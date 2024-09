Donald Trump critique Taylor Swift pour avoir soutenu Kamala Harris

Donald Trump a appelé « Fox & Friends » le lendemain de son premier débat présidentiel contre Kamala Harris et a donné son avis sur le soutien de Taylor Swift à la campagne de son adversaire. L’icône de la musique a officiellement soutenu Harris pour la présidence dans la demi-heure qui a suivi la fin du débat. Swift a également reproché à Trump d’avoir utilisé une fausse image d’elle pour faire croire qu’elle le soutenait.

« En fait, je préfère de loin Mme Mahomes. Si vous voulez savoir la vérité, c’est une grande fan de Trump. Je n’étais pas fan de Taylor Swift », a déclaré Trump lorsqu’on l’a interrogé sur le soutien de Swift à Harris. « Ce n’était qu’une question de temps. On ne pouvait pas soutenir Biden. Mais c’est une personne très libérale. Elle semble toujours soutenir un démocrate et elle en paiera probablement le prix sur le marché. Mais j’aime Britanny. Britanny est géniale. C’est celle que je préfère de loin à Taylor Swift. L’épouse du grand quarterback. Je pense qu’elle est formidable. »

Brittany Mahomes est mariée à Patrick Mahomes, le quarterback des Kansas City Chiefs. Patrick est un ami proche et coéquipier de Travis Kelce, qui est le petit ami de Swift. Swift et Brittany ont été photographiées en train de se serrer dans les bras et d’être amicales l’une envers l’autre à l’US Open plus tôt ce mois-ci, ce qui a suscité une controverse sur les réseaux sociaux puisque Brittany est une partisane de Trump et Swift n’avait pas encore soutenu de candidat.

Dans son soutien à Kamala Harris, Swift a fait l’éloge de l’actuelle vice-présidente et a écrit qu’elle « se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. Je pense qu’elle est une dirigeante douée et stable et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos ».

« Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024 », a poursuivi Swift. « Je vote pour Kamala Harris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. Je pense qu’elle est une dirigeante douée et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. J’ai été très encouragée et impressionnée par le choix de son colistier Tim Walz, qui défend depuis des décennies les droits des LGBTQ+, la FIV et le droit des femmes à disposer de leur propre corps. »

Walz a réagi au soutien de Swift en écrivant qu’il était « incroyablement reconnaissant ». Il a encouragé les fans de Swift à se rendre sur le site Web de Harris pour en savoir plus sur la manière de soutenir la campagne.