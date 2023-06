L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il avait été inculpé de mauvaise gestion de documents classifiés.

L’affaire est centrée sur des documents sensibles que l’ancien président aurait apportés à sa succession en Floride sans autorisation appropriée.

L’ancien président Donald Trump a été inculpé pour sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés

L’équipe juridique de Trump a été informée par l’administration du président Joe Biden, a déclaré l’ancien président dans l’un des nombreux messages de Truth Social sur l’affaire jeudi.

Il a ajouté qu’il avait été convoqué mardi à 15 heures devant un palais de justice fédéral à Miami.

« Je n’aurais jamais cru possible qu’une telle chose puisse arriver à un ancien président des États-Unis, qui a reçu beaucoup plus de voix que n’importe quel président en exercice dans l’histoire de notre pays, et qui dirige actuellement, de loin, tous les candidats, tant démocrates et républicain, dans les sondages de l’élection présidentielle de 2024 », a-t-il déclaré.

« JE SUIS UN HOMME INNOCENT ! »