Donald Trump conduit en écoutant “Blank Space” de Taylor Swift a secoué Twitter

Donald Trump a roulé en écoutant du bon vieux Taylor Swift. Ouais, c’est arrivé. Cependant, une grande partie de la nation Swiftie le découvre après qu’une vidéo de l’ancien président américain assis dans sa Rolls Royce écoutant “Blank Space” est devenue virale.

La vidéo a été publiée sur la page Facebook de Melania Trump à partir de 2014, selon un rapport de Billboard. Le single “Blank Space” de 1989 était tout nouveau à l’époque et remuait le monde de la musique pop. Trump conduisait sa famille, avec son fils Barron (alors âgé de 8 ans) assis à l’avant avec lui et Melania enregistrant la vidéo depuis la banquette arrière.

Il est probablement sûr de dire que ce n’était sur la carte de bingo de personne pour 2023. “Chaque complexité de cela est si incroyablement déconcertante”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Donald Trump conduit tranquillement sa Rolls Royce en écoutant “Blank Space” de Taylor Swift, filmé par Melania depuis la banquette arrière avec flash allumé.pic.twitter.com/92K1dvPJ7V– Base pop (@pojbase) 17 janvier 2023

Donald Trump me souffle un espace vide — Adam ️‍ (@APmbrtn22) 20 janvier 2023

Taylor Swift a parfois tendance à se faufiler dans des discussions incroyablement indépendantes. Par exemple, l’année dernière, Elon Musk avait restauré le compte de Kanye West sur Twitter environ un mois après que le rappeur ait été banni pour avoir enfreint les politiques de Twitter avec un tweet sur le “death con 3 on Jewish people”. Il avait reçu de nombreuses critiques pour avoir prétendument affiché ” sentiments antisémites ». Après avoir été réintégré sur Twitter, Ye avait tweeté un « Shalom 🙂 », mettant une fois de plus la critique au premier plan. Le compte Twitter d’Israël a capturé le tweet de Ye et a écrit : « Nous aimerions beaucoup être exclus de ce récit ». Musk, qui avait souhaité la bienvenue à Ye, a écrit : « Vos tweets sont bons ! Plus de pays devraient tweeter comme ça. Pas amusant d’être étouffant.”

La confusion est survenue lorsque les gens ont remarqué que Taylor Swift était taguée dans le tweet d’Israël. Pourquoi est-ce arrivé? Vérifiez le ici.

