Donald Trump arrive au tribunal fédéral pour faire face à 37 chefs d’accusation dans l’affaire des documents de Mar-a-Lago

Pour la deuxième fois en trois mois, l’homme qui a été le 45e président des États-Unis s’est présenté devant un juge en tant que défendeur dans une affaire pénale qui pourrait coûter sa liberté pendant une partie importante de sa vie restante.

Flanqué des avocats Todd Blanche et Christopher Kise, Donald Trump est entré dans une salle d’audience fédérale de Miami alors que le juge d’instruction américain Jonathan Goodman lui présentait officiellement un acte d’accusation en 37 chefs d’accusation accusant l’ancien président de conserver illégalement des documents de la défense nationale et d’autres documents classifiés à son domicile en Floride, et entraver les efforts du gouvernement pour les récupérer.

Invité à plaider contre les accusations, M. Blanche a répondu au nom de l’ancien président deux fois destitué et maintenant deux fois inculpé: « Nous inscrivons très certainement un plaidoyer de non-culpabilité ».

Le magistrat n’a imposé aucune condition de libération à l’ancien président sauf une : une ordonnance lui interdisant de parler avec des témoins dans l’affaire. Cela inclut Walt Nauta, son co-accusé et employé. Toute conversation liée à leur cas doit passer par leurs avocats.

M. Trump, qui s’est assis impassiblement les bras croisés pendant la procédure, a comparu devant le tribunal aux côtés de M. Nauta, son assistant personnel de longue date et maintenant co-accusé, qui a servi de valet de chambre à la Maison Blanche de M. Trump et l’a suivi en exil politique en Floride quand il est parti. la Maison Blanche en janvier 2021.

M. Nauta, qui était avec M. Trump en tant que co-accusé dans la salle d’audience mais s’est rendu en Floride avec lui en tant que membre du personnel, était représenté par un avocat payé par le comité d’action politique de M. Trump, Stanley Woodward.

M. Nauta a également plaidé non coupable.

L’ancien président et M. Nauta sont arrivés au palais de justice fédéral de Wilkie Ferguson Jr peu avant 14 heures HE le 13 juin après avoir voyagé avec un cortège et une escorte de motos policières du club de golf Doral voisin de l’ex-président.

M. Trump n’a pas été photographié entrant dans le complexe judiciaire alors qu’il se rendait aux autorités; le SUV blindé transportant l’ancien président est entré par une porte souterraine généralement réservée comme entrée sécurisée pour les véhicules transportant des accusés en garde à vue.

Les caméras, les appareils d’enregistrement et les ordinateurs portables ont été interdits dans la salle d’audience, et il n’y avait aucune vidéo en direct ou enregistrement photographique de la première comparution de M. Trump devant un tribunal fédéral.

Mais à l’extérieur du palais de justice, le paysage était parsemé de tentes et d’abris d’organisations de presse qui ont envoyé des journalistes de tout le pays et du monde entier pour couvrir le spectacle sans précédent d’un ancien dirigeant du monde libre arrêté pour la deuxième fois cette année. .

Le cortège de voitures de Donald Trump arrive dans un palais de justice fédéral à Miami alors que l’ancien président fait face à un acte d’accusation de 37 chefs d’accusation l’accusant de conserver illégalement des documents de la défense nationale dans son domaine de Mar-a-Lago. (PA)

Peu de temps après l’arrestation de M. Trump, l’une de ses avocates, Alina Habba, a déclaré aux journalistes dans de brèves remarques que l’ancien président restait « provocateur » tout en condamnant ce que M. Trump et ses alliés ont qualifié de « système de justice à deux niveaux, où un traitement sélectif est la norme.

« Aujourd’hui, il ne s’agit pas du président Donald J Trump, qui est provocateur », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de la destruction des principes américains de longue date qui ont distingué ce pays pendant si longtemps. »

Mme Habba, une avocate civile de New York qui est entrée au service de M. Trump peu de temps après son départ de ses fonctions, ne participe à sa défense dans aucune des affaires pénales qui ont été engagées contre lui.

Alors que M. Kise, un ancien solliciteur général de Floride, est un juriste chevronné dans le Sunshine State, l’ex-président a eu des difficultés à obtenir une représentation juridique de haut niveau pour ce qui devrait être une affaire complexe qui nécessitera un avocat expérimenté dans questions sensibles de sécurité nationale.

Deux des avocats de la défense pénale les plus expérimentés de son équipe juridique, James Trusty et John Rowley, ont démissionné de l’affaire fédérale de M. Trump la semaine dernière, quelques heures après qu’un grand jury de Floride a voté pour l’inculper de 37 chefs d’accusation distincts résultant de violations présumées de la loi sur l’espionnage. et autres délits.

Un autre avocat de la défense pénale qui représentait autrefois M. Trump dans l’enquête sur les documents, Evan Corcoran, s’est retiré de ce rôle à la suite d’une décision de justice lui ordonnant de témoigner contre l’ancien président devant un grand jury et de remettre ses notes et enregistrements. Un juge a invoqué une exception rarement utilisée au secret professionnel de l’avocat dans les cas où les conseils d’un avocat ont été utilisés pour commettre des crimes.

Le témoignage et les preuves de M. Corcoran figuraient en bonne place dans l’acte d’accusation fédéral de M. Trump, qui détaillait sa réaction après avoir reçu une assignation à comparaître l’obligeant à restituer tous les documents avec des marques de classification en sa possession.

Jusqu’à présent, seuls M. Blanche, qui a représenté M. Trump dans son affaire pénale à Manhattan, et M. Kise, qui a rejoint l’équipe juridique de l’ancien président après la perquisition du FBI à Mar-a-Lago l’été dernier, le représentent dans son affaire fédérale.

Les partisans de Donald Trump se sont rassemblés devant le tribunal fédéral le 13 juin alors que l’ancien président était condamné pour 37 chefs d’accusation découlant d’une enquête sur sa possession de documents classifiés à Mar-a-Lago. (Getty Images)

M. Trump n’a pas posé pour une photo ni été menotté après sa reddition aux autorités alors que les maréchaux américains et les agents de probation ont commencé les services avant le procès.

Il doit retourner immédiatement à son club de Bedminster, dans le New Jersey, pour prononcer un discours avant un événement de collecte de fonds.

Il est également retourné dans sa propriété de Mar-a-Lago quelques heures après sa comparution devant le tribunal pénal de Manhattan en avril pour faire face à 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux. Dans ses remarques de sa succession ce soir-là, il a fustigé le procureur de district Alvin Bragg et le juge chargé de l’affaire, ainsi que les membres de la famille du juge, et a poursuivi son récit de persécution politique.

Les deux affaires sont distinctes de l’enquête du ministère américain de la Justice sur le rôle de M. Trump dans les événements entourant le 6 janvier et de l’enquête d’un procureur géorgien sur ses tentatives de renverser le résultat des élections de 2020 dans cet État, parmi les défis juridiques croissants auxquels l’ancien président est confronté. il cherche la nomination républicaine de 2024 pour un autre tir à la Maison Blanche.

La juge de district américaine Aileen Cannon – qui a été nommée par l’ancien président en 2020 et avait précédemment statué en faveur de son équipe juridique dans une série de décisions de justice entourant l’enquête – supervisera son affaire en Floride.

L’année dernière, elle a nommé un «maître spécial» pour examiner les documents saisis par les forces de l’ordre fédérales et a interdit au FBI d’utiliser ces documents dans le cadre de l’enquête jusqu’à ce qu’elle ait terminé un examen, gelant ainsi l’enquête du ministère de la Justice.

Cette ordonnance a finalement été entièrement annulée par une cour d’appel fédérale, qui a vertement critiqué sa décision.

Si elle ne se récuse pas de l’affaire et qu’elle reste juge de première instance, elle pourrait jouer un rôle potentiellement critique dans l’évolution de l’affaire, de la fixation d’une date de procès à la supervision de la sélection du jury, de l’admission de certains éléments de preuve et de la détermination de la peine, s’il y a une condamnation.

Le district est connu sous le nom de tribunal «fusée», où les juges adhèrent à un calendrier de procès rapide qui traite les affaires jusqu’au procès dans les 70 jours.

L’avocat spécial Jack Smith – qui a été engagé par le procureur général américain Merrick Garland pour gérer les enquêtes fédérales sur l’ancien président – ​​a également déclaré que les procureurs feront pression pour un procès rapide « conformément à l’intérêt public et aux droits de l’accusé », il a déclaré lors de brèves remarques publiques annonçant l’acte d’accusation la semaine dernière.

M. Trump reste le favori pour la nomination républicaine à la présidence en 2024, et il a insisté sur le fait qu’il resterait dans la course, quelle que soit l’issue des affaires pénales contre lui. Il s’est également appuyé sur les enquêtes, les inculpations et la couverture médiatique pour collecter des fonds pour sa campagne, qui a rapporté des millions de dollars dans les jours qui ont suivi l’annonce de ses accusations dans son affaire de New York.

Mais le calendrier de l’affaire fédérale – et, potentiellement, d’autres affaires en cours qui pourraient entraîner des accusations criminelles cette année – pourrait compliquer ses ambitions de campagne.

Un premier débat entre candidats républicains est prévu le 23 août. Un procès pour le procès du procureur général de New York visant M. Trump, ses enfants adultes et son entreprise devrait commencer en octobre. Et il doit retourner au tribunal pénal de Manhattan le 25 mars – quelques jours après le début du vote dans les États primaires.