DONALD Trump a critiqué le chaos des élections à la mairie de New York – affirmant sauvagement qu’il s’agissait d’une répétition du soi-disant «canular» du vote présidentiel de 2020.

Les trois candidats qui se présentent toujours à la primaire du maire démocrate de New York ont ​​déposé des actions en justice après un problème de scrutin embarrassant.

Pas impressionné – l’ex-président américain Donald Trump s’en prend au chaos de New York Crédit : AFP

M. Trump a allégué que la primaire bâclée du maire de New York était similaire au « canular » de l’élection présidentielle de 2020 Crédit : Twitter/RSBNetwork

La primaire démocrate à la mairie de New York a été plongée dans un état de confusion alors que des milliers de bulletins de vote ont été comptés par erreur.

Sur Fox News, Tucker Carlson a également qualifié les élections de « chaos antidémocratique », ajoutant: « Il est difficile d’exagérer à quel point c’est embarrassant ».

Le conseil des élections de New York a publié des totaux de votes pour la primaire du 22 juin qui incluaient par erreur des données de test – mais les a ensuite retirés.

M. Trump a fait une brève déclaration: « Regardez ce qui se passe à New York avec leur fausse élection.

« La même chose vient de se produire avec le canular de l’élection présidentielle de 2020.

« L’Amérique n’est plus un pays d’élections libres et équitables !

Il faisait référence à l’énorme bévue, où le décompte des voix a été corrompu par des données de test jamais effacées d’un système informatique.

Son tweet est intervenu quelques jours après avoir annoncé le processus électoral.

M. Trump avait précédemment critiqué: « Il a été annoncé du jour au lendemain à New York que de vastes irrégularités et erreurs avaient été commises et qu’Eric Adams, malgré une avance presque insurmontable, pourrait ne pas gagner la course », faisant référence au favori démocrate à la mairie.

Le candidat démocrate à la mairie Eric Adams s’adresse à ses partisans Crédit : AP

Le candidat à la mairie de New York, Andrew Yang, lors d’un événement de campagne, il a ensuite abandonné Crédit : AFP

« Le fait est que, sur la base de ce qui s’est passé, personne ne saura jamais qui a vraiment gagné », a-t-il poursuivi.

« Regardez le gâchis que vous êtes sur le point de voir à New York, cela durera éternellement.

« Ils devraient fermer les livres et tout recommencer, à l’ancienne, lorsque nous avions des résultats précis et significatifs. »

Il claquait le gros bungle – le premier avant-goût du vote par choix pour la ville.

Trump a fait écho aux inquiétudes selon lesquelles le conseil électoral de la ville, dirigé conjointement par les démocrates et les républicains, n’est pas prêt à mettre en œuvre le nouveau système.

La course primaire de gauche a été bâclée lorsque la campagne d’Adams a remarqué les bulletins de vote mardi avant qu’ils ne soient effacés d’un ordinateur.

Ces données avaient indiqué que le président de l’arrondissement de Brooklyn Adams, un ancien capitaine de police qui serait le deuxième maire noir de la ville, avait perdu une grande partie de son avance et devançait l’ancienne commissaire à l’assainissement Kathryn Garcia de moins de 16 000 voix.

Ensuite, le Conseil des élections a tweeté qu’il était au courant d' »un écart » dans son rapport sur les résultats du vote par ordre de priorité.

Mais il n’a pas initialement expliqué ce qu’était cet écart, même s’il a extrait les données de son site Web.

Les gens ont voté à New York – mais le dépouillement a été bâclé Crédit : Getty Images – Getty

Eric Adams est le favori démocrate Crédit : Getty

Le décompte des voix révisé publié mercredi a montré qu’Adams menait Garcia par 14 755 voix.

L’avocate des droits civiques Maya Wiley était pratiquement à égalité avec Garcia, avec seulement 347 voix de retard dans l’analyse des choix classés.

Aucun des 13 autres démocrates sur le scrutin primaire du maire n’était assez proche pour rattraper son retard.

L’ancien candidat présidentiel Andrew Yang, l’un des premiers favoris, a concédé le soir des élections.

Les trois candidats qui sont toujours en lice ont maintenant déposé des actions en justice, demandant le droit de revoir le décompte des votes de choix classés en cours.

Wiley a déposé une plainte à Brooklyn pour préserver son droit de contester les résultats des élections et demander que tous les bulletins de vote qui ont été « déposés ou tentés de l’être » soient conservés.

Dans un communiqué, le conseil électoral de la ville de New York a déclaré que 135 000 images de bulletins de vote qu’il avait mises dans son système informatique à des fins de test n’avaient jamais été effacées.

« Le Conseil s’excuse pour l’erreur et a pris des mesures immédiates pour s’assurer que les résultats à jour les plus précis soient rapportés », peut-on lire.

Les résultats ont été initialement publiés puis retirés – mais ils étaient incomplets au départ car ils n’incluaient aucun des près de 125 000 bulletins de vote par correspondance exprimés lors de la primaire démocrate.

Avec la mince avance d’Adams, Garcia ou Wiley pourraient rattraper leur retard lorsque les bulletins de vote par correspondance seront ajoutés à partir du 6 juillet.

Le vainqueur de la primaire démocrate sera largement favorisé par rapport au fondateur des républicains et des anges gardiens Curtis Sliwa, car les démocrates sont sept fois plus nombreux que les républicains dans la ville.

Trump continue d’être cinglant sur le processus électoral aux États-Unis Crédit : Reuters

La déclaration de Trump sur le décompte bâclé a répété que l’élection présidentielle de l’année dernière était un « canular », après avoir précédemment qualifié le vote de 2020 de « grand mensonge ».

C’était en relation avec une litanie d’affirmations sans fondement de corruption politique, de falsification de machines et de votes mystérieux apparus de nulle part qui ont permis à Joe Biden de «voler» l’élection.

Pourtant, aucune preuve concrète de fraude électorale n’a jamais été rendue publique.

Et aucune élection n’a été volée à Trump – les allégations de fraude électorale massive ont été réfutées par divers juges, responsables électoraux de l’État et une branche du département de la sécurité intérieure de sa propre administration.

Les poursuites de sa campagne à travers le pays ont également été rejetées par les tribunaux.

Les enquêtes continues sur la fraude électorale ont été qualifiées de « ridicules » par Cindy McCain, veuve de feu le sénateur de l’Arizona John McCain.

Trump a déménagé à Mar-a-Lago après avoir quitté la Maison Blanche en janvier.

L’ancien président aurait ouvert un bureau et travaille depuis dans la station balnéaire de Floride.