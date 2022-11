Donald Trump dit qu’il craignait d’être viré s’il parlait

NEW YORK –

Un cadre de l’entreprise de Donald Trump a témoigné lundi qu’il avait peur d’entendre ces mots célèbres – “vous êtes viré!” – s’il est allé voir le grand patron avec des inquiétudes que deux hauts responsables de l’entreprise complotaient pour esquiver les impôts sur les avantages payés par l’entreprise.

Le vice-président principal et contrôleur Jeffrey McConney a déclaré aux jurés du procès pour fraude fiscale pénale de l’organisation Trump qu’il ne voyait pas beaucoup d’avantages s’il dénonçait le chef des finances de longue date Allen Weisselberg ou le chef des opérations Matthew Calamari Sr., deux des lieutenants les plus fidèles et les plus fidèles de Trump. .

“Je pensais que si je commençais à refuser ou à riposter, je perdrais probablement mon emploi”, a déclaré McConney vers la fin d’un quatrième jour de témoignage parfois controversé – un long acte d’échauffement pour le virage imminent de Weisselberg en tant que témoin vedette de l’accusation.

« Allen était mon patron. A qui allais-je le dire ? Je n’allais pas le confronter avec ça. Je n’allais pas discuter », a déclaré McConney à un autre moment de son témoignage. “J’allais faire ce qu’il m’a dit de faire.”

Le juge Juan Manuel Merchan a déclaré McConney un témoin hostile après que les procureurs se soient plaints qu’il avait été beaucoup plus réactif aux interrogatoires de la défense, même s’il avait obtenu l’immunité pour témoigner en tant que témoin à charge.

McConney, qui travaille toujours pour l’organisation Trump et a un avocat payé par l’entreprise, a reconnu lundi à la barre des témoins qu’il avait parlé avec les avocats de l’entreprise de son témoignage lorsque le tribunal n’était pas en session. Il a dit qu’il avait même effectué des calculs fiscaux en leur nom dimanche soir.

“Je pense que c’est assez clair pour l’observateur moyen, il vous est très utile (la défense)”, a déclaré Merchan. “D’un autre côté, il semble qu’il ait vraiment du mal à comprendre les questions des gens et il a du mal, franchement, à donner des réponses crédibles.”

McConney doit retourner à la barre des témoins mardi. En tant que témoin hostile, il pourrait être soumis à plusieurs heures d’interrogatoire supplémentaires alors que les procureurs cherchent à concilier son témoignage au procès précédent et ses réponses aux questions lors de huit comparutions devant le grand jury au cours des dernières années.

La Trump Organization, la société holding des divers actifs de l’ancien président américain – y compris des bâtiments, des terrains de golf et des hôtels – est accusée d’avoir aidé certains hauts dirigeants à éviter l’impôt sur le revenu sur les rémunérations qu’ils ont reçues en plus de leurs salaires.

La société, qui pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars en cas de condamnation, a nié tout acte répréhensible. Ses avocats allèguent que Weisselberg a concocté le stratagème de son propre chef, à l’insu de Trump ou de la famille Trump, et que l’entreprise n’a pas bénéficié de ses actions.

Weisselberg, 75 ans, a plaidé coupable d’avoir pris 1,7 million de dollars en indemnisation informelle et a accepté de témoigner en tant que témoin à charge lors du procès, peut-être dès mardi, en échange d’une peine de cinq mois de prison.

L’avocate de la Trump Organization, Susan Necheles, a transformé une partie du contre-interrogatoire de McConney en une attaque préventive contre Weisselberg – obtenant des témoignages selon lesquels il avait sournoisement tenté de s’enrichir aux frais de l’entreprise.

McConney a déclaré que Weisselberg et Calamari Sr. se sont appuyés sur lui au fil des ans pour falsifier les registres de paie afin de cacher des extras tels que des appartements à Manhattan et des voitures Mercedes-Benz de leur revenu imposable, en partie en réduisant leurs salaires du coût de ces avantages et en émettant des W falsifiés. -2 formulaires.

McConney a déclaré que Weisselberg, son superviseur, lui avait même demandé une fois de verser à sa femme un chèque de paie unique de 6 000 $ pour un travail de non-présentation dans l’entreprise afin qu’elle puisse bénéficier des prestations de sécurité sociale. Il a dit que Weisselberg l’avait averti de ne pas dire aux autres membres de l’entreprise ce qu’ils faisaient.

“Allen Weisselberg ne voulait pas que d’autres personnes de l’entreprise connaissent ce secret”, a déclaré McConney.

Trump a approuvé certains ajustements salariaux – ce que McConney a déclaré que Weisselberg affirmait être sa façon de rembourser l’entreprise pour les avantages – mais il n’est pas clair s’il savait qu’ils ne payaient pas d’impôts.

Ni Trump ni aucun de ses enfants qui ont travaillé comme dirigeants de la Trump Organization ne sont accusés ou accusés d’actes répréhensibles.

Le procureur Joshua Steinglass a saisi la réticence de McConney à le dire à Trump, l’interrogeant sur ce que l’on appelle un nouvel interrogatoire – une chance pour lui de poser plus de questions après le contre-interrogatoire de la défense.

“Vous avez falsifié des W-2, vous avez inventé une employée et lui avez donné un W-2 pour un travail qu’elle n’a pas effectué”, a demandé Steinglass. “Avez-vous déjà porté cela à l’attention de Donald Trump et dit:” Le directeur financier me fait commettre une fraude … Je ne suis pas à l’aise de le faire. “”

“Non”, a déclaré McConney.

Lundi également, le juge du procès pour fraude du procureur général de New York contre Trump et la Trump Organization a nommé l’ancienne juge fédérale de Manhattan Barbara Jones en tant que contrôleur indépendant supervisant les relations commerciales de l’entreprise.

Jones a récemment servi comme maître spécial dans deux autres affaires très médiatisées liées à Trump. Elle a passé en revue les documents saisis lors des raids du FBI sur les anciens avocats personnels de Trump – Michael Cohen, dans une enquête liée à des paiements silencieux, et Rudy Giuliani, dans une enquête sur ses transactions en Ukraine.