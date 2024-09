Donald Trump, dans son discours à Charlotte, accepte le soutien de l’Ordre Fraternel de la Police

L’ancien président Donald Trump s’exprime à Grand Rapids, dans le Michigan, sur la politique frontalière de Biden, flanqué de membres des forces de l’ordre, ainsi que du chef de la minorité au Sénat Aric Nesbitt (R-Porter Twp.) et de l’ancien représentant américain du Michigan Mike Rogers, le 2 avril 2024. (Photo : Anna Liz Nichols)

L’ancien président Donald Trump s’est rendu vendredi en Caroline du Nord pour s’adresser à la police et recevoir l’approbation du plus grand syndicat des forces de l’ordre aux États-Unis.

S’exprimant lors d’une réunion de l’Ordre fraternel de la police à Charlotte, Trump s’est engagé à « soutenir la police » tout en fustigeant le bilan de la vice-présidente Kamala Harris en matière de justice pénale.

« Nous pourrions surfinancer la police », a déclaré Trump.

En mai, Trump a été reconnu coupable de 34 crimes lors d’un procès pour trafic d’influence à New York lié à l’élection de 2016 et il fait face à des dizaines d’accusations dans d’autres affaires.

Et avec Le vote anticipé est sur le point de commencer en Caroline du Nordil a exhorté les policiers à « surveiller la fraude électorale ». (Il n’y a eu aucune preuve de fraude électorale généralisée lors des élections présidentielles, en Caroline du Nord ou ailleurs, malgré les affirmations de Trump.)

« J’espère que vous serez attentifs aux fraudes électorales », a déclaré Trump. « Cela commence tôt. Cela commence dans une semaine. … Croyez-le ou non, ils ont peur de ce badge. Ils ont peur de vous. J’espère que vous pourrez surveiller. »

L’ancien président a critiqué les mesures prises par les forces de l’ordre contre lui devant une foule d’officiers, qualifiant le procès en cours à Manhattan contre lui de « chasse aux sorcières du procureur » et d’« attaque de mon adversaire politique ».

Trump a également déclaré qu’il réclamait « une peine de mort sévère pour quiconque tue un policier », ce qui a suscité les acclamations de la foule.

Trump sur le retrait de RFK Jr. des bulletins de vote en Caroline du Nord : « C’est un événement majeur »

Trump a également commenté la nouvelle plus tôt vendredi selon laquelle le nom de Robert F. Kennedy, Jr. serait retiré des bulletins de vote en Caroline du Nord.

Les comtés devaient commencer à envoyer par courrier vendredi les bulletins de vote par correspondance portant le nom de Kennedy, mais l’ordonnance de la Cour d’appel l’en empêche désormais. Il s’est retiré de la course et a soutenu Trump le mois dernier.

« Cela signifie que tous ceux qui aiment Bobby, et ils sont nombreux… voteront pour moi », a déclaré Trump. « Tous les fans de Bobby voteront pour moi, et j’apprécie cette décision. »

La Cour d’appel du Michigan a également statué vendredi que Kennedy devait figurer sur le bulletin de vote. Le secrétaire d’Etat a fait appel devant la Cour suprême du Michigan.

Le shérif de Durham fustige Trump avant son discours à la police

La campagne de Harris, qui a pour objectif de positionner la course comme un procureur contre un criminel condamné, a été critiquée par les officiers avant les remarques de Trump vendredi.

Le shérif du comté de Durham, Clarence Birkhead, a déclaré lors d’un appel avec des journalistes que l’ancien président « ne peut pas être digne de confiance pour tenir ses promesses » envers les forces de l’ordre.

« Il gaspillerait un temps précieux et de l’argent sur ses griefs personnels au lieu d’investir des ressources précieuses dans des communautés comme la mienne qui dépendent de nos partenaires fédéraux », a déclaré Birkhead.

Birkhead a également été rejoint par Harry Dunn, un ancien officier de la police du Capitole qui était présent lors de l’émeute du Capitole du 6 janvier et qui s’est exprimé ouvertement contre Trump depuis.

« Il se fiche d’avoir mis ma vie et celle de mes collègues de la police du Capitole en danger le 6 janvier », a déclaré Dunn. « Il ne se soucie que d’obtenir le pouvoir pour lui-même. »

Avancement du Michigan La rédactrice en chef Susan J. Demas a contribué à cet article.

