Donald Trump dit avoir refusé de répondre aux questions de l’enquête à New York | Nouvelles américaines

Donald Trump a déclaré qu’il avait invoqué le cinquième amendement et qu’il ne répondrait pas aux questions sous serment dans le cadre de la longue enquête civile de New York sur ses relations commerciales.

La ancien président américain est arrivé dans les bureaux du procureur général de New York, Letitia James, dans un cortège peu avant 9 heures du matin mercredi.

Plus d’une heure plus tard, il a déclaré qu’il “avait refusé de répondre aux questions sur les droits et privilèges accordés à chaque citoyen en vertu de la Constitution des États-Unis”.

Tout ce qu’il a dit lors de la déposition aurait pu être utilisé contre lui dans une affaire pénale.

Alors que l’enquête de Mme James est de nature civile, le procureur du district de Manhattan mène une enquête criminelle parallèle.

Le cinquième amendement établit le droit d’une personne de ne pas être “contrainte dans une affaire pénale de témoigner contre elle-même”.

Dans le sens le plus direct, cela signifie que les accusés n’ont pas à fournir de preuves accablantes dans leurs propres affaires.

Mais cela s’applique également dans des contextes non criminels.

Dans un communiqué, M. Trump a déclaré: “J’ai demandé une fois:” Si vous êtes innocent, pourquoi acceptez-vous le cinquième amendement?

“Maintenant, je connais la réponse à cette question.

“Lorsque votre famille, votre entreprise et toutes les personnes sur votre orbite sont devenues les cibles d’une chasse aux sorcières politiquement infondée soutenue par des avocats, des procureurs et les faux médias, vous n’avez pas le choix.”

Aussi bruyant que M. Trump ait été pour se défendre dans des déclarations écrites et sur la scène du rassemblement, les experts juridiques affirment que la même stratégie aurait pu se retourner contre lui dans le cadre d’une déposition, car tout ce qu’il dit pourrait potentiellement être utilisé dans l’enquête criminelle.

Sa décision intervient quelques jours après Des agents du FBI ont fouillé son domaine de Mar-a-Lago en Floride dans le cadre d’une enquête fédérale indépendante pour savoir s’il a pris des dossiers classifiés lorsqu’il a quitté la Maison Blanche.

L’enquête civile, dirigée par Mme James, implique des allégations selon lesquelles la société de M. Trump, la Trump Organization, aurait mal évalué la valeur d’actifs précieux tels que des terrains de golf et des gratte-ciel, des prêteurs trompeurs et des autorités fiscales.