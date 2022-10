Donald Trump dit que Twitter est “entre de bonnes mains” maintenant qu’Elon Musk en est propriétaire

Elon Musk (à gauche) et Donald Trump. (Andrew Kelly, Gaelen Morse/Reuters)

L’ancien président Donald Trump a déclaré que Twitter était “entre de bonnes mains” maintenant qu’Elon Musk a officiellement acheté la plateforme de médias sociaux.

“Je suis très heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par des fous et des maniaques de la gauche radicale qui détestent vraiment notre pays”, a-t-il ajouté. Trump a écrit sur Truth Social vendredi matin. “Twitter doit maintenant travailler dur pour se débarrasser de tous les bots et faux comptes qui lui ont fait si mal. Ce sera beaucoup plus petit, mais mieux.”

Trump était suspendu indéfiniment de Twitter en janvier 2021 suite à l’attaque du Capitole américain par ses partisans.

Twitter et musc clôture officielle de l’offre d’acquisition de 44 milliards de dollars du milliardaire de privatiser l’entreprise jeudi soir. Le milliardaire de la technologie dirige désormais un total de cinq entreprises.

“L’oiseau est libéré”, Musk tweeté tard jeudi alors qu’il prenait ses fonctions de directeur général.