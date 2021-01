Donald Trump a décidé de pardonner à Steve Bannon dans l’un de ses derniers actes de la Maison Blanche, selon des informations mardi.

L’ancien assistant du président sortant a été accusé en août d’avoir fraudé des millions de partisans du MAGA par-dessus le mur frontalier.

Bannon, 67 ans, a aidé Trump à remporter les élections en 2016 et était un conseiller principal de la Maison Blanche. Il a plaidé non coupable des accusations d’avoir fraudé les donateurs de «We Build the Wall», une campagne de financement en ligne qui a permis de collecter 25 millions de dollars.

Des sources ont déclaré à Bloomberg que Trump pourrait encore changer d’avis sur le pardon de Bannon. CNN a déclaré que la décision de lui accorder la clémence était une décision de « dernière minute » et qu’elle n’est définitive que lorsque le président signe les documents.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré: « Nous ne spéculons ni ne commentons les pardons potentiels.

Les deux hommes se sont disputés après que Bannon ait été cité pour avoir qualifié Don Jr. de «traître» et Ivanka de «stupide comme une brique». Trump a alors déclaré: « Steve Bannon n’a rien à voir avec moi ou ma présidence. »

Mais ils ont récemment ravivé leur relation alors que Trump cherchait du soutien pour ses allégations non prouvées de fraude électorale, a déclaré un responsable familier avec la situation. Des responsables de la Maison Blanche auraient déconseillé à Trump de pardonner à Bannon.

La clémence devrait intervenir dans le cadre d’une vague d’environ 150 pardons et commutations que Trump, qui quitte ses fonctions mercredi, émettra lors de ses dernières heures de fonction, selon une source.

Trump a gracié les rappeurs Lil Wayne et Kodak Black qui ont été poursuivis pour des infractions fédérales en matière d’armes, ainsi que l’ancien maire de Detroit Kwame Kilpatrick, qui purgeait une peine de 28 ans de prison pour corruption, a déclaré un haut responsable de l’administration.

Il devrait également pardonner à Elliott Broidy, une importante levée de fonds pour le Parti républicain, qui a été inculpée dans une campagne de lobbying illicite visant à amener l’administration Trump à abandonner une enquête sur le pillage de plusieurs milliards de dollars d’un fonds d’investissement public malais.

Trump semblait avoir été dissuadé de se pardonner ou de se pardonner aux membres de sa famille

Deux sources proches des discussions, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, ont déclaré que Trump semblait avoir été dissuadé de se pardonner ou de pardonner aux membres de sa famille.

Il ne devrait pas gracier l’avocat Rudy Giuliani, qui était à l’avant-garde des efforts infructueux visant à faire annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Trump avait précédemment gracié l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn pour avoir menti au FBI au sujet de sa conversation avec l’ancien ambassadeur de Russie, et il a commué la peine de prison de Roger Stone, qui a été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès lors de son enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle de 2016. élection.

Lil Wayne a plaidé coupable le mois dernier de possession d’une arme de poing chargée et plaquée or lorsque son avion affrété a atterri à Miami en décembre 2019. Il risque une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison lors d’une audience le 28 janvier à Miami.

Le rappeur a semblé soutenir Trump lors de la campagne présidentielle de l’année dernière lorsqu’il a tweeté une photo de lui-même avec le président et a déclaré qu’il soutenait le programme de réforme de la justice pénale et le plan économique de Trump pour les Afro-Américains.

Bannon a été en août retiré d’un yacht de luxe et arrêté sur des allégations selon lesquelles lui et trois associés ont arnaqué des donateurs qui tentaient de financer un mur frontalier sud.

Les organisateurs du groupe « We Build The Wall » se sont présentés comme désireux d’aider le président à construire une « grande et belle barrière » le long de la frontière américano-mexicaine, comme il l’avait promis lors de la campagne de 2016. Ils ont levé plus de 25 millions de dollars auprès de milliers de donateurs et ont promis que 100% de l’argent serait utilisé pour le projet.

Mais selon les accusations criminelles non scellées jeudi, une grande partie de l’argent n’a jamais atteint le mur. Au lieu de cela, il a été utilisé pour remplir les poches des membres du groupe, y compris Bannon, qui a servi à la Maison Blanche de Trump et a travaillé pour sa campagne.

Il aurait pris plus d’un million de dollars, en utilisant certains pour payer secrètement le co-accusé Brian Kolfage, un vétéran de l’armée de l’air qui a perdu les deux jambes dans une attaque au mortier en Irak et le fondateur du projet, et pour couvrir des centaines de milliers de dollars de dépenses personnelles. .

« Cette affaire devrait servir d’avertissement aux autres fraudeurs que personne n’est au-dessus des lois, pas même un vétéran de guerre handicapé ou un stratège politique millionnaire », a déclaré Philip R. Bartlett, inspecteur en charge du bureau de New York de la US Postal Inspection Service, qui a arrêté Bannon.

Après l’arrestation, Trump s’est rapidement distancé de Bannon et du projet.

«Quand j’ai lu à ce sujet, je n’ai pas aimé. J’ai dit que c’était pour le gouvernement, ce n’était pas pour les particuliers. Et cela m’a ressemblé à du showboating », a-t-il déclaré aux journalistes de la Maison Blanche.

Voix du conservatisme nationaliste et étranger, Bannon a dirigé le conservateur Breitbart News avant d’être appelé pour occuper le poste de directeur général de la campagne de Trump au cours de ses derniers mois critiques.

Il a ensuite été stratège en chef pendant les débuts turbulents de l’administration Trump et a été à l’avant-garde de bon nombre de ses politiques les plus controversées, y compris son interdiction de voyager dans plusieurs pays à majorité musulmane.

Mais Bannon, qui s’est heurté à d’autres grands conseillers, a été expulsé après moins d’un an. Et sa rupture avec Trump s’est approfondie après avoir été cité dans un livre de 2018 faisant des remarques critiques sur certains des enfants adultes de Trump. Bannon s’est excusé et a rapidement démissionné de son poste de président de Breitbart.

Bannon, qui a servi dans la marine et travaillé comme banquier d’investissement chez Goldman Sachs et comme producteur hollywoodien avant de se tourner vers la politique, héberge désormais un podcast pro-Trump appelé « War Room », qui a commencé pendant la procédure de destitution du président et s’est poursuivi pendant la pandémie.

On s’attendait à ce que Trump accorde sa clémence au rappeur Lil Wayne dans une dernière vague de plus de 100 pardons et commutations lors de sa dernière journée complète au pouvoir.

Des sources avaient déjà confirmé mardi un rapport du New York Times selon lequel la liste des grâces et commutations devrait inclure l’ancien président de l’Assemblée de New York, Sheldon Silver, 76 ans, condamné pour corruption en 2015.

Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, ne devait pas obtenir de grâce, selon Reuters.

En 2019, le ministère américain de la Justice a demandé à la Grande-Bretagne d’extrader Assange vers les États-Unis pour faire face à des accusations selon lesquelles il aurait conspiré pour pirater les ordinateurs du gouvernement américain et violé une loi sur l’espionnage.

Un juge britannique a décidé il y a deux semaines, Assange ne devrait pas être extradé vers les États-Unis, affirmant que ses problèmes de santé mentale signifiaient qu’il risquait de se suicider.

