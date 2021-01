Twitter a annoncé vendredi soir avoir supprimé définitivement le compte de Donald Trump.

Le géant des médias sociaux a déclaré dans un article de blog qu’il avait décidé de retirer le compte du président en raison du risque de « nouvelle incitation à la violence » après que ses partisans se sont révoltés mercredi à travers le Captiol américain.

Le compte comptait 88,7 millions d’abonnés.

Cela vient après que des centaines d’employés de Twitter aient signé une lettre au PDG Jack Dorsey demandant la suppression du compte alors que Trump continuait de faire l’éloge des émeutiers du Capitole.

« Malgré nos efforts pour servir la conversation publique, en tant que mégaphone de Trump, nous avons contribué à alimenter les événements meurtriers du 6 janvier », ont écrit les employés.

Le compte Twitter de Donald Trump vendredi soir après sa suspension définitive

Le compte Twitter du président Donald Trump a été définitivement supprimé

« Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire », a déclaré la société. a déclaré dans un article de blog.

Ceci est une histoire de rupture et sera mise à jour.