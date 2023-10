Donald Trump affirme qu’il jouit d’une immunité absolue et qu’il ne peut pas être poursuivi pour complot contre la démocratie

Donald Trump affirme qu’il ne peut pas être poursuivi pour avoir conspiré en vue de renverser une élection.

Parce qu’il était président à l’époque, affirme Trump, il est immunisé dans ses actions officielles, et cela faisait partie de son travail.

Les experts juridiques sont dubitatifs, mais cela pourrait retarder considérablement les poursuites fédérales.

L’ancien président américain Donald Trump a déposé jeudi une requête demandant le rejet des accusations de complot électoral fédéral au motif qu’il ne peut pas être poursuivi pour les actions qu’il a entreprises alors qu’il était à la Maison Blanche.

Trump, favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, doit être jugé à Washington en mars de l’année prochaine pour avoir prétendument conspiré en vue de renverser les résultats de l’élection de novembre 2020 remportée par le démocrate Joe Biden.

Les avocats de l’ancien président, dans une requête de 52 pages adressée à la juge de district américaine Tanya Chutkan, ont soutenu que les accusations devraient être rejetées.

« La Cour devrait rejeter l’acte d’accusation, avec préjudice, au motif de l’immunité présidentielle », ont-ils déclaré.

La tentative de Trump d’invoquer la défense de l’immunité présidentielle est considérée comme une tentative de longue haleine par les observateurs juridiques, mais elle pourrait entraîner un retard dans le début du procès alors que l’argument progresse jusqu’à la Cour suprême, dominée par les conservateurs.

Les tentatives de Trump d’utiliser la défense dite de « l’immunité absolue » dans d’autres affaires ont été repoussées par les juges, mais le plus haut tribunal du pays ne s’est jamais prononcé directement sur l’immunité d’un ancien chef de l’exécutif contre des poursuites pénales.

Trump est le premier ancien président américain à faire face à des accusations criminelles.

Les avocats de Trump, citant une affaire de la Cour suprême impliquant l’ancien président Richard Nixon, ont déclaré que la loi accorde une « immunité absolue » au président « pour les actes relevant du « périmètre extérieur » de sa responsabilité officielle ».

« Brisant un précédent de 234 ans, l’administration en place a accusé le président Trump d’actes qui ne relèvent pas seulement du ‘périmètre extérieur’, mais qui sont au cœur de ses responsabilités officielles en tant que président », ont-ils déclaré.

En tant que directeur général, ont-ils soutenu, Trump avait la responsabilité de « garantir l’intégrité des élections » et avait le droit de contester les résultats du vote de 2020.

« L’accusation affirme à tort que les motivations du président Trump étaient impures – qu’il ‘savait’ que les informations largement répandues faisant état de fraudes et d’irrégularités électorales étaient fausses, mais qu’il a quand même cherché à y remédier », ont-ils déclaré.

« L’acte d’accusation repose entièrement sur des actions présumées au cœur des fonctions officielles du président Trump, ou à tout le moins, dans le « périmètre extérieur » de ses fonctions officielles.

« Comme le président Trump est absolument à l’abri de poursuites pénales pour de tels actes, la Cour devrait rejeter l’acte d’accusation. »

« Question non résolue »

Tout en faisant valoir que Trump ne peut pas être poursuivi, ses avocats ont reconnu que l’affaire Nixon qu’ils ont citée impliquait la responsabilité civile d’un ancien président et non une conduite criminelle présumée.

« Aucun tribunal ne s’est demandé si une telle immunité présidentielle incluait l’immunité de poursuites pénales pour l’acte officiel du président », ont-ils déclaré. « La question reste une ‘question de droit sérieuse et non résolue’. »

L’affaire portée devant Chutkan accuse Trump de complot visant à frauder les États-Unis et de complot visant à entraver une procédure officielle – la session conjointe du Congrès du 6 janvier 2021 qui a été attaquée par une foule de partisans de Trump.

Trump, le seul accusé dans cet acte d’accusation, est également accusé d’avoir cherché à priver les électeurs américains de leurs droits de vote en affirmant faussement qu’il avait remporté les élections de 2020.

D’autres affaires pénales contre Trump incluent des accusations de racket en Géorgie pour avoir prétendument conspiré en vue de bouleverser les résultats des élections dans l’État du sud et un procès en Floride en mai 2024 pour mauvaise gestion de documents gouvernementaux top secrets.

Trump et ses deux fils aînés font également actuellement face à un procès pour fraude civile à New York pour avoir gonflé la valeur de leurs actifs immobiliers afin de bénéficier de prêts bancaires et de conditions d’assurance plus avantageuses.