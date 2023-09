Donald Trump « aime l’idée » de choisir une candidate à la vice-présidence américaine | Actualités américaines

Donald Trump s’est déclaré opposé à l’imposition d’une limite d’âge pour se présenter à la présidence des États-Unis, mais a soutenu un test de compétence.

Le candidat républicain à l’investiture a soutenu que certains des plus grands dirigeants mondiaux avaient 80 ans.

Mais en même temps M. Trump ne pensais pas Joe Biden était trop vieux, il a déclaré que l’actuel président de la Maison Blanche était incompétent, ce qui constituait « un problème plus grave ».

L’homme de 77 ans, qui a trois ans de moins que M. Biden, a fait ses commentaires dans une interview accordée à Meet The Press sur NBC, qui doit être diffusée dimanche.

M. Trump a également déclaré qu’il appréciait « le concept » d’avoir une femme comme candidate à la vice-présidence et a salué la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, qui l’a récemment soutenu lors d’un rassemblement, la qualifiant de « fantastique ».

Bien qu’il soit favori dans la course au parti pour affronter M. Biden, il est confronté à plusieurs cas juridiques pour des allégations d’ingérence électorale, de versement d’argent « secret » à une ancienne actrice porno et de vol de documents classifiés.

Cela l’a vu devenir le premier ancien dirigeant des États-Unis de l’histoire. se faire prendre une photo.

Estimant qu’il devrait y avoir un test de compétence plutôt qu’une limite d’âge pour le poste le plus élevé, M. Trump a déclaré : « Vous savez, j’ai passé un test il y a deux ou trois ans.

« Et comme les médecins l’ont dit – et c’était devant des médecins et tout un gros problème à Walter Reed (hôpital), qui est un endroit incroyable.

« Et j’ai réussi. Tout va bien. Je suis tout à fait favorable aux tests. Je pense franchement que les tests seraient une bonne chose. »

Il ne s’agissait pas d’un test de QI, mais d’un dépistage de 10 minutes utilisé pour évaluer un déficit cognitif léger ou une démence précoce.

Il a ajouté : « Beaucoup de gens disent que ce n’est pas constitutionnel de le faire. Mais je serais favorable aux tests, aux tests pour m’assurer que tout le monde va bien.

« Certains des plus grands dirigeants mondiaux ont plus de 80 ans. Soit dit en passant, je ne suis pas très près de 80 ans.

« Je ne pense pas que Biden soit trop vieux.

« Mais je pense qu’il est incompétent, et c’est là un problème plus grave. »

M. Trump a également confirmé qu’il avait laissé un mot à M. Biden lorsqu’il a quitté la Maison Blanche en janvier 2021 – une tradition pour les présidents sortants.

Il a déclaré : « Je lui ai laissé un mot. Je pense que c’était très… c’était un joli message. J’ai pris beaucoup de temps pour y réfléchir.

« J’aimerais qu’il fasse un excellent travail, même si c’était très mauvais politiquement. »

Lorsqu’on lui a demandé lors de cette longue interview s’il « penchait pour une femme » pour partager le ticket républicain, M. Trump a répondu : « J’aime le concept, mais nous allons choisir la meilleure personne ».

Le gouverneur Noem a récemment soutenu M. Trump lors d’un rassemblement dans l’État, alimentant les spéculations selon lesquelles elle pourrait être une candidate probable à la vice-présidence.

Il a déclaré : « Elle a été une grande gouverneure.

« Elle m’a donné un soutien très enthousiaste, un soutien magnifique en fait. Et, vous savez, cela a été un très bon état pour moi.

« Et elle ferait certainement partie des personnes que je considérerais, ou pour autre chose peut-être. Mais nous avons beaucoup de monde. Nous avons beaucoup de gens formidables au sein du Parti républicain. »