Donald Trump devrait être réservé aujourd’hui en Géorgie. Voici à quoi s’attendre

Lorsque le 45e président des États-Unis entrera dans la prison du comté de Fulton pour être incarcéré pour un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation qui le considère comme faisant partie d’une entreprise criminelle visant à renverser les résultats des élections de 2020, il le fera devant un cirque médiatique campé à l’extérieur de sa prison. portes sous le chaud soleil de Géorgie.

Une foule de journalistes et de caméras campaient devant le palais de justice et la prison 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis que l’acte d’accusation a été rendu et que le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a donné à l’ancien président américain Donald Trump et aux 19 personnes inculpées avec lui un délai de midi le Vendredi 25 août, pour conclure des accords obligataires et se rendre.

Alors que Trump a déclaré qu’il se rendrait jeudi, d’autres personnes inculpées s’étaient déjà rendues, notamment les avocats John Eastman, Jenna Ellis, Rudy Giuliani et Sidney Powell.

En règle générale, lorsque des personnes sont arrêtées dans le comté de Fulton, elles sont incarcérées et comparaissent devant un magistrat. Beaucoup de personnes traitées ici languissent pendant des semaines parce qu’elles ne peuvent pas payer leur caution, selon un rapport de 2022 de l’American Civil Liberties Union.

Dans le cas de l’État de Géorgie contre Donald J. Trump, le processus avance beaucoup plus rapidement, en partie parce que les parties ont déjà été inculpées et en partie parce que les accords obligataires sont en cours d’élaboration à l’avance avec le bureau de Willis.

Cette photo de réservation fournie par le bureau du shérif du comté de Fulton à Atlanta, en Géorgie, montre Rudy Giuliani après s’être rendu mercredi et avoir été réservé. L’ancien avocat de Trump a été inculpé avec Trump et d’autres accusés d’avoir comploté pour renverser les résultats des élections de 2020 dans l’État. (Bureau du shérif du comté de Fulton/Associated Press)

« La plus grosse affaire qui ait jamais existé »

« Vous n’êtes pas obligé de rester dans une cellule de détention jusqu’à ce que vous sachiez quelle est votre caution, ou jusqu’à ce que vous passiez du temps à appeler une société de cautionnement pour voir si elle peut établir votre caution », a déclaré l’ancien procureur de Géorgie Christopher Timmons, qui qualifie cette affaire RICO de « la plus grande affaire jamais connue » en Amérique du Nord.

« Il s’agit du chef du plus grand, de l’un des plus grands pays du monde, et d’un leader du monde libre. Et cette personne est désormais inculpée dans l’État de Géorgie », a-t-il déclaré.

Lundi, l’équipe juridique de Trump a finalisé les termes de son accord d’obligation de 200 000 $ avec des conditions strictes.

Il interdit à Trump d’entraver la justice, de proférer des menaces à l’encontre des coaccusés, des témoins, des victimes ou de la communauté au sens large, et précise spécifiquement que cela inclut les publications ou les rediffusions sur les réseaux sociaux. Pour obtenir une caution, Trump devra verser 10 % de sa caution.

« 20 000 $, ce n’est rien pour lui », a déclaré Timmons. « Il pourra donc poster ça tout de suite et sortir. »

L’ancien procureur de Géorgie, Christopher Timmons, qualifie l’affaire Georgia RICO contre Trump de « la plus grande affaire jamais connue » en Amérique du Nord. (Michael Cole)

Selon le site Web de la prison du comté de Fulton, lorsque les accusés sont incarcérés en prison, ils sont généralement soumis à une inspection des biens, à un examen médical, à la prise d’empreintes digitales, à une photographie et à une vérification des mandats.

Habituellement, le contrôle médical concerne les personnes qui seront incarcérées. Timmons dit que la question de savoir si Trump devra passer par ce processus est « en suspens ».

« Mais il fera certainement prendre ses empreintes digitales et sa photo d’identité », a-t-il déclaré.

REGARDER | Démonter le dossier géorgien contre Trump : Démystifier l’affaire d’ingérence de Trump dans les élections en Géorgie L’ancien président américain Donald Trump fait désormais face à quatre actes d’accusation et 91 accusations criminelles, dont une accusation de racket en Géorgie. L’ancienne avocate adjointe des États-Unis, Caren Morrison, et le correspondant de CBC à Washington, Paul Hunter, détaillent les affaires et l’impact potentiel qu’elles pourraient avoir.

Un « moment remarquable »

Toute photo de réservation de Trump sortant du bureau du shérif constituera une partie importante de son héritage historique, explique Lindsay Chervinsky, chercheur principal au Centre d’histoire présidentielle de la Southern Methodist University.

« Je pense qu’il y aura quelques images qui feront inévitablement partie de l’héritage de Trump. Sans aucun doute, il y aura une image du Capitole du 6 janvier et de la violence de l’insurrection », a-t-elle déclaré.

Lindsay Chervinsky, chercheur principal au Centre d’histoire présidentielle de la Southern Methodist University, affirme que les Américains ne devraient pas être à l’abri du caractère sans précédent de voir un ancien président américain officiellement inculpé. (Soumis par Lindsay Chervinsky)

« Il y aura une photo d’identité. Et puis s’il est reconnu coupable et s’il est soit envoyé en prison, soit assigné à résidence ou quelles que soient les conséquences, il y aura une image qui capture cela et capture l’état vraiment dégonflé. statut qu’il, dans ce cas, mériterait légitimement.

Chervinsky affirme que les Américains ne devraient pas être à l’abri du caractère unique de la situation, même si l’ancien président a déjà été inculpé à trois reprises.

L’acte d’accusation contre la Géorgie se démarque, dit-elle, en partie parce que Trump ne bénéficie d’aucun traitement spécial en raison de son ancien statut présidentiel.

« C’est vraiment un moment remarquable qu’un président se soit comporté d’une manière telle que ce genre de traitement serait même nécessaire », a-t-elle déclaré.

« Nous n’avons jamais vu cela auparavant aux États-Unis. Et je ne pense pas que nous puissions être à l’abri du caractère sans précédent de ce moment. »

L’expérience de la prison du comté de Fulton

Mais Trump et ses co-conspirateurs présumés inculpés avec lui vivent une expérience différente à la prison du comté de Fulton que la plupart de ceux qui franchissent ses portes.

La prison a été largement critiquée ces dernières années par des groupes de défense des droits civiques qui affirment qu’elle manque de personnel et est surpeuplée.

Trump devrait se rendre aux autorités jeudi à la prison du comté de Fulton à Atlanta, vue ici le 11 avril. (Kate Brumback/Associated Press)

En 2022, l’Union américaine des libertés civiles a publié un rapport sur la population des prisons du comté de Fulton, notant que le bureau du shérif a fait l’objet de nombreuses poursuites et plaintes coûteuses alléguant une détention prolongée, de la négligence et des conditions inhumaines dans ses prisons.

La même année, le Centre Sud pour les Droits de l’Homme a également publié un rapport compilant les informations issues d’une demande de dossiers ouverts. Il a été constaté que les professionnels de la santé recrutés pour évaluer une épidémie survenue en septembre 2022 dans l’établissement ont constaté que 100 % des personnes vivant dans une unité souffraient soit de poux, soit de gale, soit des deux.

Il est peu probable que quiconque inculpé dans cette affaire RICO en col blanc soit confronté à l’une de ces conditions.

Manifestations attendues

Il y aura probablement aussi des manifestants et des sympathisants à l’extérieur de la prison.

Mercredi soir, un camion solitaire arborant un drapeau Trump roulait le long de la route devant la prison tandis que les partisans de l’acte d’accusation déployaient une banderole sur un talus herbeux en face de l’entrée de la prison.

Certains partisans de Trump se sont engagés à organiser jeudi matin ce qu’ils considèrent comme un rassemblement pacifique pour l’ancien président devant la prison du comté de Fulton. De petites foules, à la fois pour et contre Trump, sont apparues autour d’autres actes d’accusation en Floride, à Washington, DC et à New York, sans incident majeur.

Mercredi, les chefs religieux de Géorgie ont organisé un rassemblement en soutien au DA Fani Willis au Liberty Plaza, dans le centre-ville d’Atlanta.

Les menaces contre les procureurs ont persisté tout au long de la myriade d’enquêtes sur Trump. Dans le comté de Fulton, des menaces de violence ont été proférées contre le personnel du tribunal, notamment Willis, et contre les membres du grand jury, qui ont également été doxxés après l’acte d’accusation.

REGARDER | Menaces proférées contre les grands jurés qui ont inculpé Trump : Les autorités enquêtent sur les menaces contre les grands jurés de Trump Les autorités américaines enquêtent sur les menaces liées à l’inculpation de Donald Trump en Géorgie. Les responsables, le procureur et maintenant le grand jury ont tous été visés.

La zone autour du palais de justice du comté de Fulton a été soumise à des fermetures de routes, à des barricades et à une présence policière renforcée pendant la majeure partie du mois d’août.

La prison du comté observera également un confinement strict lorsque Trump arrivera pour être jugé avec ses services secrets à ses côtés.