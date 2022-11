Donald Trump devrait lancer la campagne présidentielle de 2024 mardi soir

[The stream is slated to start at 9:00 P.M. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

L’ancien président Donald Trump devrait lancer sa campagne présidentielle de 2024 mardi soir dans le but de saisir l’élan et le statut de favori dans un champ primaire présidentiel républicain qui est vide pour l’instant.

En décidant de faire son annonce depuis la salle de bal de Mar-a-Lago, son club privé de Palm Beach, Trump rejette les conseils d’éminents républicains qui ont mis en garde contre le lancement d’une campagne présidentielle si peu de temps après les résultats décevants des élections de mi-mandat du GOP.

L’entrée de Trump dans la course donne officieusement le coup d’envoi de la primaire présidentielle républicaine de 2024, un concours qui a radicalement changé la semaine dernière.

La victoire de 19 points du gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis lors de sa campagne de réélection le 8 novembre a électrisé les républicains dans tout le pays, devenant le point le plus brillant un jour où les démocrates ont remporté la plupart des courses de haut niveau du Sénat et des gouverneurs.

DeSantis rassemblerait une équipe de campagne présidentielle et se préparerait à défier Trump pour la nomination au GOP. Avant la semaine dernière, DeSantis était loin d’être président en 2024, mais après mardi, il est un candidat sérieux.

Si Trump remporte l’investiture républicaine, il affrontera probablement le président Joe Biden lors d’un match revanche du concours présidentiel de 2020. Biden n’a pas encore officiellement lancé sa campagne de réélection, mais les plans d’une campagne se seraient solidifiés ces dernières semaines.

