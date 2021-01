Le président Donald Trump devrait se rendre mardi à la frontière américano-mexicaine pour souligner le travail de son administration sur le mur frontalier, a annoncé samedi la Maison Blanche.

M. Trump se rendra dans la ville d’Alamo, au Texas. Il marquera l’achèvement de 400 miles de mur frontalier et les efforts de son administration pour réformer ce que la Maison Blanche a décrit comme le système d’immigration brisé du pays.

La campagne de M. Trump pour la présidence en 2016 s’est largement concentrée sur le désir du président de construire un mur frontalier. Il a également promis que le Mexique paierait pour le mur, mais il a été payé par les contribuables américains.

Alors que la majeure partie du mur a été érigée dans des zones qui avaient des barrières plus petites, le gouvernement a construit des centaines de kilomètres de clôtures aussi hautes que 9 mètres en peu de temps – la plupart cette année.

L’administration a donné la priorité aux zones où le mur pourrait être construit plus rapidement, et les équipes ont détruit des collines et détruit au bulldozer des habitats sensibles dans des refuges nationaux pour la faune et sur les terres amérindiennes pour le faire.

La visite sera probablement la première apparition publique du président depuis qu’il s’est adressé mercredi à des partisans, provoquant l’agitation d’une foule qui a ensuite organisé un siège violent du Capitole américain. Il tient à souligner les réalisations à la fin de sa présidence.

Pendant ce temps, les démocrates à la Chambre font pression pour un vote de destitution la semaine prochaine et prévoient de présenter officiellement leur proposition lundi avec un vote possible d’ici mercredi.