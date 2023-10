basculer la légende Yuki Iwamura/AP

Yuki Iwamura/AP

NEW YORK — Donald Trump doit témoigner le 6 novembre lors de son procès pour fraude civile à New York, après que ses trois enfants aînés se soient présentés à la barre des témoins dans une affaire qui menace de perturber l’empire immobilier de leur famille, ont annoncé vendredi les avocats de l’État.

On s’attendait déjà à ce que l’ancien président et ses fils Donald Jr. et Eric témoignent. Le moment est devenu clair vendredi, après que le juge Arthur Engoron a décidé que sa fille Ivanka Trump devait également comparaître, rejetant sa tentative d’éviter de témoigner.

Le calendrier prévoit une séquence à succès dans le procès du procès du procureur général de New York, Letitia James. Elle allègue que l’ancien président, désormais favori républicain pour 2024, a surestimé sa richesse pendant des années dans les états financiers remis aux banques, aux assureurs et à d’autres pour les aider à garantir des prêts et des transactions.

Trump nie tout acte répréhensible et a qualifié le procès de imposture à motivation politique. L’affaire pourrait priver Trump de certaines de ses participations corporatives et de ses propriétés de renom telles que la Trump Tower. James et Engoron sont démocrates.

Donald Trump et ses deux fils sont accusés dans le procès, mais l’État les appelle dans un premier temps à la barre avant que la défense ne commence sa présentation. La défense peut alors les rappeler à nouveau.

Dans un aperçu surprise, Donald Trump a fini par témoigner brièvement mercredi pour répondre aux questions d’Engoron sur la question de savoir si un commentaire extrajudiciaire visait son juriste. Le juge avait auparavant interdit aux participants au procès de parler publiquement du personnel du tribunal.

Trump a déclaré que sa remarque ne concernait pas le greffier ; Engoron a qualifié ce témoignage de “non crédible” et a infligé à Trump une amende de 10 000 dollars, en plus de l’amende de 5 000 dollars imposée quelques jours plus tôt pour une publication en ligne sur le greffier. Les avocats de Trump ont payé les deux amendes en son nom mais pourraient toujours faire appel, selon un dossier déposé vendredi par le tribunal.

Donald Trump Jr. doit désormais témoigner mercredi prochain, son frère Eric jeudi et sa sœur Ivanka le 3 novembre, même si ses avocats pourraient faire appel pour tenter de bloquer son témoignage.

Une cour d’appel l’a déboutée du procès intenté en juin, estimant que les poursuites contre elle étaient trop anciennes. Ivanka Trump a annoncé en janvier 2017, avant l’investiture de son père, qu’elle quittait son poste de vice-présidente exécutive de l’entreprise familiale, la Trump Organization. Elle est rapidement devenue conseillère principale non rémunérée à la Maison Blanche de Trump. Après la fin du mandat de son père, elle a déménagé en Floride.

Son avocat, Bennet Moskowitz, a déclaré vendredi au juge que les avocats de l’État “n’ont tout simplement pas compétence sur elle”. L’un des avocats de Donald Trump, Christopher Kise, a soutenu que les avocats de l’État “veulent juste une autre mêlée générale contre un autre enfant du président Trump”.

“L’idée selon laquelle Mme Trump est sous le contrôle de la Trump Organization ou de l’un des accusés, son père – quiconque a élevé une fille de plus de 13 ans sait qu’il n’est pas sous leur contrôle”, a déclaré Kise.

Cependant, les avocats de l’État ont fait valoir qu’Ivanka Trump était un participant clé dans certains événements évoqués dans l’affaire et qu’elle restait liée financièrement et professionnellement à l’entreprise familiale et à ses dirigeants.

Engoron s’est rangé du côté de l’État, citant des documents montrant qu’Ivanka Trump continuait d’entretenir des liens avec certaines entreprises à New York et possédait toujours des appartements à Manhattan.

“Mme Trump a clairement profité du privilège de faire des affaires à New York”, a déclaré Engoron.

Au cours de ses années au sein de la Trump Organization, Ivanka Trump a participé à la négociation et à l’obtention de financements pour diverses propriétés, notamment un bail et un prêt pour un hôtel de Washington et des prêts pour le complexe de golf Doral de Trump, près de Miami, ainsi qu’un hôtel et un gratte-ciel appartenant à Trump à Chicago. , selon les dossiers du tribunal.

Selon le bureau du procureur général de New York, Ivanka Trump a conservé un intérêt financier dans les opérations de la Trump Organization même après son départ pour la Maison Blanche, notamment via une participation dans l’hôtel de Washington, aujourd’hui vendu.

Dans des documents judiciaires comprenant des courriels et d’autres documents, les avocats de l’État ont déclaré que la Trump Organization et son personnel avaient également souscrit une assurance pour Ivanka Trump et ses entreprises, géré son personnel de maison et ses factures de carte de crédit, loué son appartement et payé ses frais juridiques.

Dans les divulgations fédérales de 2021, elle a déclaré 2,6 millions de dollars de revenus provenant des entités Trump, y compris les revenus d’un véhicule connu sous le nom de TTT Consulting LLC. Un comptable de l’entreprise a témoigné que TTT avait été créé pour qu’elle et ses frères récoltent une part des frais de certains accords de licence.