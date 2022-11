Donald Trump annonce officiellement qu’il se présente à la présidence en 2024

Donald Trump a annoncé qu’il se présenterait à nouveau à la présidence en 2024.

C’est la troisième course présidentielle de Trump; il a remporté sa première course contre Hillary Clinton en 2016 et a perdu contre Joe Biden en 2020.

La campagne 2024 de Trump intervient alors qu’il fait face à une escalade des enquêtes criminelles fédérales et étatiques.

Donald Trump a formellement annoncé mardi soir qu’il se présente à nouveau à la présidence, cherchant un deuxième mandat à la Maison Blanche après la perte de réélection de 2020 qu’il a niée à plusieurs reprises.

L’ancien président a remporté son premier mandat en 2016 contre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. L’actuel président Joe Biden a vaincu Trump en 2020. Trump a affirmé à plusieurs reprises et à tort que les élections de 2020 avaient été truquées et lui a volé exigible à la fraude électorale généralisée, des revendications qui ont échoué à plusieurs reprises devant les tribunaux mais qui ont néanmoins contribué à inciter à la violente prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021.

L’annonce de Trump intervient deux ans avant le jour du scrutin, et il est le premier républicain à jeter son chapeau sur le ring. Juste avant son annonce attendue, Trump a déposé ses documents officiels auprès du Commission électorale fédérale – une telle démarche répondrait aux exigences légales de sa campagne de retour.

Trump entre maintenant sur le terrain en tant que favori présumé pour la nomination républicaine, avec une plus grande reconnaissance de nom et un coffre de guerre plus important que n’importe lequel de ses rivaux potentiels.

Il participe également à la course 2024 face à davantage d’enquêtes criminelles fédérales et étatiques que ses adversaires potentiels, les procureurs examinant tout, de sa gestion des dossiers gouvernementaux très sensibles à son rôle dans l’insurrection meurtrière du 6 janvier 2021.

Contrairement à la plupart des anciens présidents, qui cèdent la vedette à une nouvelle génération de successeurs après avoir quitté la Maison Blanche, Trump a cherché à garder le contrôle de l’appareil de son parti lorsqu’il n’était pas au pouvoir et a organisé des rassemblements dans tout le pays, alimentant les attentes selon lesquelles les 76 ans- vieux courrait à nouveau.

La “vague rouge” qui n’était pas

Le somptueux club Mar-a-Lago de Trump en Floride est devenu un arrêt de campagne obligatoire pour les candidats républicains à la recherche de dons et de soutien de l’ancien président avant les mi-mandats de 2022. Il a également remis des dizaines de mentions au cours du cycle de mi-mandat de 2022, jouant le rôle de faiseur de rois dans des courses clés comme les batailles pour les sièges du Sénat américain en Arizona, en Ohio et en Pennsylvanie.

Les républicains ont vu les élections de mi-mandat de 2022 comme une excellente occasion de reprendre le pouvoir à Washington, DC, d’autant plus que les cotes d’approbation de Biden sont restées sous-marines dans la plupart des sondages publics cette année. Les conservateurs ont cherché à rallier les électeurs autour de questions telles que l’inflation et le nombre record d’arrestations de migrants à la frontière américano-mexicaine. La plupart des observateurs politiques avaient depuis longtemps prédit qu’une «vague rouge» alimentée par le GOP élirait des dizaines de nouveaux membres du Congrès – renversant la Chambre et potentiellement le Sénat – sur la base du précédent du premier cycle d’élections de mi-mandat d’un nouveau président étant celui où les électeurs rejettent le parti politique du commandant en chef et opter pour le parti adverse.

Cependant, la vague ne s’est jamais matérialisée, car les démocrates ont conservé leur majorité au Sénat et le contrôle de la Chambre reste actuellement en suspens, un développement qui a stupéfié les républicains – qui avaient espéré utiliser les mi-mandat comme un clairon pour récupérer la Maison Blanche en 2024. Si les républicains finissent par retrouver une majorité à la Chambre, ce sera une mince majorité, ce qui présentera des défis pour le chef de la minorité Kevin McCarthy de Californie, un allié de Trump qui est sur le point de faire une offre pour diriger la chambre si le parti revendique au moins 218 sièges.

De nombreux candidats approuvés par Trump ont perdu leurs élections générales, notamment les candidats au poste de secrétaire d’État du GOP, Mark Finchem de l’Arizona, Kristina Karamo du Michigan et Jim Marchant du Nevada, qui ont tous soutenu les affirmations démenties de l’ancien président concernant les élections de 2020.

Les candidats soutenus par Trump Adam Laxalt du Nevada, Blake Masters de l’Arizona et Mehmet Oz de Pennsylvanie ont tous perdu leurs courses respectives au Sénat, anéantissant tout espoir d’une majorité républicaine au Sénat en 2023.

L’auteur républicain JD Vance a battu le représentant démocrate Tim Ryan dans la course au Sénat de l’Ohio, mais pas avant que le GOP ait été contraint de verser des millions de dollars dans le concours, détournant des ressources qui auraient pu être utilisées pour d’autres courses.

Et la course au Sénat de Géorgie se dirige vers un second tour le 6 décembreavec le sénateur démocrate Raphael Warnock devançant le candidat du GOP soutenu par Trump, l’ancien joueur de la NFL Herschel Walker, le jour du scrutin, mais tomber de peu du seuil de 50% requis pour la victoire. On ne sait pas quel rôle, le cas échéant, Trump jouera dans le second tour, étant donné que de nombreux républicains blâment toujours son participation dans les courses de ruissellement de l’an dernier, mettant en vedette les Sens de l’époque. Kelly Loeffler et David Perdue, pour le parti perdant les deux sièges.

Le gouverneur sortant du Maryland, Larry Hogan – un candidat potentiel à la présidentielle du GOP 2024 – dimanche critiqué L’influence de Trump dans les courses de 2022, déclarant que l’ancien président était devenu un frein aux efforts du parti pour élire plus de républicains.

“Je pense que c’est essentiellement la troisième élection consécutive que Donald Trump nous a coûté la course, et c’est comme trois grèves, vous êtes éliminé”, a déclaré Hogan lors d’une interview à CNN. “J’en ai marre de perdre. Je veux dire, c’est tout ce qu’il a fait.”

La candidature de Trump serait très unique

La dynamique de volonté de Trump a façonné le champ républicain de 2024, alors que les alliés et les étoiles montantes potentielles du parti attendaient de voir ce qu’il ferait.

La présidence de Trump s’est terminée par une cacophonie de violence partisane et une deuxième destitution historiquedécoulant de l’attentat contre le Capitole américain au cours duquel ses partisans ont tenté d’empêcher la vérification des résultats des élections de 2020.

Après des mois d’insistance de Trump sur le fait que Biden et le Parti démocrate lui avaient volé l’élection, des milliers d’émeutiers pro-Trump ont assiégé le Congrès car il a officiellement certifié le décompte du collège électoral qui a nommé Biden vainqueur. À au moins sept personnes sont mortes dans le cadre de l’attaque, dont un manifestant pro-Trump qui a été abattu par un officier de la police du Capitole. Dans les jours qui ont suivi l’attaque, cinq agents de la police du Capitole sont morts, dont un qui a été blessé en combattant la foule et deux qui se sont suicidés.

Trump était destitué pour la première fois en 2019 par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates allégations selon lesquelles il aurait cherché à suspendre l’aide à l’Ukraine à moins que ses dirigeants n’ouvrent des enquêtes sur la famille de Biden. Le Sénat a par la suite acquitté Trump de ces accusations.

Il n’y a qu’un seul autre précédent dans l’histoire des États-Unis pour ce que Trump cherche à accomplir.

Grover Cleveland, du Parti national démocrate, a été le seul président à avoir exercé deux mandats non consécutifs à la Maison Blanche. Il a exercé ses fonctions de 1885 à 1889, puis de 1893 à 1897. Cleveland a été évincé après son premier mandat par Benjamin Harrison, un républicain, mais a fait un retour politique quatre ans plus tard.

L’ancienne rédactrice Kayla Epstein a contribué à ce rapport