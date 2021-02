Mme Carteris:

Je vous écris aujourd’hui au sujet de la soi-disant audience du comité de discipline visant à révoquer mon adhésion syndicale. On s’en fout!

Bien que je ne connaisse pas votre travail, je suis très fier de mon travail sur des films tels que Home Alone 2, Zoolander et Wall Street: Money Never Sleeps; et des émissions de télévision comme The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Live, et bien sûr, l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision, The Apprentice – pour n’en nommer que quelques-unes!

J’ai également beaucoup aidé le secteur de la télévision par câble (qui serait une plate-forme mourante avec peu de temps avant de m’impliquer dans la politique) et créé des milliers d’emplois dans des réseaux tels que MSDNC et Fake News CNN, entre autres.

Ce qui m’amène à votre tentative flagrante d’attirer l’attention des médias pour détourner l’attention de votre triste bilan en tant que syndicat. Votre organisation a fait peu pour ses membres, et rien pour moi – mis à part la collecte des cotisations et la promotion de politiques et d’idées non américaines dangereuses – comme en témoignent vos taux de chômage massifs et les poursuites judiciaires d’acteurs célèbres, qui ont même enregistré une vidéo demandant: « Pourquoi Le syndicat ne se bat-il pas pour moi?

Ce sont cependant des échecs de politique. Vos échecs disciplinaires sont encore plus flagrants.

Je ne souhaite plus être associé à votre syndicat.

A ce titre, cette lettre a pour but de vous informer de ma démission immédiate du SAG-AFTRA. Tu n’as rien fait pour moi.

Cordialement,

Président Donald J. Trump