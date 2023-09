Donald Trump appelle les Républicains à autoriser la fermeture du gouvernement

L’ancien président Donald Trump a appelé les républicains du Congrès à laisser le gouvernement fermer ses portes, dans le but douteux de saper les poursuites pénales engagées contre lui.

Bien que les procédures pénales fédérales soient exemptées de fermetures, Trump posté sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, mercredi soir, « une date limite très importante approche à la fin du mois », en référence à la date limite du 30 septembre pour adopter un projet de loi de financement.

« Les républicains au Congrès peuvent et doivent annuler le financement de tous les aspects du gouvernement militarisé de Joe Biden, qui refuse de fermer la frontière et traite la moitié du pays comme des ennemis de l’État », a-t-il écrit. « C’est aussi la dernière chance d’annuler le financement de ces poursuites politiques. contre moi et les autres Patriotes.

Trump a ajouté : « Ils ont échoué sur le plan de la limite d’endettement, mais ils ne doivent pas échouer maintenant. Utilisez le pouvoir de la bourse et défendez le pays !

Le bureau du président de la Chambre, Kevin McCarthy, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Une fermeture du gouvernement n’entraverait pas les poursuites pénales contre Trump ni n’affecterait ses actes d’accusation à New York et en Géorgie, et ses actes d’accusation fédéraux pour sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés et son rôle dans l’incitation à l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021 ont été exemptés. des arrêts précédents.

En 2021, le ministère de la Justice a déclaré dans un note que lors d’un arrêt : « Le contentieux pénal se poursuivra sans interruption en tant qu’activité essentielle à la sécurité de la vie humaine et à la protection des biens. »

Le pouvoir judiciaire ne serait pas non plus confronté à des perturbations, les déclarations antérieures du ministère indiquant qu’il peut fonctionner pendant des semaines, même en cas de manque de financement.

La demande de Trump intervient alors que les Républicains de la Chambre des représentants peinent à s’entendre sur un moyen d’éviter une fermeture du gouvernement d’ici la fin du mois.

Parce qu’une fermeture n’arrêterait pas les poursuites pénales contre Trump, certains alliés du Parti républicain tentent de freiner ses procureurs en insérant des dispositions dans la législation sur le financement du gouvernement visant à supprimer le financement ou à limiter les forces de l’ordre dans leurs enquêtes sur l’ancien président, car ils prétendent sans preuve que son quatre actes d’accusation constituent un coup politique contre lui.

Il n’est pas clair si les revendications menées par les Républicains les plus radicaux seraient adoptées par la Chambre, dans un contexte de luttes intestines entre les Républicains et le parti républicain sur la maîtrise du pouvoir d’application de la loi. Les Républicains de la Chambre n’ont pas encore adopté le projet de loi sur la Justice, l’une des deux mesures de crédits sur 12 au total, avait noté un assistant démocrate.

Les appels à faire dérailler les forces de l’ordre dans les affaires Trump se heurtent également aux représailles des démocrates du Congrès et de la Maison Blanche.

« Trump a ordonné aux républicains de la Chambre de fermer le gouvernement », a déclaré le leader démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, DN.Y., tweeté jeudi en réponse à la demande de Trump.

« Ces gens sont trop extrémistes pour qu’on puisse leur faire confiance », a-t-il ajouté.

Le représentant Adam Schiff, démocrate de Californie, membre du comité judiciaire de la Chambre des représentants, a critiqué la demande de Trump, la qualifiant de mesure qui aurait un impact négatif sur les travailleurs américains et sur l’économie.

«Soyons clairs sur ce que dit ici l’ancien président. Les Républicains de la Chambre devraient fermer le gouvernement à moins que les poursuites contre lui ne soient interrompues », a déclaré Schiff. tweeté. « Il refuserait les salaires à des millions de familles de travailleurs et dévasterait l’économie américaine, tout cela pour son propre service. »