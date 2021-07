DONALD Trump a demandé de manière controversée à son rassemblement de Sarasota « qui a tiré sur Ashli ​​Babbitt » – son partisan qui a été abattu à Washington DC.

Alors qu’il était en Floride, il a exhorté le flic inconnu du Capitole à être nommé – alors qu’il taquinait « nous regardons les élections de 2024, plus que de les regarder ».

Donald Trump s’exprime lors d’un rassemblement le 3 juillet 2021 à Sarasota, en Floride Crédit : Getty Images – Getty

Ashli ​​Babbitt a été tuée à l’intérieur du bâtiment du Capitole Crédit : Twitter

Le rassemblement de samedi – qui a attiré des milliers de supporters – a été présenté comme une célébration du 4 juillet avec des feux d’artifice.

C’était la dernière d’une série d’apparitions alors que l’ancien président essaie de garder l’attention des républicains sur lui.

Il a dénoncé la politique de son successeur démocrate, Joe Biden, et taquiné de 2024: « Nous regardons les élections, plus que de les regarder », suscitant les acclamations de la foule pompée de Sarasota.

Trump a été critiqué pour avoir demandé l’identité du policier du Capitole qui a abattu l’émeutier lors de l’insurrection du 6 janvier.

Sa question controversée lors du rassemblement est intervenue quelques jours après que l’ancien président américain a envoyé un courrier électronique jeudi à ses partisans avec seulement quatre mots: « Qui a tiré sur Ashli ​​Babbitt? »

The Independent explique qu’elle « est devenue une cause célèbre parmi les conservateurs qui ont tenté de la peindre comme une martyre patriotique ».

Les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier Crédit : Alamy

Les avocats de l’officier n’ont pas révélé son nom car il a reçu des menaces de mort.

Certains républicains ont rejeté les enquêtes politiques sur l’émeute meurtrière, tout en accusant le parti démocrate de lancer une « chasse aux sorcières ».

En mai, la républicaine de l’Oklahoma, Stephanie Bice – qui a soutenu la commission du 6 janvier – a déclaré : « Je ne laisserai pas cette commission être une chasse aux sorcières de Nancy Pelosi.

« Le but de la commission n’est pas de s’en prendre à l’ancien président Trump, mais de découvrir pourquoi la police du Capitole et les sergents d’armes n’étaient pas si préparés. »

Tucker Carlson a été parmi ceux qui ont applaudi le GOP de la Chambre pour s’être opposé à une commission anti-émeute du Capitole dite « fraude » que l’hôte de Fox a qualifiée de « partisan comme l’enfer ».

Il a pris la défense du président de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, qui a voté contre une commission chargée d’enquêter sur l’attaque lorsqu’une foule pro-Trump a fait irruption dans le Capitole des États-Unis.

Tucker Carlson a repoussé les émeutes des partisans de Trump qui ont attaqué un bâtiment gouvernemental comme «un groupe de personnes d’âge moyen endettées par carte de crédit» Crédit : Getty

Cinq personnes sont mortes à la suite de l’émeute du Capitole, dont un policier Crédit : AP

Mais les procureurs fédéraux n’inculperont pas un policier qui a tiré et tué la femme alors qu’elle franchissait la partie cassée d’une porte pendant l’insurrection, a annoncé le ministère de la Justice en avril.

Les autorités ont examiné pendant des mois si des accusations criminelles étaient appropriées pour le flic qui a abattu Ashli ​​Babbitt, un vétéran de l’Air Force de San Diego âgé de 35 ans.

La décision du ministère a officiellement clos l’enquête.

Les procureurs ont déclaré avoir examiné la vidéo de la fusillade.

Ils avaient également examiné les déclarations du policier impliqué et d’autres policiers et témoins, examiné les preuves matérielles de la scène et examiné les résultats de l’autopsie.

« Sur la base de cette enquête, les responsables ont déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer des poursuites pénales », a déclaré le département dans un communiqué.

La femme abattue s’est effondrée sur le sol avant d’être transportée à l’hôpital

Des milliers de républicains sont venus entendre l’ex-président américain Donald Trump

La vidéo montre Babbitt, portant un sac à dos à étoiles et rayures, commençant à traverser l’ouverture d’une zone du Capitole connue sous le nom de Lobby du Président lorsqu’un coup de feu se fait entendre.

Elle tombe en arrière. Un autre clip montre d’autres personnes non identifiées essayant de soulever Babbitt. On peut la voir s’effondrer au sol.

Mark Schamel, un avocat de l’officier, un lieutenant dont le nom n’a pas été divulgué par le ministère de la Justice, a déclaré que la décision de ne pas porter d’accusations était « la seule conclusion correcte ».

Il a ajouté que son client avait « sauvé la vie d’innombrables membres du Congrès et des émeutiers ».