Donald Trump de nouveau poursuivi par un écrivain pour diffamation pour viol présumé

L’écrivain E. Jean Carroll a poursuivi Donald Trump pour diffamation pour la deuxième fois jeudi.

Carroll dit que Trump a menti en niant l’avoir violée il y a 27 ans.

Une nouvelle loi donne aux New-Yorkais un délai d’un an pour poursuivre leurs agresseurs présumés pour des crimes passés.

Donald Trump a été poursuivi jeudi pour diffamation par un écrivain qui a accusé l’ancien président américain de mentir en niant l’avoir violée il y a 27 ans.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, l’ancien chroniqueur du magazine Elle, E. Jean Carroll, a également accusé Trump de voies de fait lors d’une rencontre présumée au grand magasin Bergdorf Goodman à Manhattan.

Carroll, 78 ans, a intenté une action en justice en vertu de l’Adult Survivors Act de New York, une nouvelle loi accordant aux victimes d’agression sexuelle un délai d’un an pour poursuivre leurs agresseurs présumés, même si l’abus s’est produit il y a longtemps et que les délais de prescription ont expiré.

Jeudi, jour de Thanksgiving, était le premier jour où les accusateurs pouvaient poursuivre.

Trump, 76 ans, a nié avoir violé Carroll ou la connaître à l’époque, et a déclaré qu’elle n’était “pas mon genre”.

Son premier démenti en juin 2019 l’a incitée à porter plainte pour diffamation cinq mois plus tard.

Il a répété le démenti dans un message du 12 octobre sur son compte Truth Social, qualifiant l’affirmation de Carroll de “canular” et de “mensonge”, provoquant la nouvelle plainte en diffamation.

Les deux parties attendent les décisions des tribunaux d’appel concernant l’argument de Trump selon lequel il était légalement à l’abri du premier procès de Carroll parce qu’il avait parlé en sa qualité de président.

Si les tribunaux convenaient que le gouvernement américain, qui jouit d’une immunité souveraine contre les poursuites en diffamation, pourrait se substituer à Trump en tant que défendeur, le premier procès de Carroll échouerait.

Cela n’affecterait probablement pas son deuxième procès car Trump est un citoyen privé, ayant quitté la Maison Blanche en janvier 2021.

Carroll demande des dommages-intérêts non spécifiés. Pour étayer sa demande de batterie, elle a déclaré que Trump lui avait causé un préjudice psychologique durable et l’avait laissée incapable d’entretenir une relation amoureuse.

Le premier procès doit être jugé le 6 février 2023 devant le juge de district américain Lewis Kaplan à Manhattan, mais sera probablement retardé en raison de la procédure d’appel.

Lors d’une audience mardi, l’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, a demandé un procès le 10 avril couvrant les deux poursuites, affirmant qu’elles se chevauchent considérablement.

L’avocate de Trump, Alina Habba, a demandé un procès le 8 mai uniquement pour le premier procès. Elle a également déclaré au juge qu’un délai plus long était logique car Trump n’avait pas engagé d’avocat pour le deuxième procès.

“Votre cliente dans la présente action, Mme Habba, sait que cela arrive depuis des mois, et il serait bien avisé de décider qui le représente dans cette affaire”, a répondu le juge.

Le juge Kaplan a déclaré qu’il pourrait décider au début de la semaine prochaine comment planifier les deux poursuites.