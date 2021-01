Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il «se battrait comme un enfer» pour conserver la présidence et a appelé les législateurs républicains à annuler sa défaite électorale face à Joe Biden lorsqu’ils se réuniront cette semaine pour confirmer le vote du collège électoral.

Les électeurs élus par le président élu Biden « ne prendront pas cette Maison Blanche! » Il a crié alors que les partisans applaudissaient lors d’un rassemblement en plein air lundi soir en Géorgie. Le but annoncé de Trump pour le voyage était de stimuler les candidats républicains au Sénat lors du second tour des élections de mardi, mais il a passé une grande partie de son discours à se plaindre amèrement de sa perte électorale – ce qu’il insiste il a gagné «beaucoup».

Auparavant, à Washington, il avait exhorté les législateurs républicains à s’opposer officiellement mercredi à une session conjointe du Congrès qui confirmera la victoire de Biden au Collège électoral, elle-même une confirmation de la victoire nationale de Biden le 3 novembre.

Bien qu’il n’ait reçu que des acclamations lundi soir, la tentative de Trump de renverser l’élection présidentielle divise le Parti républicain.

Certains législateurs du GOP qui le soutiennent se précipitent, malgré une vague de condamnation de la part des responsables actuels et anciens du parti avertissant que l’effort sape la foi des Américains dans la démocratie. Les 10 anciens secrétaires de la défense en vie ont écrit dans un éditorial que «le temps de remettre en question les résultats est passé».

On ne sait pas dans quelle mesure les dirigeants du GOP au Congrès seront en mesure de contrôler la session conjointe de mercredi, ce qui pourrait se prolonger dans la nuit, bien que les défis de l’élection soient presque certains d’échouer. Trump lui-même attise les foules pour un rassemblement mercredi près de la Maison Blanche.

Le vice-président Mike Pence, qui est sous pression pour faire basculer les résultats pour Trump, sera étroitement surveillé alors qu’il préside dans un rôle de cérémonie lors de la session conjointe de mercredi.

«Je vous promets ceci: mercredi, nous aurons notre journée au Congrès», a déclaré Pence alors qu’il faisait campagne en Géorgie avant le second tour des élections de mardi qui détermineront le contrôle du Sénat.

Trump a déclaré en Géorgie: «J’espère que notre grand vice-président viendra pour nous. C’est un gars formidable. Bien sûr, s’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant. Il a ajouté: «Non, Mike est un gars formidable.»

L’un des républicains de Géorgie lors du second tour de mardi – la sénatrice Kelly Loeffler, qui affronte le démocrate Raphael Warnock – a déclaré à la foule qu’elle rejoindrait les sénateurs pour s’opposer formellement à la victoire de Biden. L’autre républicain candidat à la réélection, David Perdue, qui se présente contre le démocrate Jon Ossoff, n’aura pas le droit de voter.

Trump a répété à plusieurs reprises ses allégations de fraude électorale, qui ont été rejetées par les responsables électoraux – républicains et démocrates d’État après État – et les tribunaux jusqu’à la Cour suprême des États-Unis. Son ancien procureur général, William Barr, a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude qui pourrait changer le résultat des élections.

L’effort du Congrès pour garder Trump au pouvoir est dirigé par le sénateur Josh Hawley du Missouri et Ted Cruz du Texas, ainsi que des membres de la base de la Chambre, certains en marge du parti.

«Je viens de raccrocher avec @realDonaldTrump», a tweeté la nouvelle représentante élue Marjorie Taylor Greene de Géorgie, qui est alignée sur un groupe de conspiration soutenant Trump.

« Il veut que vous appeliez votre représentant et vos sénateurs AUJOURD’HUI, TOUTE LA JOURNÉE! », A-t-elle tweeté lundi. Elle a ensuite rejoint le président sur Air Force One alors qu’il se rendait en Géorgie.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a tenté d’empêcher son parti de s’engager dans cette bataille, ce qui pourrait aider à définir le GOP dans l’ère post-Trump. Le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy, un allié de Trump, a refusé d’en dire beaucoup publiquement à ce sujet.

Hawley et Cruz sont tous deux des candidats potentiels à la présidentielle 2024, en lice pour la base de partisans de Trump.

Biden, s’exprimant lors d’un rassemblement au volant à Atlanta, a déclaré que Trump «passe plus de temps à pleurnicher et à se plaindre» qu’à travailler sur la résolution de la pandémie de coronavirus. Il a ajouté avec dédain: « Je ne sais pas pourquoi il veut toujours le travail – il ne veut pas faire le travail. »

Au cours de la journée de lundi, des responsables plus anciens et actuels du GOP ont réprimandé l’effort de renverser l’élection.

L’ancien sénateur à trois mandats John Danforth du Missouri a déclaré dans une déclaration cinglante: «Prêter crédit à la fausse affirmation de Trump selon laquelle l’élection a été volée est une attaque extrêmement destructrice.» Il a déclaré: «C’est le contraire du conservateur; c’est radical. «

Deux sénateurs républicains actuels, Rob Portman de l’Ohio et Mike Lee de l’Utah, ont rejoint le nombre croissant qui s’oppose désormais au défi des législateurs.

Portman a déclaré dans un communiqué: «Je ne peux pas soutenir le fait que le Congrès contrecarre la volonté des électeurs.»

Lors du rassemblement de Dalton, Trump a noté qu’il était «un peu en colère» contre Lee, mais a exprimé l’espoir que le sénateur changerait d’avis. «Nous avons besoin de son vote», a déclaré Trump.

La Chambre de commerce américaine, organisation de lobbying géante et incarnation virtuelle de l’establishment des affaires, a déclaré que le défi du vote électoral «sape notre démocratie et l’état de droit et ne fera qu’entraîner une division supplémentaire dans notre pays.

Jusqu’à présent, Trump a obtenu le soutien d’une douzaine de sénateurs républicains et jusqu’à 100 républicains de la Chambre pour contester la victoire de Biden au collège électoral 306-232.

Alors que Biden devrait être inauguré le 20 janvier, Trump intensifie ses efforts pour empêcher le transfert traditionnel de pouvoir. Lors d’un appel divulgué dimanche, on peut l’entendre faire pression sur les responsables géorgiens pour qu’ils lui «trouvent» davantage de votes des élections du 3 novembre qu’il a perdues dans cet État.

Le défi de l’élection présidentielle est d’une ampleur inédite depuis les séquelles de la guerre civile, bien que le processus généralement routinier de confirmation des votes du collège électoral ait déjà fait l’objet de brèves objections. En 2017, plusieurs démocrates de la Chambre ont contesté la victoire de Trump, mais Biden, qui présidait à l’époque en tant que vice-président, les a rapidement renvoyés pour affirmer la victoire de Trump.

Les États organisent leurs propres élections et le Congrès n’a pas voulu intervenir.

« Les élections de 2020 sont terminées », a déclaré dimanche un communiqué d’un groupe bipartite de 10 sénateurs, dont les républicains Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Bill Cassidy de la Louisiane et Mitt Romney de l’Utah.

Une gamme de fonctionnaires républicains – y compris le gouverneur Larry Hogan du Maryland; Rep. Liz Cheney du Wyoming, le chef du GOP au troisième rang de la Chambre; et l’ancien président de la Chambre Paul Ryan – ont critiqué les efforts du GOP pour renverser l’élection.

Hawley a défendu ses actions dans un long courrier électronique ce week-end à ses collègues, affirmant que ses électeurs du Missouri avaient été «haut et fort» en insistant sur le fait que la défaite de Biden contre Trump était injuste.

La coalition de Cruz de 11 sénateurs républicains promet de rejeter les décomptes du Collège électoral à moins que le Congrès ne lance une commission pour procéder immédiatement à un audit des résultats des élections. Il est peu probable que le Congrès accepte cela.

Le groupe, qui n’a présenté aucune nouvelle preuve de problèmes électoraux, comprend les sénateurs Ron Johnson du Wisconsin, James Lankford de l’Oklahoma, Steve Daines du Montana, John Kennedy de la Louisiane, Marsha Blackburn du Tennessee, Mike Braun de l’Indiana, Cynthia Lummis du Wyoming, Roger Marshall du Kansas, Bill Hagerty du Tennessee et Tommy Tuberville de l’Alabama.