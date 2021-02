Donald Trump a été acquitté d’incitation à l’insurrection à l’issue de son deuxième procès en destitution.

Une majorité des deux tiers des 100 sénateurs américains – 67 – était requise pour une condamnation, et les démocrates n’ont pas atteint cette barre.

Au total, 57 sénateurs ont voté pour condamner et 43 ont voté non coupables. Tous les 50 sénateurs démocrates ont voté pour condamner et ils ont été rejoints par sept républicains dont Mitt Romney, le sénateur de l’Utah.

Le tribunal a officiellement acquitté M. Trump pour incitation à l’insurrection le 6 janvier, lorsqu’il a dit à ses partisans de « se battre comme un enfer » avant que le Capitole américain ne soit envahi par une foule.

M. Trump a salué le verdict et a déclaré que le procès avait été « une autre phase de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays ».

Il a accusé les démocrates d’être motivés par « la vengeance politique » pour « persécuter, mettre sur liste noire, annuler et supprimer toutes les personnes et tous les points de vue avec lesquels ou avec lesquels ils ne sont pas d’accord ».

Quelques heures avant le verdict Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat a déclaré à ses collègues qu’il avait l’intention d’acquitter, ce qui peut avoir influencé certains d’entre eux.

M. McConnell a fait valoir que le Sénat n’avait pas compétence pour juger M. Trump parce qu’il est maintenant un citoyen privé.

Suite au verdict Chuck Schumer, le leader démocrate au Sénat, a déclaré: « Le 6 janvier vivra comme un jour d’infamie dans l’histoire. Le fait de ne pas condamner vivra comme un vote d’infamie. La justice n’a pas été faite.

« Il s’agissait de choisir le pays plutôt que Donald Trump, et 43 républicains ont choisi Trump. »

Clôturant le dossier de l’accusation après un procès rapide de cinq jours Michael van der Veen, l’avocat de M. Trump a déclaré que l’émeute était une « grave tragédie » et un « acte odieux contre le foyer de la démocratie américaine ».

Il a déclaré que M. Trump était « profondément perturbé » par des vidéos illustrant la violence lors du procès. Mais il a dit que M. Trump était innocent et victime d’une « croisade maniaque » contre lui par les démocrates.

Il a déclaré: «Cette mise en accusation a été une forme de simulacre complète du début à la fin.

«L’ensemble du spectacle a été une poursuite désordonnée d’une vendetta politique de longue date.

« Les démocrates étaient obsédés par la destitution de M. Trump depuis le tout début de son mandat. Maintenant, ils ont mené un faux procès de mise en accusation alors qu’il est un simple citoyen hors de ses fonctions. »