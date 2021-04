Le président Donald Trump a été contraint de rembourser 122 millions de dollars aux donateurs qui ont été amenés à effectuer des paiements récurrents dans le cadre de sa campagne de réélection de 2020.

Une enquête du New York Times a révélé que la campagne de collecte de fonds de Trump employait des tactiques de collecte de fonds trompeuses qui ont vu des milliers de ses partisans s’inscrire involontairement pour donner des contributions répétées, alors qu’ils avaient uniquement l’intention d’effectuer un paiement unique.

L’escroquerie, qui implique des cases pré-cochées sur les e-mails de collecte de fonds souvent enfouis sous des lignes en petits caractères, a suscité des milliers de plaintes auprès des banques et des sociétés de cartes de crédit.

Parmi les victimes figuraient des anciens combattants âgés et militaires, ainsi que des agents politiques expérimentés, et beaucoup se sont retrouvés avec des frais de découvert et des limites de carte de crédit dépassées.

Une victime, Stacy Blatt, luttait contre le cancer et vivait dans un hospice à Kansas City lorsqu’il a fait un don de 500 dollars en septembre dernier, a rapporté le New York Times.

Blatt a été facturé 500 $ de plus le lendemain, puis 500 $ chaque semaine jusqu’en octobre, et ce n’est qu’après le rebond de ses factures de loyer et de services publics que sa famille a découvert ce qui s’était passé.

« J’avais l’impression que c’était une arnaque », a déclaré son frère Russell, qui a aidé Stacy à comprendre ce qui s’était passé, au Times.

Blatt est décédé en février.

Les campagnes Trump douteuses, les e-mails pré-vérifiés sont apparus pour la première fois en mars 2020.

Une boîte jaune vif a commencé à apparaître dans les e-mails avec les mots: «Faites-en un don mensuel récurrent».

Toute personne faisant un don devrait se désinscrire pour éviter d’être facturée à plusieurs reprises.

Trois mois plus tard, en juin, une deuxième case pré-cochée a été ajoutée aux e-mails de collecte de fonds de la campagne Trump.

Connue sous le nom de « bombe d’argent », la deuxième boîte a eu beaucoup plus de succès en incitant les donateurs sans méfiance à s’inscrire, car la plupart pensaient que décocher une boîte permettrait d’éviter des frais supplémentaires.

Puis en septembre, après avoir appris qu’il avait été surpassé par son adversaire, le candidat démocrate Joseph Biden, de 150 millions de dollars en un mois, la campagne Trump est devenue plus agressive, a rapporté le Times.

Le don récurrent serait désormais prélevé chaque semaine, au lieu de chaque mois.

Et la campagne a par la suite ajouté de gros blocs de texte en gras et en majuscules aux boîtes pour les rendre plus difficiles à déchiffrer.

Peu de temps après le jour du scrutin, les banques et les sociétés de cartes de crédit ont été inondées de plaintes.

« Cela a commencé à devenir complètement sauvage », a déclaré un enquêteur de Wells Fargo au New York Times.

En tout, Trump a dû rembourser 122 millions de dollars de dons faits à cinq organisations: Donald J.Trump pour le président, Trump Victory, Trump Make America Great Again Committee, Save America et le Comité national républicain.

Une autre raison pour laquelle Trump a dû rembourser des sommes aussi importantes était que bon nombre de ses donateurs individuels dépassaient le plafond légalement autorisé de 2800 dollars.

Cela a éclipsé les 21 millions de dollars remboursés aux donateurs par la campagne Biden.

Tous les dons ont été effectués via la société de traitement des dons à but lucratif liée aux républicains WinRed, qui facture 30 cents de chaque don, plus 3,8% du montant donné.

Ira Rheingold, directrice exécutive de la National Association of Consumer Advocates, a déclaré au New York Times que le stratagème était «injuste», «contraire à l’éthique» et «inapproprié».

Un porte-parole de Trump, Jason Miller, a souligné les registres de campagne internes qui montraient que moins de 1% du total des dons à WinRed avaient fait l’objet de plaintes.

«Notre campagne a été construite par des hommes et des femmes américains qui travaillent dur et chérir leurs investissements était primordial dans tout ce que nous avons fait», a déclaré Miller au Times.