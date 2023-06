Donald Trump dit qu’il a été inculpé dans une enquête sur des documents classifiés ; Le ministère de la Justice n’a pas encore confirmé – Shaw Local

MIAMI – (AP) – Donald Trump a déclaré jeudi qu’il avait été inculpé de mauvaise gestion de documents classifiés dans son domaine de Floride, déclenchant une poursuite fédérale qui est sans doute la plus périlleuse des multiples menaces juridiques contre l’ancien président alors qu’il cherche à récupérer la Maison Blanche .

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement confirmé publiquement l’acte d’accusation. Mais deux personnes proches du dossier qui n’étaient pas autorisées à en discuter publiquement ont déclaré que l’équipe de Trump avait été informée qu’il avait été inculpé de sept chefs d’accusation et que les procureurs avaient contacté des avocats pour les informer de l’acte d’accusation peu de temps avant que Trump ne l’annonce lui-même sur sa vérité. Plateforme sociale.

« C’est en effet un JOUR SOMBRE pour les États-Unis d’Amérique », a déclaré Trump. « Nous sommes un pays en déclin grave et rapide, mais ensemble, nous rendrons l’Amérique encore plus grande ! »

Dans les 20 minutes suivant son annonce, Trump, qui a déclaré qu’il devait comparaître devant le tribunal mardi après-midi à Miami, avait commencé à collecter des fonds pour sa campagne présidentielle de 2024.

L’affaire ajoute à l’aggravation du danger juridique pour Trump, qui a déjà été inculpé à New York et fait face à des enquêtes supplémentaires à Washington et à Atlanta qui pourraient également conduire à des accusations criminelles. Au fur et à mesure que l’accusation avancera, elle opposera les affirmations de Trump selon lesquelles il étendrait le pouvoir exécutif au mantra souvent répété du procureur général Merrick Garland selon lequel personne, y compris un ancien commandant en chef, ne devrait être considéré comme au-dessus de la loi.

L’acte d’accusation découle d’une enquête de plusieurs mois menée par l’avocat spécial Jack Smith pour savoir si Trump a enfreint la loi en conservant des centaines de documents marqués classifiés dans sa propriété de Palm Beach, Mar-a-Lago, et si Trump a pris des mesures pour entraver les efforts du gouvernement pour récupérer les enregistrements.

Les procureurs ont déclaré que Trump avait apporté environ 300 documents classifiés à Mar-a-Lago après avoir quitté la Maison Blanche, dont une centaine qui avaient été saisis par le FBI en août dernier lors d’une perquisition du domicile qui a souligné la gravité de l’enquête du ministère de la Justice.

Trump et son équipe considèrent depuis longtemps l’enquête de l’avocat spécial comme beaucoup plus périlleuse que l’affaire de New York – à la fois politiquement et juridiquement. Les assistants de campagne se préparaient aux retombées depuis que les avocats de Trump avaient été informés qu’il était la cible de l’enquête, en supposant qu’il ne s’agissait pas de savoir si des accusations seraient portées, mais quand.

Mais on ne sait toujours pas quelles seront les conséquences politiques immédiates et à long terme pour Trump. Son premier acte d’accusation a stimulé des millions de dollars de contributions de partisans en colère et n’a pas nui à Trump dans les sondages. Quoi qu’il en soit, l’acte d’accusation – et la lutte juridique qui s’ensuit – remettra Trump sous les projecteurs, détournant l’attention des autres candidats qui tentent de donner un élan à la course présidentielle de 2024.

Trump a insisté sur le fait qu’il avait le droit de conserver les documents classifiés lorsqu’il a quitté la Maison Blanche, et a également affirmé sans preuve qu’il les avait déclassifiés.

L’ancien président a longtemps cherché à utiliser les problèmes juridiques croissants à son avantage politique, se plaignant sur les réseaux sociaux et lors d’événements publics que les affaires étaient conduites par des procureurs démocrates pour nuire à sa campagne électorale de 2024. Il est susceptible de s’appuyer à nouveau sur ce livre de jeu, ravivant ses affirmations de longue date selon lesquelles le ministère de la Justice – qui, pendant sa présidence, a enquêté pour savoir si sa campagne de 2016 avait été de connivence avec la Russie – est en quelque sorte armé contre lui.

L’affaire est une étape importante pour un ministère de la Justice qui avait enquêté sur Trump pendant des années – en tant que président et simple citoyen – mais ne l’avait jamais accusé auparavant d’un crime. Garland a été nommé par le président Joe Biden, qui cherche à être réélu en 2024.

Parmi les diverses enquêtes étatiques et fédérales auxquelles Trump fait face, les experts juridiques – y compris l’ancien procureur général de Trump – ont longtemps considéré l’enquête Mar-a-Lago comme l’une des plus susceptibles d’aboutir à une mise en accusation et celle où les preuves semblaient favoriser le gouvernement. Les dossiers judiciaires non scellés l’année dernière ont montré que les enquêteurs fédéraux pensaient qu’ils avaient une cause probable que plusieurs crimes avaient été commis, notamment la rétention d’informations sur la défense nationale, la destruction de dossiers gouvernementaux et l’obstruction d’une enquête.

Depuis lors, le ministère de la Justice a amassé des preuves supplémentaires et obtenu des témoignages devant le grand jury de personnes proches de Trump, y compris ses propres avocats. Les lois régissant le traitement des dossiers classifiés et l’obstruction sont des crimes pouvant entraîner des années de prison en cas de condamnation.

Des signes s’étaient accumulés pendant des semaines indiquant qu’un acte d’accusation était proche, y compris une réunion le 5 juin entre les avocats de Trump et des responsables du ministère de la Justice. Après cette réunion, Trump a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il prévoyait qu’il pourrait être inculpé, même s’il a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal.

Bien que l’essentiel du travail d’enquête ait été effectué à Washington, avec un grand jury qui s’y est réuni pendant des mois, il est récemment apparu que les procureurs présentaient des preuves devant un panel distinct en Floride, où bon nombre des actes d’obstruction présumés examinés par les procureurs – y compris des efforts pour déplacer les boîtes — ont eu lieu.

Les problèmes juridiques de Trump s’étendent au-delà de l’acte d’accusation de New York et de l’affaire des documents classifiés.

L’avocat spécial a une enquête distincte en cours axée sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Et le procureur de district du comté de Fulton en Géorgie enquête sur Trump sur les efforts présumés pour renverser les élections de 2020 dans cet État.

