L’ancien président américain Donald Trump a été acquitté lors du procès de destitution du Sénat américain pour avoir incité à l’attaque contre le Capitole le 6 janvier.

Les sénateurs ont voté qu’il était coupable par 57 voix contre 43 contre, pas assez pour être condamné pour la seule accusation d’incitation à l’insurrection.

Bien que sept républicains aient croisé les lignes de parti pour voter avec les démocrates, l’acquittement était toujours probable dans un Sénat également divisé, car une majorité des deux tiers, soit 67 voix, était nécessaire pour condamner.

Trump a salué son deuxième acquittement de destitution et dit que son mouvement « ne fait que commencer ».

Il est le premier président à être mis en accusation à deux reprises, et il est également désormais acquitté à deux reprises, la majorité des républicains ayant défendu ses actions.

Le vote portait sur la question de savoir si l’ex-président avait incité à l’insurrection meurtrière du 6 janvier, lorsque ses partisans ont submergé la police et ont pris d’assaut le Capitole à Washington.

Trump se réjouit du verdict

Les démocrates ont fait valoir que Trump avait provoqué l’attaque violente en répétant pendant des mois les fausses déclarations selon lesquelles l’élection lui avait été volée. Ils ont dit qu’il avait ensuite appelé ses partisans à «se battre comme un enfer» juste avant de faire le siège du Capitole, et a affirmé qu’il avait refusé d’arrêter la violence.

Dans une longue déclaration, Donald Trump a remercié ses avocats et ses défenseurs à la Chambre et au Sénat, qui, selon lui, «défendaient fièrement la Constitution que nous vénérons tous et les principes juridiques sacrés au cœur de notre pays».

Il a qualifié le procès de «encore une autre phase de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays». Et il a dit à ses partisans que «notre mouvement historique, patriotique et beau pour rendre l’Amérique à nouveau grandiose ne fait que commencer» et qu’il aura plus à partager avec eux dans les mois à venir.

McConnell claque Trump quelques instants après l’avoir acquitté

Que Trump soit déclaré non coupable est devenu encore plus probable après que des informations aient fait surface selon lesquelles le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, allait acquitter. Cependant, il l’a fait en invoquant des raisons constitutionnelles.

Après le vote, le politicien influent s’est lancé dans une attaque fulgurante contre son ancien chef. McConnell a déclaré qu’il n’y avait toujours « aucun doute » que Trump était « pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué » l’attaque meurtrière contre le Capitole américain.

McConnell a déclaré qu’il ne pouvait pas voter pour condamner Trump parce qu’il n’était « constitutionnellement pas éligible à une condamnation » parce qu’il n’était plus président.

Il a ajouté qu’une condamnation aurait créé un dangereux précédent qui donnerait au Sénat le pouvoir de condamner des rivaux politiques privés et de les empêcher d’exercer de futures fonctions.

Le plus haut démocrate du Sénat a déclaré que le vote d’acquittement de Donald Trump «vivra comme un vote d’infamie dans l’histoire du Sénat américain».

Chuck Schumer, un démocrate de New York, a applaudi les sept républicains qui se sont joints aux 50 démocrates pour voter pour condamner Trump.

Il a qualifié le jour de l’émeute de «l’héritage ultime et terrible» de Trump et a déclaré que la tache de ses actions ne serait jamais «emportée».

Trump a « allumé le match » sur l’émeute

La procédure de samedi a entraîné une période de confusion alors que les législateurs ont voté pour envisager d’entendre de nouveaux témoins. Il s’agissait de preuves suggérant que l’ancien président avait montré son indifférence face à la violence en rejetant un appel à appeler la foule.

Mais le Sénat est parvenu à un accord pour sauter leur témoignage, ouvrant la voie aux plaidoiries finales.

Clôturant le débat, Jamie Raskin, le principal procureur démocrate, a déclaré que les preuves devant le Sénat étaient accablantes selon lesquelles le président avait incité la foule. « Rien de tout cela ne serait arrivé sans le président », a-t-il déclaré.

« Le président Trump doit être condamné pour la sûreté et la sécurité de notre démocratie et de notre peuple », a soutenu Raskin.

Le directeur de la mise en accusation de la Chambre, David Cicilline, a présenté ses arguments de clôture, exhortant également les sénateurs à condamner Trump et affirmant que Trump avait incité la foule à attaquer le Capitole le 6 janvier.

« Nous ne suggérons pas que le discours de Donald Trump du 6 janvier a incité à lui seul l’attaque. Nous avons montré que sa conduite menant à et incluant ce discours a incité l’attaque », a déclaré Madeleine Dean, responsable de la mise en accusation de la Chambre.

Mise en accusation, « théâtre politique inconstitutionnel »

Mais les républicains ont fait valoir que le langage de Trump était une rhétorique politique normale, et bien qu’ils condamnaient la violence, ils ont soutenu qu’il n’y avait aucune preuve directe qu’il l’avait incitée.

L’avocat de l’ex-président Michael van der Veen a exhorté les sénateurs à acquitter Trump, affirmant qu’il était « temps de mettre fin à ce théâtre politique inconstitutionnel ».

Plus tôt, les avocats de Donald Trump ont déclaré que les accusations d’incitation à l’insurrection contre l’ancien président étaient un « mensonge monstrueux ».

Vendredi, ils ont exhorté les sénateurs à acquitter Trump, affirmant que le véritable objectif des démocrates était la «vengeance» et «l’annulation» du mouvement populiste de droite qui l’entourait.

De « arrêter le vol » à l’assaut mortel sur le Capitole

Depuis l’élection du 3 novembre, Donald Trump a été accusé d’avoir mis ses partisans dans une frénésie en répétant constamment le mensonge monumental selon lequel l’élection lui avait été «volée».

Il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée, plus de soixante contestations judiciaires de l’équipe de Trump ont été rejetées hors du tribunal et l’agence fédérale chargée de superviser les élections l’a décrite comme la plus sûre de l’histoire des États-Unis.

Mais de nombreux fans du président vaincu, vivant dans une réalité parallèle, profondément méfiants à l’égard des nouvelles grand public et influencés par la désinformation sur les réseaux sociaux, ont cru à ses affirmations sans fondement.

D’autres, qui comprenaient des chefs de file d’extrême droite, des milices paramilitaires et des théoriciens du complot, avaient leur propre programme en cherchant à attiser les flammes de l’insurrection.

Le 6 janvier, juste avant l’assaut de la foule contre le Congrès, Trump a exhorté ses partisans rassemblés devant la Maison Blanche à « se battre comme un enfer » pour renverser le résultat des élections.

L’appel à l’unité de Biden

Le 20 janvier, Joe Biden a prêté serment en tant que président des États-Unis et Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente de l’histoire des États-Unis.

Le nouveau président américain a appelé à l’unité après la violente émeute qui a eu lieu au Capitole, déclarant que la volonté du peuple avait été écoutée.

Il a commencé par signer une série de décrets, visant à annuler certaines des politiques de Donald Trump, notamment sur le changement climatique, l’immigration et les relations raciales.