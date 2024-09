Donald Trump confond Nicky Jam avec une femme lors d’un rassemblement à Las Vegas

Nicky Jam soutient officiellement Donald Trump pour l’élection présidentielle américaine de 2024.

Vendredi (13 septembre), l’ancien président a organisé un rassemblement de campagne au World Market Center dans le centre-ville de Las Vegas, où le vétéran du reggaetón de 43 ans est monté sur scène pour montrer son soutien à Trump alors qu’il affronte la vice-présidente Kamala Harris lors de l’élection de novembre.

Dans un faux pas embarrassant, cependant, l’ex-POTUS a commis une erreur a qualifié Nicky de « elle » lorsqu’il l’a présenté à la foule pour son discours de soutien.

« Vous connaissez Nicky ? Elle est canon. Où est Nicky ? », a demandé Trump depuis la scène tout en regardant sur le côté la chanteuse de « X ». Quelques instants plus tard, l’ancien président a repéré la star latine et s’est vite rendu compte de son erreur. « Oh, regardez, je suis content qu’il soit venu », a dit Trump en tapotant l’épaule du musicien.

Nicky, vêtu d’un sweat-shirt noir et de la casquette de baseball rouge « Make America Great Again » emblématique de la campagne Trump, est ensuite monté sur scène pour faire une brève déclaration.

« C’est un honneur de vous rencontrer, Monsieur le Président. Les gens qui viennent de là où je viens ne rencontrent pas le président. J’ai donc de la chance », a déclaré Nicky, qui a quitté le Massachusetts pour s’installer à Porto Rico à un jeune âge. « Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, n’est-ce pas ? Nous avons besoin que vous soyez président. »

Nicky Jam est l’une des nombreuses stars de la musique qui ont soutenu l’homme d’affaires de 78 ans devenu politicien dans sa campagne de réélection en 2024. Fin août, les stars portoricaines du reggaetón Anuel AA et Justin Quiles sont montées sur scène pour soutenir Trump lors d’un rassemblement à Johnstown, en Pennsylvanie. Parmi les autres artistes qui soutiennent l’ancien président figurent Jason Aldean, Kid Rock, Kodak Black, Lil Pump, Sexyy Red et Billy Ray Cyrus.

Nicky, qui a annoncé en octobre dernier qu’il allait « bientôt prendre sa retraite », a récemment évoqué cette décision dans une interview avec Panneau d’affichage.

« Je ne serai pas chanteur pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré sur Zoom depuis sa maison de Miami. « Je pense que je vais probablement bientôt prendre ma retraite… Enfin, pas prendre ma retraite. Les chanteurs ne prennent jamais leur retraite. Il faut juste baisser le ton. »

Nicky a sorti son sixième album studio, Insomniele 6 septembre.