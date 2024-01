Donald Trump courtise les milliardaires à Palm Beach

Politique

détails exclusifs



John Paulson (à droite), le fonds spéculatif milliardaire, va accueillir Donald Trump dans son manoir de Palm Beach avec 20 autres méga-donateurs potentiels, alors que l’ancien président tente de courtiser les très riches pour sa candidature apparemment inévitable aux élections générales.

PA

Donald Trump doit courtiser les milliardaires jeudi lors d’une collecte de fonds de 110 millions de dollars dans un manoir de Palm Beach, dans le cadre d’une nouvelle campagne visant à attirer des donateurs aux poches profondes, alors qu’il semble prêt à remporter la primaire républicaine.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire John Paulson organise un cocktail et un dîner intimes qui pourraient inclure Woody Johnson et Ronald Lauder.

Paulson a personnellement contacté moins de 20 personnes fortunées, qui ont toutes déjà soutenu Trump pour la collecte de fonds, ajoutent des sources.

Rebekah Mercer, une donatrice républicaine de premier plan dont les dons à Cambridge Analytica en 2016 ont peut-être fait basculer l’élection en faveur de Trump, a également été invitée mais ne devrait pas y assister. Johnson n’a pas répondu à une demande de commentaire ; Lauder a refusé de commenter.

Alors que Paulson et Trump sont amis depuis des décennies, le camp Trump commence également à tâter les candidats qui n’ont pas toujours été aussi positifs à l’égard du programme MAGA, ont déclaré des sources au Post.

Donald Trump s’exprime lors d’un événement de l’Economic Club of New York à l’hôtel Waldorf Astoria à New York avec le financier John Paulson le 15 septembre 2016. AFP via Getty Images

Il s’agit notamment du mégadonateur du GOP Andy Sabin, qui avait soutenu Nikki Haley lors de la primaire mais lui a dit de « s’éloigner » de sa campagne la semaine dernière. Il a déclaré au Post qu’il avait reçu un appel de collecteurs de fonds Trump concernant un don.

Même si Sabin s’empresse de dire qu’il « se bouchera le nez et votera pour Trump », cela ne se traduit pas par de l’argent pour la campagne de Trump. « Je ne leur donnerai pas un centime », a-t-il déclaré.

Sabin a également reçu une réponse rapide de l’équipe de Haley lorsqu’il lui a dit d’arrêter : ils ont renvoyé son chèque de 6 600 $, a ajouté Sabin.

L’unique collecte de fonds de Trump contraste avec une nouvelle campagne de Haley, qui reste dans la primaire républicaine et qui a entamé mardi une campagne de collecte de fonds de 10 jours avec une réception à New York où les co-organisateurs comprenaient les milliardaires Ken Langone, Henry Kravis et Leonard Stern. , Cliff Asness et Stanley Druckenmiller.

Andy Sabin à la projection de Unlocking the Cage lors du Hamptons Intl Film Festival 2016 à East Hampton Cinema 6. Eugène Gologursky

Woody Johnson, propriétaire des New York Jets, dans la boîte du propriétaire pendant le premier quart du match, au stade MetLife. Charles Wenzelberg / New York Post

Cela contraste également avec une campagne de collecte de fonds menée par le président Joe Biden dans l’État d’origine de Trump, la Floride, où il a assisté à deux collectes de fonds mardi.

Biden a déjà levé 235 millions de dollars depuis qu’il a annoncé son offre en avril 2023.

Les finances politiques de Trump sont bien plus compliquées. Certains rapports suggéraient qu’il disposait déjà d’environ 500 millions de dollars dans ses coffres. selon Open Secrets lorsqu’il a annoncé sa candidature en 2022.

Mais entre les dons à sa campagne, son Super PAC et son fonds de lutte juridique, il est difficile de déterminer combien il a récolté puisque l’argent de son PAC a servi à payer des frais juridiques.

La campagne a permis de récolter environ 70 millions de dollars cette année, tandis que son Super PAC a récolté environ 99,5 millions de dollars, mais selon les rapports, il est entré en 2024 avec seulement 23 millions de dollars en espèces.

Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice de Trump à l’ONU et l’autre républicaine encore en course pour les primaires, est en pleine campagne de collecte de fonds avec un New York même mardi donnant le coup d’envoi d’une série d’événements. Mais il reste, avec une certaine marge, le favori. Getty Images

Joe Biden est également en train de collecter des fonds, notamment en s’arrêtant dans l’arrière-cour de Trump en Floride, où il a atterri mardi à l’aéroport de West Palm, plaçant Air Force One sur le même tarmac que le Boeing 757 privé de Trump. AFP via Getty Images

Étant donné qu’une grande partie de cet argent provient de petits donateurs, certains observateurs des élections sont sceptiques quant à la capacité de Trump de continuer à collecter des sommes considérables sans quelques milliardaires à ses côtés.

Des collecteurs de fonds républicains historiquement importants comme Steve Schwarzman, Thomas Petterffy et David Duffield n’ont pas encore publiquement apporté leur soutien à Trump.

Mais ces derniers mois, Mercer, le cofondateur de Home Depot, Bernard Marcus, le magnat du pétrole de Crownquest, Timothy Dunn, et l’héritière de la construction, Diane Hendricks, ont commencé à embrasser Trump. Politico a rapporté.

Parmi les autres donateurs qui ont soutenu Trump au début de l’année dernière figurent Timothy Mellon, l’ancienne directrice de la Small Business Administration Linda McMahon, le PDG de GeoSouthern Energy George Bishop et le promoteur immobilier Geoffrey Bishop, selon le rapport Politico.

Robert Bigelow, fondateur et président de Bigelow Aerospace s’adresse aux journalistes. REUTERS

Frank Fertitta III et Lorenzo Fertitta à l’inauguration du Durango Casino & Resort à Las Vegas, Nevada. Getty Images pour les casinos de la station

Ce cycle de collecte de fonds, Trump semble s’appuyer sur des donateurs moins connus comme le magnat de l’hôtellerie Don Ahern, les milliardaires de casino et anciens propriétaires de l’UFC Frank et Lorenzo Fertitta et le titan de l’aérospatiale Robert Bigelow qui n’étaient pas auparavant considérés comme des faiseurs de rois politiques.

Politico a également rapporté que d’autres donateurs, dont Howard Lutnick, Jimmy John Liautaud de la fortune de la viande Jimmy John, Steve Wynn et Harold Hamm, devraient se lancer dans le jeu de la collecte de fonds lorsque Trump organisera un événement à Mar-a-Lago le mois prochain.

“Il est inévitable qu’un jour la plupart des grands noms soutiennent Trump”, a déclaré au Post un donateur politique cynique de Wall Street à propos de l’abandon de Haley. “C’est juste une question de temps.”

Une autre source ajoute que les types de Wall Street n’auront d’autre choix que de s’aligner étant donné que Trump se positionne comme un candidat avec des politiques économiques bien meilleures que Joe Biden.

«Ils doivent reconnaître que sa politique a fonctionné», a ajouté une autre source proche de Trump.

L’ancien candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy, John Paulson et Steve Wynn lors d’un rassemblement pour la victoire des primaires avec Donald Trump dans une salle. Getty Images

Don Ahern, PDG et président d’Ahern Rentals, s’exprime lors d’un événement de campagne pour le président américain Donald Trump à Xtreme Manufacturing le 13 septembre 2020 à Henderson, Nevada. Getty Images

Mais même si les gens de Wall Street « se bouchent le nez » et votent pour Trump, comme le recommande Sabin, cela ne signifie pas qu’ils lui enverront des millions.

“Trump apprécierait tout soutien financier… c’est beaucoup plus cher à gérer cette année”, ajoute une source de collecte de fonds pour la campagne. “Je ne pense pas que Trump doive égaler dollar par dollar pour gagner… le Parti républicain est toujours plus dépensé 2 :1.”

En 2020, Trump a dépensé environ 780 millions de dollars tandis que Biden a dépensé 1,42 milliard de dollars, selon Open Secrets – et certaines sources de campagne proches de Trump prédisent que pour cette élection, il aura besoin d’encore plus d’argent que la dernière fois.

Paulson a été l’un des premiers grands financiers de Wall Street à soutenir la candidature alors lointaine de Trump à l’élection présidentielle de 2016, a fait partie de son équipe de conseillers économiques et a été présenté comme potentiel secrétaire au Trésor.

Il vaut environ 5 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaire Index, et est impliqué dans un méchant divorce alors que sa femme Jenny exige qu’elle reçoive au moins 1 milliard de dollars.

En 2020, Paulson a continué son soutien et a organisé un dîner de 500 000 $ par couple chez lui à Southampton ; on ne sait pas s’il a des aspirations politiques si Trump gagne en 2024.