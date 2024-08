Donald Trump accuse Biden et Harris d’avoir manipulé les données sur l’emploi

Déclaration: « L’administration Harris-Biden a été surprise en train de manipuler frauduleusement les statistiques de l’emploi. »

L’agence fédérale qui calcule le nombre de personnes qui travaillent a offert aux démocrates un cadeau indésirable pendant la semaine de leur convention nationale à Chicago : une réduction de 818 000 emplois par rapport aux gains d’emploi de l’année dernière.

Les créations d’emplois pendant l’administration du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris ont été un point positif pour l’économie malgré une inflation obstinément élevée.

L’ancien président Donald Trump, lors d’un événement le 22 août dans le comté de Cochise en Arizona, a utilisé ce point de discussion pour attaquer Harris, la candidate démocrate à la présidence, sur la question de l’économie :

« Je veux aborder les faux chiffres sur l’emploi que l’administration Harris-Biden publie depuis un an. … Ils ont prétendu à tort avoir créé 818 000 emplois », a déclaré M. Trump.

Le 21 août, Trump a partagé une vérité sociale poste qui est allé plus loin, en alléguant des malversations de la part de l’administration :

« SCANDALE ÉNORME ! L’administration Harris-Biden a été surprise en train de manipuler frauduleusement les statistiques de l’emploi pour cacher l’étendue réelle de la ruine économique qu’elle a infligée à l’Amérique. De nouvelles données du Bureau of Labor Statistics montrent que l’administration a gonflé les chiffres avec 818 000 emplois supplémentaires qui n’existent pas et qui n’ont jamais existé. »

Les chiffres de l’emploi de l’année dernière ont été réévalués la semaine dernière de manière à montrer 818 000 postes de moins que ce qui avait été initialement enregistré. Cela représente une baisse d’un demi-point de pourcentage pour tous les emplois de l’économie.

Les économistes de tous bords ont toutefois rejeté les accusations de Trump selon lesquelles l’administration aurait manipulé les comptes. Il s’agit plutôt d’un effort entrepris chaque année pour peaufiner des données initiales que l’agence reconnaît comme imparfaites.

« Les affirmations de Trump n’ont aucune validité », a déclaré Douglas Holtz-Eakin, président de l’American Action Forum (centre-droit). « Il s’agit d’une révision standard et régulière des données sur l’emploi. »

Que s’est-il passé la semaine dernière ?

Mercredi, le Bureau fédéral des statistiques du travail a annoncé une ajustement annuel de « benchmarking » Les données sont basées sur une analyse des données d’assurance chômage des États. Ces données sont considérées comme plus précises que les données des employeurs que l’agence utilise pour établir ses rapports mensuels sur l’emploi, qui sont étroitement surveillés.

En utilisant ces données plus précises sur l’assurance chômage, l’agence a constaté qu’il y avait 818 000 emplois de moins en mars que ce qui avait été initialement annoncé. Il s’agit de la plus forte révision à la baisse de l’emploi en 15 anset cela a suscité une certaine inquiétude parmi les économistes quant à un éventuel affaiblissement de l’économie. Cela pourrait renforcer les arguments en faveur d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre.

Lorsque nous avons contacté le Comité national républicain, la porte-parole Anna Kelly a déclaré que l’administration Biden-Harris rejetait « la faute sur la crise économique qu’elle a créée ».

Mais le comité n’a fourni aucune preuve pour étayer les allégations de Trump selon lesquelles l’administration avait été « surprise en train de manipuler frauduleusement les statistiques sur l’emploi ».

Ce recalcul n’était pas un stratagème

Le Bureau of Labor Statistics est composé de fonctionnaires qualifiés et n’a jamais été accusé de partialité politique de manière crédible. Les procédures que l’agence utilise pour le réétalonnage sont bien définies et sont utilisées depuis des années.

Il ne s’agit pas d’une « conspiration », a déclaré Dean Baker, cofondateur du Center for Economic and Policy Research, un organisme libéral. « Il s’agit d’un processus tout à fait normal qui se répète chaque année. »

Tara Sinclair, économiste à l’Université George Washington et ancienne secrétaire adjointe adjointe à la macroéconomie au Bureau de la politique économique du Département du Trésor, a déclaré que l’équivalent révisions publiées en 2019lorsque Trump était président, a également « montré une réduction notable ».

Les économistes « veulent des informations complètes, mais cela prend plus de temps, et elles sont publiées selon un calendrier régulier », a déclaré Sinclair.

L’ajustement récemment annoncé est préliminaire et pourrait encore changer, à la hausse ou à la baisse, avant de devenir officiel en février.

Décision de PolitiFact

Trump a déclaré : « L’administration Harris-Biden a été surprise en train de manipuler frauduleusement les statistiques de l’emploi. »

Il ne fait aucun doute que la révision systématique des chiffres de l’emploi par le Bureau of Labor Statistics atténue la rhétorique économique de Harris. Mais rien ne prouve que l’administration ait joué avec ces chiffres. Les fonctionnaires ont compilé les données avec les mêmes méthodes et selon le même calendrier depuis des années.

Les économistes de tous horizons idéologiques ont déclaré n’avoir vu aucune preuve d’ingérence politique dans les données.

L’affirmation de Trump est fausse et ridicule. Nous l’évaluons à sa juste valeur !

