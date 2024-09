Donald Trump copie les t-shirts de la tournée Eras de Taylor Swift pour ses produits dérivés de campagne

Donald Trump n’a pas Taylor SwiftLe soutien de la candidate à l’élection de 2024, mais cela ne l’empêche pas d’utiliser sa marque pour booster sa campagne.

Jeudi 12 septembre, deux jours après que la pop star de 34 ans a soutenu avec force Kamala Harris dans la course à la présidentielle de cette année, l’équipe de la candidate républicaine a annoncé qu’elle vendait des t-shirts « Trump Era » inspirés du motif en mosaïque que l’on retrouve sur la plupart des vêtements de la tournée Eras de Swift. Composé d’une grille de photos du président deux fois destitué, chacune teintée de presque les mêmes couleurs disposées selon le même motif que le motif de l’interprète de « Karma », le nouveau vêtement de la politicienne est vendu 36 dollars.

« Appel à tous les Swifties pour Trump », peut-on lire sur un tweet depuis le siège de l’ancien président. « Procurez-vous votre t-shirt de l’ère Trump dès aujourd’hui. »

Panneau d’affichage a contacté le représentant de Swift pour un commentaire.

Bien que la pop star n’ait pas réagi au nouveau produit de l’ancien président, Swifties l’a fait. « C’est une honte pour un T-shirt. J’espère qu’elle dépouillera Donald de tout ce qu’il possède pour violation de droits. @taylorswift13 @taylornation13 ATTRAPE-LE ! » une personne a tweeté en réponse à la publication de la campagne sur le t-shirt.

« Je suis excité par la nouvelle ère de Trump, j’ai entendu dire qu’elle s’appelle « l’ère des poursuites judiciaires » » un autre a répondu.

« Cela mérite une cessation et une abstention ! » encore un autre Swiftie a tweetétaguant la superstar de la pop, la page officielle des fans ainsi que son publiciste.

Trump n’est pas le seul parti à capitaliser sur la popularité de Swift lors des élections de 2024. Le camp Harris-Walz a récemment dévoilé des bracelets d’amitié inspirés d’Eras sur le site Web du ticket démocrate. Une différence essentielle, cependant, est que la campagne de la vice-présidente bénéficie du soutien de la 14 fois lauréate d’un Grammy, qui a rompu son silence sur l’élection le 10 septembre en publiant sur Instagram un message félicitant Harris pour être une « dirigeante douée et déterminée » qui « se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre ».

Swift a également cité l’utilisation par Trump d’images générées par l’IA la présentant faussement comme une partisane du mouvement MAGA – une autre façon dont il a essayé d’exploiter son image lors de cette élection – comme l’une des raisons pour lesquelles elle a estimé qu’il était important de s’exprimer. En réponse au soutien de la superstar de la pop à son adversaire, l’ex-POTUS a déclaré : « Je n’étais pas une fan de Taylor Swift, c’était juste une question de temps. »

Il avait ajouté à l’époque : « Mais c’est une personne très libérale, elle semble toujours soutenir un démocrate et elle en paiera probablement le prix sur le marché. »

Découvrez ci-dessous les nouveaux produits dérivés de Trump inspirés de la tournée Eras de Swift.