Trump avait le droit de nier avec force les allégations de Carroll et de suggérer qu’elle avait des arrière-pensées.

« Chacun a le droit de se défendre », a déclaré Habba.

Les avocats de Trump contestent également la décision de Kaplan selon laquelle le jury du deuxième procès n’avait pas besoin de réexaminer si Trump était responsable d’agression sexuelle, et que le juge a injustement limité ce que les avocats de Trump pouvaient dire devant le jury.

Les appels seront portés devant un panel de juges à New York. Les appels pourraient éventuellement être portés devant la Cour suprême des États-Unis pour que les juges les examinent.

Entre-temps, Trump a placé plus de 5,5 millions de dollars sur un compte séquestre pour potentiellement couvrir le coût du premier verdict pendant que les appels se déroulent.

ET SI Trump continue de dire publiquement que Carroll l’a inventé ?

Carroll pourrait intenter une nouvelle action en justice pour chaque nouveau commentaire. Potentiellement, de nouveaux procès devraient avoir lieu au cours desquels les jurys pourraient accumuler des dommages supplémentaires.

Les 88,3 millions de dollars de jugements contre Trump sont en réalité inférieurs à ce que certains de ses partisans ont dû affronter dans de récentes affaires de diffamation.

L’année dernière, un jury a décidé que Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York et allié de Trump qui a tenté de maintenir au pouvoir le président de l’époque après sa défaite aux élections de 2020, devait 148 millions de dollars à deux anciens agents électoraux de Géorgie pour avoir diffusé une théorie du complot à leur sujet. Les jurys du Texas et du Connecticut ont frappé Alex Jones, animateur d’Infowars avec 1,5 milliard de dollars de jugements en diffamation pour avoir promu une fausse affirmation selon laquelle la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook était un canular.

Contrairement à Giuliani et Jones, Trump pourrait avoir les ressources financières nécessaires pour payer un jugement énorme. Il a déclaré avoir environ 294 millions de dollars en espèces ou équivalents de trésorerie dans son dernier état financier annuel, pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021. Cela s’ajoute à la valeur de ses actifs immobiliers, qui, selon Trump, valent des milliards de dollars. .

Pourtant, Trump fait face à d’autres responsabilités financières potentielles. Il attend le verdict d’un procès civil pour fraude, dans lequel l’État de New York a demandé qu’il perde 370 millions de dollars de ce que les autorités considèrent comme des gains mal acquis provenant de prêts et de transactions conclues à l’aide d’états financiers qui ont exagéré sa richesse.