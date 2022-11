Donald Trump dit que Ron DeSantis est «moyen» alors que la spéculation grandit sur le fait que les deux pourraient être des rivaux pour la nomination présidentielle républicaine | Nouvelles américaines

Donald Trump a décrit Ron DeSantis comme un politicien “moyen”, dans une déclaration visant à déprécier l’homme qui pourrait le rivaliser pour l’investiture présidentielle républicaine.

Monsieur DeSantis44 ans, a été réélu gouverneur de Floride avec près de 60% des voix, le désignant comme une étoile montante et un candidat possible à la présidence en 2024.

Mais l’ancien président Monsieur Trump l’a décrit comme “Ron DeSanctimonious”, un politicien qui était “dans un état désespéré” lors de son premier mandat en 2017.

Gouverneur de Floride Ron DeSantis.



M. Trump a déclaré: “Il était politiquement mort, perdant dans un glissement de terrain face à un très bon commissaire à l’agriculture, Adam Putnam, qui était bourré d’argent et de grands sondages.

“Ron avait une faible approbation, de mauvais sondages et pas d’argent, mais il a dit que si je le soutenais, il pourrait gagner.

“Quand je l’ai approuvé, c’était comme si, pour utiliser un mauvais terme, une arme nucléaire avait explosé.”

“J’ai également réparé sa campagne, qui s’était complètement effondrée”, a ajouté M. Trump, avant de se féliciter d’avoir empêché que l’élection de M. DeSantis ne soit “volée”.

M. Trump maintient toujours, malgré aucune preuve réelle, que les élections de 2020 qu’il a perdues face à Joe Biden ont été truquées.

Les électeurs à mi-mandat ont généralement rejeté les candidats qui soutenaient les affirmations de M. Trump.

Les résultats des élections sont encore trop tôt pour être annoncés dans de nombreux domaines, mais bien qu’ils puissent encore gagner les deux chambres du Congrès, les républicains n’ont pas gagné aussi facilement que beaucoup l’avaient prédit.

Certains des collègues politiciens républicains de M. Trump l’ont blâmé pour cela, le laissant dans une position vulnérable après six ans de domination du parti en grande partie incontestée.

Écrivant sur les réseaux sociaux, il a réfuté toute affirmation selon laquelle il serait en colère contre les résultats, affirmant qu’il était “très occupé à regarder vers l’avenir”, et ajoutant : “N’oubliez pas que je suis un ‘Stable Genius’.”

M. Trump, 76 ans, a laissé entendre qu’il se présenterait à nouveau à la présidence et a déjà taquiné une grande annonce le 15 novembre, date à laquelle il devrait officialiser sa course.

Il a déclaré que M. DeSantis “jouait à des jeux” en refusant d’exclure une candidature présidentielle en 2024, ajoutant: “The Fake News lui demande s’il va se présenter si le président Trump se présente, et il dit:” Je ne me concentre que sur la course du gouverneur, je ne regarde pas vers l’avenir ».

“Eh bien, en termes de loyauté et de classe, ce n’est vraiment pas la bonne réponse.”

Il a décrit la préparation de sa victoire en 2016 comme une situation où un certain nombre de rivaux “ont disparu de la vue … après que je les ai facilement éliminés, un par un”.

“Nous sommes exactement dans la même position maintenant.

“Ils continueront à nous poursuivre, MAGA, mais finalement, nous gagnerons.

“Mettre l’Amérique en premier et rendre l’Amérique encore plus grande !”

M. DeSantis n’a pas commenté les propos de M. Trump.