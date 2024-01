Donald Trump devance Nikki Haley de 27% dans le premier sondage en Caroline du Sud

Politique





L’ancien président Donald Trump est en passe de remporter une autre victoire à deux chiffres sur sa rivale de 2024, Nikki Haley, cette fois dans son État d’origine, la Caroline du Sud, selon un nouveau sondage.

Trump, 77 ans, bénéficie d’un soutien de 58 % parmi les électeurs probables lors de la primaire républicaine de l’État de Palmetto le 24 février, selon une enquête réalisée par l’American Promise et le Tyson Group.

Haley, 52 ans, avait 31% de soutien tandis que 11% ont déclaré ne pas savoir qui soutenir.

Trump a dominé Haley parmi tous les groupes politiques et d’âge échantillonnés – à l’exception des démocrates autoproclamés, dont 49 % ont déclaré soutenir Haley et dont seulement 5 % ont déclaré soutenir l’ancien président.

Plus des deux tiers des personnes interrogées (68 %) ont déclaré avoir des opinions favorables à l’égard de Trump, et 44 % d’entre elles ont déclaré que ces opinions étaient « fortement favorables ».

En revanche, seulement 56 % ont déclaré avoir une opinion favorable d’Haley, et seulement 23 % ont déclaré que leur opinion à son sujet était « fortement favorable ».

L’économie et l’immigration étaient de loin les principales questions pour les électeurs de Caroline du Sud, avec 66 % d’entre eux déclarant que la première était l’une de leurs deux principales questions et la moitié disant la même chose concernant la « lutte contre l’immigration clandestine ».

Nikki Haley s'exprime lors d'un événement de campagne à North Charleston, en Caroline du Sud, le 24 janvier 2024.





Haley entre dans la compétition en Caroline du Sud après une troisième place dans l’Iowa, derrière Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, et une perte de 11 points de pourcentage face au 45e président du New Hampshire.

Le sondage de vendredi était la première enquête majeure sur la première primaire dans le Sud publiée depuis les résultats du New Hampshire.

Haley fait face à une bataille difficile pour gagner son État d’origine, où plus de 150 élus actuels et anciens ont soutenu Trump, dont le gouverneur Henry McMaster et les sénateurs américains Tim Scott et Lindsey Graham.

Haley a soutenu qu’elle n’avait pas besoin du soutien de « l’élite politique » et que son manque de soutien découlait de ses actions antérieures pour tenir le gouvernement de Caroline du Sud « responsable ».

Les partisans de Trump se rassemblent devant un événement pour la candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley à l'Embassy Suites de North Charleston, en Caroline du Sud.

Pendant ce temps, Trump s’est vanté de son soutien sur le terrain de Haley et a invité ses partisans de Caroline du Sud à se présenter avec lui lors de ses rassemblements dans le New Hampshire pour envoyer un message à son rival.

« Nikki adore parler des troubles cognitifs pendant la campagne électorale, mais elle devrait réfléchir attentivement à elle-même et à ses choix de vie si elle pense qu’elle peut être compétitive dans son État d’origine, la Caroline du Sud, dans exactement un mois. Nommez un État que Nikki peut gagner. Il n’y en a pas », a déclaré le porte-parole de Trump, Steven Cheung.

La campagne de Haley n’a pas immédiatement répondu à une demande du Post.

Le sondage en ligne a interrogé 543 électeurs républicains probables pour les primaires du 24 au 26 janvier et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 points de pourcentage.