Donald Trump annonce la campagne présidentielle de 2024 après des mois de taquinerie pour reprendre la Maison Blanche

DONALD Trump a annoncé sa campagne présidentielle de 2024 après des mois de taquineries sur une tentative de reprendre la Maison Blanche.

Malgré une multitude d’enquêtes en cours, y compris le raid du FBI sur son domicile de Mar-a-Lago en Floride en août, Trump a officiellement inscrit son nom sur le bulletin de vote pour la prochaine élection présidentielle.

Donald Trump a annoncé sa campagne présidentielle de 2024 Crédit : Reuters

Trump a déclaré: “Le retour de l’Amérique commence maintenant” Crédit : Reuters

Trump a lancé sa candidature à la présidentielle de 2024 lors d’un rassemblement dans son domaine de Mar-a-Lago Crédit : Reuters

Lors d’un rassemblement dans son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, Trump est sorti aux chants “USA” avant de remercier la foule de l’avoir rejoint, lui et sa famille, dans le “plus grand pays de l’histoire du monde”.

“Le retour de l’Amérique commence maintenant”, a déclaré Trump.

“Il y a deux ans, nous étions une grande nation, et bientôt, nous serons à nouveau une grande nation.

“J’annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis.

“Ce ne sera pas ma campagne, ce sera notre campagne tous ensemble.

“Je me battrai comme personne ne s’est jamais battu auparavant.”

Avant l’annonce, il a été révélé via la journaliste de Bloomberg Jennifer Jacobs que Trump avait déposé une déclaration pour son offre de 2024 auprès de la FEC.

L’annonce fait suite à une performance terne des républicains aux urnes lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière.

De nombreux candidats triés sur le volet par Trump à travers le pays n’ont pas réussi à renverser les sièges démocrates dans un résultat raté de la “vague rouge”.

Trump et ses principaux conseillers ont depuis longtemps prévu d’annoncer sa troisième course à la Maison Blanche et ont même flirté avec l’idée de déclarer sa campagne avant les mi-mandats.

Lors d’un rassemblement le 3 novembre à Sioux City, Iowa, Trump a déclaré: “Afin de faire de notre pays un pays prospère, sûr et glorieux, je le referai très, très, très probablement.”

Une mer de partisans de MAGA a éclaté en applaudissements alors que les chants de “Trump !, Trump !, Trump !” a éclaté.

“Préparez-vous, c’est tout ce que je vous dis – très bientôt. Préparez-vous”, a taquiné l’ancien président.

CHAMP GOP 2024

Alors qu’il lance sa campagne de 2024, un nouveau sondage réalisé par YouGov America montre que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est fortement favorisé par rapport à l’ancien président.

Selon le sondage, 42% des républicains et des partisans du GOP ont déclaré qu’ils préféreraient voir DeSantis comme candidat, contre 35% affirmant qu’ils préféreraient Trump.

Malgré les chiffres privilégiés, DeSantis n’a pas annoncé sa campagne présidentielle.

Trump a continué à prendre des coups contre le gouverneur de Floride, y compris lors d’un rassemblement en Pennsylvanie le 5 novembre, où il a souligné un récent sondage du champ GOP 2024. “Voyons, ça y est, Trump à 71 ans. Ron DeSanctimonious à 10 %.”

Lors d’un rassemblement dans l’Ohio le 7 novembre, Alina Habba, une avocate de l’ancien président, a déclaré que Trump était responsable de la position actuelle de DeSantis au sein du Parti républicain et a réitéré qu’il ne devrait pas se présenter à des fonctions supérieures.

“DeSantis est DeSantis à cause de Trump”, a déclaré Habba à la chaîne Réseau de diffusion du côté droit.

“Il doit rester en Floride.”

DeSantis a apparemment ignoré les coups constants de l’ancien président alors qu’il se concentre sur le Sunshine State et les effets des ouragans Ian et Nicole.

Plus à venir…Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

The-sun.com est votre destination incontournable pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sportives, des histoires vécues, des photos à couper le souffle et des vidéos incontournables. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @TheUSSun.