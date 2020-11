Donald Trump dit que les vaccins COVID commenceront à sortir LA SEMAINE PROCHAINE

Le président Donald Trump a passé du temps sur son appel avec les troupes américaines se vantant de son propre record, notant le record du marché boursier cette semaine et affirmant que les vaccins COVID commenceraient à être livrés dans la semaine ou les deux prochaines.

Au moins trois vaccins COVID montrent une efficacité remarquable, un résultat prometteur car l’Amérique connaît plus de 12,9 millions d’infections et plus de 263 000 décès dus au virus.

Les candidats sont en essais cliniques de phase 3, dernière étape avant de demander le feu vert de la Food and Drug Administration.

Trump a déclaré que la distribution commencerait bientôt avec les travailleurs de première ligne et les populations à haut risque.

«Nous contournons le trottoir», a-t-il déclaré lors d’un appel avec des troupes stationnées à l’étranger. «Les vaccins sont livrés littéralement à partir de la semaine prochaine et de la semaine suivante, et les travailleurs de première ligne, les personnes âgées et les médecins, les infirmières, beaucoup de gens vont commencer à en recevoir.

Le président Donald Trump a déclaré que les vaccins COVID commenceraient à sortir la semaine prochaine, les travailleurs de la santé et les populations à risque les recevant en premier

Le président Trump a fait son annonce lors de son traditionnel appel de Thanksgiving avec les troupes

La FDA se réunit lundi pour parler à Pfizer de l’octroi d’une autorisation d’urgence pour son vaccin à utiliser.

Trump a déclaré que le développement rapide du vaccin était un “ miracle médical ”.

«Certaines personnes appellent cela un miracle médical en fait un miracle. Cela aurait pu prendre quatre ou cinq ans pour le faire normalement. Il aurait probablement fallu quatre ou cinq ans, simplement en passant par la FDA. Nous avons poussé très fort », a-t-il déclaré.

Le général Gustave Perna, qui dirige les efforts de l’opération Warp Speed ​​pour distribuer des vaccins contre les coronavirus dans tout le pays, a déclaré à ABC News qu’il pensait que l’autorisation de la FDA, qu’il appelle le “ jour J ”, pourrait avoir lieu entre le 10 et le 14 décembre. autorisé, dit-il, «24 heures plus tard, les vaccins sont dans la rue».

Trump, lors de son appel à l’étranger, s’est également vanté du record de mardi en bourse: le Dow Jones a atteint 30000 points pour la première fois.

«Vous faites un travail incroyable et votre pays se porte bien. Nous venons d’établir un record sur le marché boursier de plus de 30 000 dans la moyenne industrielle du Dow Jones », a-t-il déclaré.

Le président s’est entretenu avec différents membres du service en poste dans le monde.

«Ne mangez pas trop de dinde», leur dit-il.

«Comment va le Koweït», a-t-il déclaré lors de ses conversations avec le personnel de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air stationné au Koweït.

Il s’est également entretenu avec des membres du service de la Marine à bord de l’USS Winston S Churchill dans la mer Rouge, des membres de la Force spatiale au Colorado et des forces de la Garde côtière du Royaume de Bahreïn.

Lors de la téléconférence, tous les membres du service portaient des masques faciaux. Trump n’en portait pas.

Pfizer rencontre la FDA lundi pour discuter de l’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin COVID

Le président Trump a mené une salve d’applaudissements pour les troupes lorsqu’il a terminé son appel avec elles

Quand l’un des commandants l’a remercié d’avoir lancé l’appel, disant que cela remontait le moral pendant les vacances, Trump a répondu: “ J’adore le faire et j’en suis tellement fier. ”

Il a également déclaré à plusieurs reprises que l’armée était en meilleure forme après ses quatre années à la Maison Blanche, affirmant que son équipement était en forme de “ tippy-top ”.

«Votre équipement est de plus en plus récent et de mieux en mieux», a-t-il déclaré aux membres de l’équipage du Churchill.

«Sur l’armée, nous venons de faire un énorme achat d’équipement», a-t-il déclaré.

Et il a félicité un homme de service qui a dit qu’il était un golfeur. Le «seul exercice qui existe», a déclaré le président qui avait joué un tour avant de s’entretenir avec eux.

Le président a pris la parole depuis la salle diplomatique de la Maison Blanche.