Donald Trump dit qu’il sera arrêté plus tard cette semaine alors que l’ex-président dénonce les accusations d’ingérence dans les élections de 2020

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il serait arrêté cette semaine après avoir voyagé en Géorgie où il fait face accusations de complot et de racket pour des allégations selon lesquelles il aurait tenté d’annuler les élections de 2020.

L’ancien président a fait la proclamation dans un article du lundi soir sur son site Web de médias sociaux, Truth Social.

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il serait arrêté à Atlanta, en Géorgie, cette semaine

Trump fait face à des accusations de complot et de racket pour des allégations selon lesquelles il aurait tenté d’annuler les élections de 2020 Crédit : EPA

Trump et 18 autres accusés ont été inculpés la semaine dernière Crédit : AP

« Pouvez-vous le croire ? J’irai à Atlanta, en Géorgie, jeudi pour être ARRÊTÉ par un procureur de district de gauche radicale, Fani Willis, qui supervise l’un des plus grands meurtres et crimes violents CATASTROPHES de l’histoire américaine », a déclaré Trump. .

« Dans mon cas, le voyage à Atlanta n’est pas pour un » meurtre « mais pour passer un APPEL TÉLÉPHONIQUE PARFAIT! Elle a fait campagne et continue de faire campagne et de collecter des fonds pour cette CHASSE AUX SORCIÈRES.

Il a même poursuivi en affirmant que la récente inculpation était en « stricte coordination » avec le ministère de la Justice du président Joe Biden.

« C’est une question d’INTERFÉRENCE ÉLECTORALE ! » Trump a écrit.

La semaine dernière, l’ancien président a été inculpé de plusieurs accusations de complot, sollicitant un agent public pour qu’il viole son serment, faisant de fausses déclarations et écrits, et violant la loi géorgienne sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (RICO).

Il a jusqu’au vendredi 25 août pour se rendre volontairement.

Le bureau du shérif du comté de Fulton a déclaré lundi qu’une fois que Trump se serait rendu aux autorités, il y aurait un « verrouillage strict » de la zone autour de la prison du comté.

La caution de Trump aurait été fixée à 200 000 dollars, selon des documents judiciaires déposés lundi.

L’accord d’obligation interdirait également à l’ancien président d’intimider les coaccusés, les témoins ou les victimes dans l’affaire sur les réseaux sociaux, selon l’Associated Press.

Cela inclut également les « rapports de messages » faits par d’autres.

Plus précisément, l’accord obligataire interdit à Trump de faire toute « menace directe ou indirecte de quelque nature que ce soit ».

Il lui serait également interdit de communiquer sur les faits de l’affaire avec des témoins ou des coaccusés, sauf par l’intermédiaire de leurs avocats.

L’acte d’accusation de la semaine dernière marque le quatrième que l’ancien président a dû affronter cette année seulement.

Il a été descellé le 14 août, révélant que Trump et 18 autres accusés font face à des accusations liées aux efforts visant à annuler l’élection présidentielle de 2020.

L’acte d’accusation énumère 41 chefs d’accusation contre les 19 accusés.

L’acte d’accusation affirme que les accusés « ont illégalement conspiré et tenté de mener et de participer à une entreprise criminelle dans le comté de Fulton, en Géorgie, et ailleurs ».

Tous les accusés font face à des accusations de racket.

L’acte d’accusation comprend également des accusations de faux, de parjure, d’influence de témoins, de sollicitation des législatures des États et de hauts fonctionnaires de l’État, ainsi que de la création et de la distribution de faux documents de collège électoral.

La procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré qu’elle prévoyait de juger les 19 accusés lors du même procès.

Après s’être rendus aux autorités, les accusés devraient être incarcérés dans la prison du comté de Fulton.

Ce processus devrait inclure des photographies et des empreintes digitales.

Comme le dernier acte d’accusation porte sur des accusations d’État, Trump ne pourrait pas se pardonner s’il était reconnu coupable et s’il remportait l’élection présidentielle de 2024.

