Donald Trump défend Herschel Walker après un rapport sur l’avortement

L’ancien président Donald Trump et les dirigeants des principales organisations politiques du GOP ont pris la défense du candidat au Sénat de Géorgie, Herschel Walker, mardi, après une rapport explosif a accusé le républicain anti-avortement d’avoir prétendument payé l’avortement d’une femme des années plus tôt.

“Herschel a correctement nié les accusations portées contre lui, et je ne doute pas qu’il ait raison”, a déclaré Trump dans un communiqué sur sa plateforme de type Twitter, Truth Social.

Le message de Trump, qui a soutenu Walker et fait campagne avec lui en Géorgie, s’alignait sur les déclarations de soutien du Comité national républicain, du Comité sénatorial national républicain et d’un PAC étroitement lié au chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Plusieurs groupes anti-avortement ont également défendu Walker mardi.

Walker a qualifié le rapport de “mensonge éhonté” et s’est engagé à intenter une action en diffamation contre le média d’ici mardi matin. Les porte-parole de la campagne de Walker n’ont pas répondu aux questions répétées quant à savoir si cette poursuite a été déposée.

Scott Paradise, un porte-parole de la campagne de Walker, a tweeté que le candidat avait eu un coup de pouce majeur dans la collecte de fonds à la suite de la publication de l’histoire du Daily Beast. Paradise n’a partagé aucune donnée de collecte de fonds spécifique dans ces tweets.

L’article du Daily Beast lundi soir a marqué le dernier, et peut-être le plus grand, coup porté à la candidature au Sénat en proie au scandale de l’ancienne star de la NFL, quelques semaines seulement avant les élections de mi-mandat du 8 novembre.

Il s’agit de Walker et de son rival démocrate, le sénateur sortant Raphael Warnock, semblent être au coude à coude dans les sondages dans l’état de swing clé. Le combat du Sénat en Géorgie, un État violet que le président Joe Biden a remporté de justesse contre Trump en 2020, est l’une des nombreuses courses clés qui pourraient déterminer quel parti contrôle le Sénat.

Le Daily Beast a cité une femme anonyme qui a déclaré être tombée enceinte alors qu’elle et Walker sortaient ensemble en 2009, alors qu’il n’était pas marié, et qu’il “l’avait exhortée à se faire avorter”. Le rapport indique que la femme a soutenu ses affirmations avec un reçu de la clinique d’avortement, une carte “de rétablissement” de Walker et une image d’un chèque personnel signé par Walker.

L’article a incité le propre fils adulte de Walker, Christian, à s’exprimer contre lui dans une série de publications furieuses sur les réseaux sociaux.

“Vous n’êtes pas un ‘père de famille’ quand vous nous avez quittés pour frapper un groupe de femmes, menacé de nous tuer et nous a fait déménager 6 fois en 6 mois à cause de votre violence”, a écrit Christian Walker.

Mais alors que Christian Walker semble avoir désavoué la candidature de son père au Sénat, les dirigeants et les institutions du Parti républicain soutiennent sa campagne.

“Herschel Walker est calomnié et calomnié par les Fake News Media et évidemment par les démocrates”, a déclaré Trump dans son communiqué. L’ancien président, dont la campagne de 2016 a également été entachée de scandales personnels, a déclaré à propos de Walker: “Ils essaient de détruire un homme qui a une vraie grandeur dans son avenir, tout comme il avait une grandeur athlétique dans son passé.”

“Il est très important pour notre pays et le grand État de Géorgie que Herschel Walker remporte cette élection”, a écrit Trump. “Avec tout ce qu’Herschel a accompli, quand vous venez de Géorgie et que vous voyez le nom Herschel Walker en votant, il sera très difficile de résister. Ne le faites pas !”

Le porte-parole du NRSC, Chris Hartline, a déclaré dans un communiqué: “Les démocrates perdent en Géorgie et sont sur le point de perdre la majorité, alors eux et leurs alliés médiatiques font ce qu’ils font toujours – attaquer les républicains avec des insinuations et des mensonges.”

“Les démocrates et les médias ont essayé de semer le bazar sur ce qui s’est passé ou non dans le passé d’Herschel Walker parce qu’ils veulent détourner l’attention de ce qui se passe dans le présent”, a déclaré Hartline.

En tant que candidat au Sénat, Walker a appelé à une interdiction totale de l’avortement, et il a récemment a dit il a « toujours été pour la vie ».

Le sénateur Rick Scott de Floride, président du NRSC, a par la suite publié un message encore plus énergique, affirmant que les démocrates “ont lancé la machine à diffamer” parce que Walker est en train de gagner.

“Quand les démocrates perdent, comme ils le sont en ce moment, ils mentent, trichent et salissent leurs adversaires. C’est ce qui se passe en ce moment”, a déclaré Scott, même si les moyennes des sondages montrent actuellement que Warnock bat Walker dans un match serré.

“Herschel a nié ces allégations et le NRSC et les républicains sont à ses côtés, et les Géorgiens seront également à ses côtés”, a déclaré Scott.

Le Sénat Leadership Fund, un super PAC lié à McConnell qui a dépensé beaucoup pour plusieurs courses clés, a juré de soutenir Walker.

“Nous allons de l’avant à toute vitesse en Géorgie”, a déclaré le président du PAC, Steven Law, dans un communiqué. “Cette élection concerne l’avenir du pays – Herschel Walker améliorera les choses, Raphael Warnock empire les choses. Tout le reste est une distraction.”

La présidente du RNC, Ronna McDaniel, a accusé “les démocrates désespérés et les médias libéraux” de se tourner vers “des sources anonymes et la diffamation”.

“Il s’agit d’une tentative de détourner l’attention du bilan d’échecs de Warnock, entraînant une augmentation des coûts et une criminalité incontrôlable”, a tweeté McDaniel mardi après-midi. “Herschel Walker offrira une Géorgie plus sûre et plus prospère, et le RNC continuera d’investir dans la course au Sénat.”

Le reportage sur Walker qui aurait payé pour un avortement est arrivé dans un cycle électoral où l’avortement est devenu un problème majeur pour de nombreux électeurs démocrates. La décision de la Cour suprême de fin juin annulant Roe c. Wade a remodelé le message des démocrates et apparaît avoir galvanisé l’inscription des femmes et des jeunes électeurs sur les listes électorales.

Deux grands groupes anti-avortement, qui cherchent à mettre fin à la procédure à l’échelle nationale, ont déclaré mardi qu’ils soutenaient Walker.

“Hershel Walker a nié ces allégations dans les termes les plus forts possibles et nous nous tenons fermement à ses côtés”, a déclaré Mallory Carroll, porte-parole d’un super PAC lié à SBA Pro-Life America, dans un communiqué.

Un autre groupe, National Right to Life, a déclaré: “L’attaque anonyme contre Herschel Walker n’est que la dernière d’une série de tentatives d’assassinats démocrates remontant aux allégations contre le juge Clarence Thomas.”

“National Right to Life soutient son approbation d’Herschel Walker”, a déclaré le NRLF, accusant Warnock d’avoir voté “pour payer des milliers d’avortements”.

“Herschel Walker veut protéger les enfants à naître tandis que Raphael Warnock veut les voir mourir par avortement illimité”, a déclaré NRLF.

Pendant ce temps, un assistant du gouverneur sortant de Géorgie, Brian Kemp, un républicain, s’est arrêté avant de soutenir Walker.

“Comme il l’a dit à plusieurs reprises tout au long de cette campagne, le gouverneur se concentre sur le partage de son bilan de résultats et de sa vision pour son deuxième mandat avec les Géorgiens qui travaillent dur, et sur la collecte des ressources nécessaires pour financer la publicité, le jeu au sol et l’opération de participation électorale nécessaires pour assurer les victoires républicaines dans tous les scrutins du 8 novembre”, a déclaré le conseiller de Kemp, Cody Hall, selon NBC News.

La vie personnelle de Walker a dominé la couverture de sa campagne au Sénat. Son ex-femme Cindy Grossman l’a accusé d’avoir menaçant de la tueret Walker a confirmé lors de la campagne électorale qu’il avait plus d’enfants qu’on ne le savait auparavant.