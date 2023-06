Donald Trump arrive à Miami pour une audience sur des documents classifiés cachés à Mar-a-Lago | Nouvelles américaines

Donald Trump est arrivé à Miami pour une comparution historique devant un tribunal fédéral pour avoir volé des informations classifiées et menti pour bloquer les efforts visant à les récupérer.

Il a atterri dans son avion privé lundi après-midi, un jour avant sa première comparution devant un juge.

Des supporters se sont rassemblés devant l’un de ses clubs de golf où il doit passer la nuit.

Monsieur Trump fait face à 37 chefs d’accusation sur des documents trouvés à son domicile en Floride, ainsi que sur des affirmations selon lesquelles il aurait fait obstruction à la justice et fait de fausses déclarations.

Photos publiées après le ministère de la Justice descellé son acte d’accusation a montré des boîtes de documents empilées dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride, y compris dans une salle de bain.

Des détails sur les programmes d’armes nucléaires, les vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés et les plans d’attaques militaires de représailles figuraient dans certains des documents, selon les procureurs.

Environ 13 000 documents ont été saisis lors de perquisitions sur la propriété il y a près d’un an. Une centaine d’entre eux ont été marqués comme classés.

Les procureurs disent Monsieur Trumpla thésaurisation des papiers de son temps en tant que président a mis en péril la sécurité nationale – et les accusations de loi sur l’espionnage entraînent la perspective de jusqu’à 20 ans de prison.

Image:

M. Trump est arrivé dans son jet privé



Il s’agit de la première inculpation fédérale d’un ancien président, mais M. Trump affirme qu’il est persécuté dans le but de l’empêcher de redevenir président en 2024.

Cependant, tout procès pourrait ne commencer qu’après les élections de novembre.

Image:

Des documents ont été retrouvés empilés dans la salle de bain et sur une scène. Photos : ministère de la Justice



En savoir plus:

Trump défiant car il dit que les actes d’accusation sont politiques – analyse

Écrivant sur son site Truth Social avant de monter à bord de son vol, il a écrit : « J’espère que tout le pays regarde ce que la gauche radicale fait à l’Amérique. »

Le chef de la police de Miami a déclaré qu’il attendait jusqu’à 50 000 personnes dans les rues pour l’audience de mardi et que les routes du centre-ville pourraient être fermées si nécessaire.

Lundi, des agents de sécurité et des agents fédéraux étaient postés devant le palais de justice fédéral de Wilkie D. Ferguson, et plus d’une douzaine de tentes médiatiques étaient déjà installées.

M. Trump, qui fête ses 77 ans cette semaine, est également doit être jugé en mars sur des allégations distinctes selon lesquelles il aurait falsifié des documents commerciaux pour dissimuler des informations préjudiciables et des activités illégales.