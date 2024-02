Donald Trump courtise les électeurs syndiqués et dénonce l’accord frontalier lors de la visite des Teamsters

WASHINGTON — L’ancien président Donald Trump s’est rendu à Washington mercredi pour s’entretenir avec les dirigeants du syndicat des Teamsters et solliciter le soutien de cette organisation massive.

Sa visite a eu lieu après que le président Joe Biden a obtenu le soutien du syndicat United Auto Workers, un coup de pouce majeur pour ses efforts auprès des électeurs de la classe ouvrière du Michigan et d’autres États du Midwest.

Même si Trump n’a pas immédiatement reçu le soutien des Teamsters cette semaine, il a passé une grande partie de sa visite à soutenir un accord tant attendu au Congrès. Il a également critiqué Biden pour l’attaque qui a tué trois soldats américains en Jordanie.

Voici ce que vous devez savoir sur la poussée de l’ancien président dans la capitale nationale.

Trump et les Teamsters

Après la réunion de Trump au siège des Teamsters à Washington, il a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas obtenu l’aval du syndicat. Mais l’ancien magnat des médias a juré de continuer à essayer.

Après la réunion, le président des Teamsters, Sean O’Brien, a déclaré que la réunion avec Trump “s’était bien passée” et que le groupe prévoyait également de parler avec Biden.

“Nous avons un long chemin à parcourir avant de prendre une décision” sur une approbation, a-t-il déclaré.

Trump lui-même a souvent critiqué certains syndicats américains, mais O’Brien a reconnu mercredi que l’ancien président bénéficie toujours du soutien de nombreux membres.

“Cela ne fait aucun doute”, a déclaré O’Brien, “il y a un soutien des syndicats pour le président Trump. Et il y a toujours un soutien des syndicats pour le président Biden.”

L’année dernière, Trump a contacté le syndicat United Auto Workers pour tenter d’obtenir son soutien, en se rendant au Michigan lors d’un débat primaire républicain. Mais le président de l’UAW, Shawn Fain, a annoncé la semaine dernière le soutien du groupe à Biden pour 2024, qualifiant Trump de « scab ».

La visite de l’ancien président mercredi a également immédiatement suscité les critiques de ses compatriotes républicains et d’autres qui l’ont accusé d’ignorer les priorités des Teamsters. L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui défie Trump pour l’investiture présidentielle républicaine, s’est demandé pourquoi Trump voudrait obtenir le soutien des Teamsters.

Dans un article sur X, anciennement Twitter, Haley s’en est pris aux groupes syndicaux et a demandé si Trump était d’accord avec les Teamsters sur “la suppression des lois sur le droit au travail des gouverneurs conservateurs comme pour lesquelles je me suis battu?” Les lois sur le droit au travail interdisent les accords de sécurité syndicale, qui sont un contrat entre un syndicat et les employeurs qui obligent tous les employés bénéficiant du contrat syndical à payer leur part des coûts.

Trump attaque le projet de loi bipartite sur les frontières

Mercredi, Trump ne s’est pas seulement adressé au syndicat central. Le candidat républicain à la présidentielle a de nouveau critiqué un projet de plan de frontière du Congrès, l’accusant de ne pas être assez sévère et affirmant que l’administration Biden devrait appliquer les lois existantes contre les passages illégaux.

“Vous n’avez pas besoin d’un accord pour resserrer la frontière”, a déclaré Trump.

Les membres du Congrès négocient le projet de loi depuis des mois. Mais les législateurs, y compris certains républicains, remettent en question les critiques de Trump car les détails du plan n’ont pas été publiés.

Certains ont également déclaré que Trump exerçait trop d’influence sur les dirigeants républicains au Congrès et cherchait à utiliser les problèmes frontaliers comme enjeu de campagne plutôt que d’élaborer sa propre politique pour s’attaquer au système d’immigration du pays..

“Comment sait-il que c’est une trahison s’il ne l’a pas lu ?” a déclaré le sénateur Bill Cassidy, R-La., à CNN. “Ne soyez pas ignorant. Lisez la facture.”

Contributeurs : Joey Garrison et Sarah Elbeshbishi, USA TODAY ; Presse associée