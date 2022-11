Donald Trump annonce qu’il se présentera pour redevenir président des États-Unis en 2024 | Nouvelles américaines

Donald Trump a officiellement lancé une troisième candidature à la présidence américaine après plusieurs allusions, au milieu d’enquêtes judiciaires et de blâme pour les résultats décevants des élections de mi-mandat du Parti républicain.

Il a fait l’annonce depuis son domaine de Mar-a-Lago en Floride et a déclaré: “Le retour de l’Amérique commence maintenant.”

M. Trump a déclaré que “tout le monde allait bien” après ses quatre années au pouvoir, “le monde était en paix” et qu’il “tenait ses promesses”.

“Il y a deux ans, nous étions une grande nation. Et bientôt nous redeviendrons une grande nation”, a ajouté l’ancien président américain.

“Le déclin de l’Amérique nous est imposé par Biden et la gauche radicale… ce n’est pas un déclin que nous devons accepter.”

Il a prononcé le discours devant un public de plusieurs centaines de supporters, de membres du club et de la presse rassemblée dans une salle de bal de son club en Floride – flanqué de drapeaux et de bannières américains qui disaient : “Make America Great Again !”.

Avant son discours, les assistants de M. Trump ont déposé des documents pour sa candidature à la présidentielle de 2024.

Sa déclaration très attendue de se présenter intervient alors que les républicains sont encore sous le choc du rejet par les électeurs de plusieurs de leurs candidats à la Élections américaines de mi-mandat – beaucoup d’entre eux personnellement choisis et approuvés par Monsieur Trump.

Il avait espéré utiliser les gains attendus de son parti comme tremplin vers la nomination de son parti. Au lieu de cela, il se retrouve maintenant blâmé pour avoir soutenu une série de candidats perdants après des résultats décevants dans lesquels les démocrates ont conservé le contrôle du Sénat.

Le contrôle de la Chambre reste trop tôt pour appeler.

Des aides et des alliés avaient exhorté M. Trump à attendre la fin des mi-mandats – et à attendre après le second tour des élections au Sénat le 6 décembre en Géorgie – avant d’annoncer une candidature présidentielle.

Mais l’ancien président, semble-t-il, avait hâte de revenir sous les projecteurs.

Il espère également éviter une longue liste de challengers potentiels, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui s’est présenté à la réélection la semaine dernière et est maintenant invité par de nombreux membres de son parti à se présenter également à la présidence.

M. Trump a l’a décrit comme “Ron DeSanctimonious”, et l’a rejeté comme étant “dans un état désespéré”.

Image:

Les supporters se sont rassemblés devant Mar-a-Lago à la tête de la “grande annonce”



Les élections de mi-mandat de la semaine dernière ont fini par être autant un référendum sur l’ancien président défait que sur le président sortant Joe Biden, avec plus d’un quart des personnes (28%) affirmant que leur vote avait été fait “pour s’opposer à Donald Trump”, même s’il n’était plus en fonction.

Il reste une force clé du Parti républicain, mais est une figure de division après la fin de son mandat controversé de quatre ans avec les émeutes meurtrières du Capitole le 6 janvier 2021.

Il a continué à prétendre à tort que sa défaite électorale – qui a provoqué les émeutes – était le résultat d’une fraude, et fait actuellement face à une série d’enquêtes, notamment sur ses affaires fiscales et s’il a pris des documents classifiés de la Maison Blanche après avoir quitté ses fonctions.

Cependant, le mois dernier, un sondage a révélé que 41% des Américains le voyaient favorablement.

Image:

M. Trump a approuvé l’ancien médecin de la télévision Mehmet Oz – mais il a perdu la course au Sénat à mi-mandat en Pennsylvanie



Mis en accusation deux fois

Une autre campagne est un virage remarquable pour tout ancien président, et encore moins celui qui est entré dans l’histoire en tant que premier à être destitué deux fois.

Un seul président dans l’histoire des États-Unis a été élu pour deux mandats non consécutifs : Grover Cleveland en 1884 et 1892.

“Espérons que demain sera l’un des jours les plus importants de l’histoire de notre pays!” M. Trump avait écrit lundi sur son réseau de médias sociaux Truth.