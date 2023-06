Donald Trump accusé de rétention illégale de documents classifiés

Les procureurs fédéraux ont accusé Donald Trump d’avoir violé la loi sur l’espionnage et d’avoir comploté pour entraver l’enquête criminelle, entre autres chefs d’accusation, selon une personne proche du dossier, un développement historique marquant le péril juridique le plus important à ce jour pour l’ancien président.

La nature exacte de l’acte d’accusation en sept chefs n’est pas claire car il reste sous scellés et même Trump lui-même n’a pas encore vu ce qu’il dit.

Au moins certains des chefs d’accusation déposés devant le tribunal de district fédéral de Miami par le bureau de l’avocat spécial Jack Smith incluent la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, l’entrave à la justice, le complot en vue d’entraver, les fausses déclarations et la dissimulation en vertu du titre 18 du code pénal américain. , dit la personne.

De quoi parle l’affaire Trump Mar-a-Lago et pourquoi est-elle importante ? En savoir plus

S’exprimant sur CNN, l’avocat de Trump, Jim Trusty, a confirmé que les accusations comprenaient le complot, les fausses déclarations, l’entrave à la justice et la conservation illégale de documents classifiés en vertu de la loi sur l’espionnage. Il a dit qu’il s’attend à voir l’acte d’accusation d’ici mardi.

Trump, désormais basé dans son club de golf de Bedminster dans le New Jersey pour l’été, a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il avait été convoqué mardi au palais de justice fédéral de Miami. « JE SUIS UN HOMME INNOCENT ! a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

L’Associated Press a rapporté que le ministère de la Justice et la sécurité intérieure envoyaient des agents fédéraux supplémentaires à Miami avant la comparution prévue de Trump devant le tribunal.

Cette image non datée publiée par le ministère américain de la Justice montre des documents qui auraient été saisis à Mar-a-Lago étalés sur un tapis Photographie : DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE DES É.-U./AFP/Getty Images

Le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, le plus grand républicain de la chambre, a déclaré jeudi que l’inculpation de Donald Trump était un « jour sombre » pour les États-Unis et qu’il se tenait aux côtés de l’ancien président.

« Les républicains de la Chambre tiendront pour responsable cette militarisation effrontée du pouvoir », a-t-il écrit sur Twitter.

Pendant plus d’un an, les procureurs ont examiné si Trump avait consciemment conservé des documents classifiés dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride après avoir quitté ses fonctions et pris des mesures pour dissimuler les documents après que le ministère de la Justice a émis une assignation à comparaître pour leur retour.

jeLes enquêteurs ont saisi environ 13 000 documents à Mar-a-Lago il y a près d’un an. Cent ont été marqués comme classifiés, même si l’un des avocats de Trump avait précédemment déclaré que tous les dossiers avec des marquages ​​classifiés avaient été renvoyés au gouvernement.

Trump a précédemment défendu sa conservation de documents, suggérant qu’il les avait déclassifiés alors qu’il était président. Cependant, Trump n’a pas fourni de preuve de cela et ses avocats ont refusé de faire valoir cet argument dans les dossiers judiciaires.

Les accusations criminelles contre Trump dans l’enquête sur les documents de Mar-a-Lago signifient que l’ancien président est maintenant accusé dans une deuxième affaire, après avoir été inculpé d’accusations d’État à New York par le procureur du district de Manhattan pour son rôle dans les paiements silencieux à une star de cinéma pour adultes en 2016.

L’acte d’accusation de Smith signifie également que le pays doit faire face à la situation sans précédent d’un ancien président deux fois destitué et deux fois inculpé qui se présente à la réélection.

Le Mar-a-Lago Club, domicile de l’ancien président américain Donald Trump Photographie : Giorgio Viera/AFP/Getty Images

L’enquête sur Trump avait semblé avoir été compliquée par la découverte de documents avec des marques classifiées dans la maison du Delaware et l’ancien bureau de Washington du président Joe Biden, ainsi que dans la maison de l’Indiana de l’ancien vice-président Mike Pence. Le ministère de la Justice a récemment informé Pence qu’il ne ferait pas face à des accusations, tandis qu’un deuxième avocat spécial continue d’enquêter sur le traitement par Biden de documents classifiés.

Mais il existe des différences essentielles dans les faits et les problèmes juridiques entourant le traitement des documents par Biden et Pence, notamment le fait que les représentants des deux hommes affirment que les documents ont été volontairement remis aux enquêteurs dès qu’ils ont été trouvés.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour The Guardian fait la une des États-Unis Bulletin gratuit Pour les lecteurs américains, nous proposons une édition régionale de notre e-mail quotidien, fournissant les titres les plus importants chaque matin « , »newsletterId »: »today-us », »successDescription »: »Nous vous enverrons The Guardian Headlines US tous les jours »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

En revanche, les enquêteurs se sont rapidement concentrés sur la question de savoir si Trump avait cherché à faire obstruction à l’enquête en refusant de remettre tous les documents demandés.

Jack Smith: avocat spécial vétéran au centre des enquêtes Trump En savoir plus

L’enquête s’est largement concentrée sur trois lois sous le titre 18 du code américain, selon l’affidavit du mandat de perquisition du FBI pour Mar-a-Lago : rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, obstruction à la justice et rétention de documents gouvernementaux.

L’enquête d’espionnage s’est concentrée sur la question de savoir si Trump a montré des documents de sécurité nationale dans son bureau de Mar-a-Lago, et a interrogé plusieurs témoins pour savoir si Trump avait agité des documents classifiés qu’il avait conservés lorsqu’il n’y était plus autorisé après avoir quitté ses fonctions.

Les procureurs ont également interrogé des témoins sur des documents concernant une éventuelle action militaire américaine contre l’Iran, après que Trump ait fait référence à un tel document lors d’une réunion à Bedminster en juillet 2021 où il a déclaré qu’il ne pouvait pas montrer un certain document parce qu’il ne l’avait pas déclassifié lorsqu’il était président.

À cette fin, les procureurs ont montré un document iranien à certains témoins qui ont comparu devant le grand jury de Washington et ont demandé si Trump ou quelqu’un d’autre leur avait déjà montré le document. Il n’était pas clair si un témoin a confirmé avoir vu le document, a déclaré l’une des personnes.

L’enquête sur l’obstruction, quant à elle, s’est concentrée sur la question de savoir si le manquement de Trump à se conformer pleinement à l’assignation à comparaître l’année dernière était un acte délibéré d’obstruction parce qu’il voulait conserver les documents classifiés même après avoir quitté ses fonctions, ont déclaré les gens.

En juin dernier, l’avocat de Trump récusé depuis, Evan Corcoran, a trouvé 38 documents classifiés dans la salle de stockage de Mar-a-Lago et a déclaré au ministère de la Justice qu’il n’y restait plus de documents – ce qui a été remis en question lorsque le FBI a saisi 101 autres documents classifiés mois plus tard.

Corcoran a dit plus tard à ses associés qu’il s’était senti induit en erreur parce qu’il avait demandé s’il devait chercher ailleurs à Mar-a-Lago, comme le bureau de Trump, mais qu’il avait été renvoyé, a d’abord rapporté le Guardian. Les notes de Corcoran ont également montré qu’il avait dit à Trump qu’il devait restituer tous les documents classifiés en sa possession.

Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport