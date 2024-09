Donald Trump confond le chanteur de reggaeton Nicky Jam avec une femme lors d’un rassemblement à Las Vegas

Donald Trump a été vu en train de confondre l’artiste de reggaeton Nicky Jam avec une femme lors d’un rassemblement à Las Vegas avant le discours de soutien de Jam au candidat à la présidentielle.

Hier (13 septembre), la chanteuse de 43 ans a fait une apparition au rassemblement de soutien à Trump avant les élections américaines de novembre.

Lors de la présentation de Jam sur scène, Trump a été filmé en train de dire à la foule : « Nicky Jam, la superstar de la musique latine. Vous connaissez Nicky ? Elle est canon. Où est Nicky ? »

À la surprise de Trump, Jam est monté sur scène et l’homme de 78 ans a rapidement changé de ton : « Oh, regarde, viens ici ! », a-t-il dit à Jam avant de se tourner vers le public et de dire : « Je suis content qu’il soit venu. »

« C’est un honneur de vous rencontrer, Monsieur le Président. Les gens qui viennent de là où je viens ne rencontrent pas le président. J’ai donc de la chance », a déclaré Jam. « Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, n’est-ce pas ? Nous avons besoin que vous soyez président. » Regardez la vidéo de cet instant ci-dessous.

Jam a pris le faux pas en plaisantant, en partageant une photo des deux sur sa page Instagram, en écrivant en espagnol «Nicky jam la potra la bichota« (« Nicky Jam est une femme féroce ») avec plusieurs émojis qui pleurent et rient.

Récemment, l’équipe de campagne de Trump a sorti un t-shirt conçu de manière très similaire aux produits dérivés de la tournée « Eras » de Taylor Swift.

Il présente une grille de photos de l’ancien président aux couleurs du tristement célèbre t-shirt « Eras Tour » et est vendu au détail pour 36 $ (27 £).

Toute ambiguïté sur l’inspiration derrière le design a été levée lorsqu’un tweet du siège de l’ancien président a appelé « tous les Swifties pour Trump » à obtenir leur « chemise de l’ère Trump aujourd’hui ».

L’équipe du candidat républicain a annoncé le lancement du t-shirt, sur lequel est écrit « DONALD J. TRUMP MAKE AMERICA GREAT AGAIN » quelques jours seulement après que l’interprète de « Karma » a soutenu Kamala Harris dans la course présidentielle de cette année.

Trump a commenté le soutien de Swift à Harris, en disant Renard et ses amis« Je n’étais pas un fan de Taylor Swift », a-t-il commencé. « C’était juste une question de temps. Elle ne pouvait pas soutenir Biden… Mais c’est une personne très libérale. Elle semble toujours soutenir un démocrate, et elle en paiera probablement le prix sur le marché. »