Dans la vidéo, M. Trump continue de diffuser des allégations sans fondement de fraude électorale pour expliquer sa défaite par M. Biden malgré son procureur général, William Barr, affirmant mardi que le ministère de la Justice n’avait pas découvert de preuves de fraude électorale généralisée et n’avait rien vu cela changerait le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

M. Trump a déclaré en privé aux conseillers qu’il envisageait une candidature à une réélection, mais ses remarques de mardi soir sont la première fois qu’il le dit en public.

« C’est certainement une année inhabituelle. Nous avons gagné une élection. Mais ils n’aiment pas ça », a déclaré M. Trump au groupe, ajoutant: « J’appelle cela une élection truquée, et je le ferai toujours. »

La Maison Blanche a été le site d’au moins un événement présumé de super-diffusion Covid-19, et des dizaines d’aides, de membres du personnel de campagne et d’alliés du président ont été testés positifs dans de nombreuses épidémies. M. Trump a été hospitalisé pour le virus en octobre, et la première dame et deux de ses fils ont été testés positifs. De nombreux autres ont dû être mis en quarantaine.

Stephanie Grisham, porte-parole de la première dame et chef de cabinet, a déclaré le mois dernier que la Maison Blanche allait de l’avant avec les événements « tout en offrant l’environnement le plus sûr possible ».

Elle a déclaré que cela inclurait des listes d’invités plus petites, que « des masques seront nécessaires et disponibles, la distance sociale encouragée sur le terrain de la Maison Blanche et des stations de désinfection des mains dans tout le State Floor ».

« Assister aux fêtes sera un choix très personnel », a-t-elle ajouté.