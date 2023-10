Donald Trump aurait partagé des informations potentiellement sensibles sur les sous-marins nucléaires américains avec le milliardaire australien Anthony Pratt

Donald Trump aurait discuté d’informations potentiellement sensibles sur les sous-marins nucléaires américains avec le milliardaire australien Anthony Pratt, trois mois après avoir quitté ses fonctions, selon un nouveau rapport.

Citant une source au courant du récit de l’Australien aux enquêteurs du conseiller spécial Jack Smith, le journal américain ABC News a rapporté qu’un Trump « excité » aurait discuté « du nombre exact supposé d’ogives nucléaires ». [US submarines] transportent régulièrement, et à quelle distance exacte ils sont censés s’approcher d’un sous-marin russe sans être détectés ».

Smith a accusé Trump de 40 chefs d’accusation criminels liés à sa conservation d’informations classifiées après avoir quitté ses fonctions. L’ancien président fait également face à 17 chefs d’accusation pour subversion électorale (quatre fédérales, de Smith, et 13 en Géorgie) et 34 concernant des paiements d’argent secret à l’acteur de cinéma pour adultes Stormy Daniels.

Malgré une situation aussi extrême – comprenant également des procès civils pour fraude et diffamation – il mène largement les sondages présidentiels républicains et est le grand favori pour affronter Joe Biden dans la course à la Maison Blanche en 2024.

Selon le rapport, Smith n’a inclus aucune information sur la prétendue conversation de Trump en avril 2021 avec Pratt dans son acte d’accusation de juin contre Trump.

ABC a déclaré que Trump avait parlé à Pratt, dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride, en avril 2021.

Pratt aurait ensuite partagé les informations sur les sous-marins « quelques minutes » après en avoir pris connaissance, choquant un employé de Trump qui l’avait entendu.

Pratt, le rapport ABC alléguéa ensuite partagé l’information avec au moins 45 personnes, dont ses propres employés, des journalistes, des responsables étrangers et australiens « et trois anciens Premiers ministres australiens ».

Il n’est pas clair si ce que Trump a dit à Pratt était exact, a déclaré ABC. Néanmoins, les enquêteurs lui auraient demandé de cesser de répéter ce qu’il avait entendu.

Pratt, dont l’entreprise d’emballage en carton ondulé, Pratt Industriesest basé aux États-Unis, aurait a déclaré aux enquêteurs qu’il avait répété ce que Trump lui avait dit parce qu’il voulait montrer qu’il défendait l’Australie aux États-Unis.

À l’époque, l’Australie négociait l’achat de sous-marins nucléaires aux États-Unis. L’accord a été conclu cette année.

Le rapport a eu des répercussions sur la politique australienne, le porte-parole de l’opposition aux affaires étrangères prédisant que les responsables américains et australiens de la sécurité nationale prendraient ces allégations « très au sérieux ».

Simon Birmingham, qui était l’un des principaux ministres du gouvernement de Scott Morrison lorsque celui-ci a négocié le partenariat de sécurité Aukus avec l’administration Biden, a déclaré que lui et d’autres membres du comité de sécurité nationale (NSC) australien devaient garder secrets les détails opérationnels « pour le reste de notre mandat ». vies ».

Birmingham a déclaré qu’il ne pouvait pas « préjuger exactement de ce qui s’est passé dans ces discussions » entre Trump et Pratt, mais a observé que les technologies des sous-marins nucléaires américains étaient « les plus avancées au monde ».

« Ils constituent l’atout le plus précieux, si vous voulez, de certaines parties de l’establishment américain de la défense », a déclaré Birmingham à Sky News Australia.

« C’est pourquoi c’était une si grande avancée pour l’Australie de pouvoir les partager avec nous. Mais c’est aussi la raison pour laquelle je suis sûr que beaucoup aux États-Unis prendront très, très au sérieux la suggestion selon laquelle ces types de technologies et les capacités qui leur sont associées pourraient faire l’objet de discussions en dehors de ces espaces confinés, comme, dans notre cas, le NSC australien.

Trump et Pratt ont développé une relation après que Trump ait pris le pouvoir en 2016 et Pratt a rejoint Mar-a-Lago, le club des membres de Trump en Floride.

En 2019, Trump a assisté à l’ouverture d’une usine Pratt Industries à Wapakoneta, Ohio, en présence également de Scott Morrison, alors Premier ministre australien.

Comme le rapporte le Guardian, Trump et Pratt « échangent[d] des compliments somptueux pendant qu’ils se promènent[d] envers le troupeau de journalistes. Vraisemblablement le fabricant de la boîte [was] expliquant le recyclage à Trump alors qu’ils [went]. Jetez les déchets, sortez les boîtes, encaissez.

À propos de Pratt, Trump a déclaré que « cet homme est le n°1 en Australie, disent-ils », ajoutant dans des remarques formelles : « Nous sommes ici pour célébrer une grande ouverture et un grand gentleman… l’un des hommes les plus titrés au monde – peut-être l’Australien. l’homme le plus prospère.

Pratt a déclaré aux journalistes que Trump remporterait les élections de 2020. Il n’a pas.

Jeudi, ABC a déclaré que Pratt avait déclaré aux enquêteurs qu’il soutenait désormais Joe Biden – parce qu’il était « quelqu’un qui a tendance à se mettre simplement du côté du roi ».

Trump n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

L’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull a déclaré au Guardian que Pratt ne lui avait pas parlé.

« Trump m’a demandé début 2017 pourquoi nous achetions des sous-marins français plutôt qu’américains », a déclaré Turnbull. « J’ai expliqué qu’il était important qu’il s’agisse d’une capacité souveraine et que nous n’avions pas à ce stade les moyens de soutenir et d’entretenir nous-mêmes des sous-marins à propulsion nucléaire. La souveraineté était de la plus haute importance pour mon gouvernement.

Le gouvernement australien n’a pas eu de réponse immédiate à ce rapport. Les bureaux du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères ont été contactés pour commentaires.

Pratt a été sollicité pour commentaires via sa société, Visy Industries.