Le président Donald Trump s’entoure une fois de plus d’ultra-loyalistes après avoir tenu des réunions vendredi et dimanche avec Sidney Powell et d’autres attisant son récit de fraude électorale.

Le représentant Matt Gaetz (R-Fla), qui a défendu Trump lors de la destitution, a été repéré lundi à la Maison Blanche, tout comme l’avocat de Trump Rudy Giuliani – qui était également présent pour une réunion vendredi avec l’ancien avocat de Trump Sidney Powell.

Powell et Giuliani ont chacun lancé l’idée d’utiliser le pouvoir fédéral pour saisir des machines à voter qui, selon eux, font partie d’un complot visant à détourner les votes de Trump – une affirmation selon laquelle les médias conservateurs se sont éloignés des menaces apparentes de poursuites.

Le représentant Matt Gaetz (R-FL) utilise un téléphone portable à côté d’un marine des États-Unis à l’extérieur de l’aile ouest à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 21 décembre 2020. Lui et d’autres fidèles conservateurs de Trump ont été repérés à la Maison Blanche lundi

On a également repéré une collection de fidèles républicains conservateurs de Trump – qui pourraient chacun jouer un rôle lorsque le Congrès se réunit en session conjointe le 6 janvier pour compter les votes soumis par le Collège électoral.

Joe Biden a battu Trump lors du vote du Collège électoral 306 à 232, mais cela n’a pas empêché Trump ou ses alliés de chercher des moyens d’annuler l’élection.

Dans une démonstration inhabituelle, Gaetz est sorti de l’aile ouest juste en face de la porte d’où un marine américain monte la garde lorsque le président est là. Gaetz a été photographié en train de vérifier son téléphone portable.

Le tueur de feu conservateur Jim Jordan de l’Ohio, Mo Brooks de l’Alabama, qui a déclaré qu’il chercherait à essayer de bloquer les électeurs des États où Trump prétend fraude, le représentant Louie Goehmert du Texas et le représentant élu de Géorgie Marjorie Taylor Greene, qui a exprimé son soutien à la théorie du complot QAnon.

Ils ont rencontré le président, Politico ont rapporté, tout comme le représentant de Pennsylvanie Scott Perry et le représentant de l’Arizona Andy Biggs.

L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a revendiqué une fraude électorale et tenté de faire saisir le gouvernement des machines à voter

L’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, fait pression pour qu’un avocat spécial enquête sur ses allégations de fraude, Trump envisageant d’essayer de la nommer lui-même

Trump affirme qu’il a gagné, dit que l’élection est truquée et traîne Joe Biden 306 à 232 au collège électoral

La bio Twitter de Green la décrit comme «100% Pro-Life, Pro-Gun, Pro-Trump #MAGA».

Leur réunion a eu lieu quelques heures après le départ du procureur général Bill Barr, qui a rejeté les allégations de fraude généralisée lors des élections.

Barr a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu fraude dans la plupart des élections, mais a fait référence à sa revendication précédente, affirmant qu’il n’avait pas vu « de fraude systémique ou généralisée qui affecterait le résultat de l’élection ».

« Je maintiens cette déclaration », a déclaré Barr – contredisant Trump, qui prétend avoir gagné.

Barr n’a pas non plus hésité à nommer un avocat spécial pour enquêter sur la fraude électorale, bien que le président ait retweeté une série de réclamations liées à Powell et l’ait rencontrée au cours du week-end au sujet de ses idées pour annuler le vote.

« Si je pensais qu’un avocat spécial à ce stade était le bon outil et qu’il était approprié, j’en nommerais un, mais je ne l’ai pas fait et je ne le ferai pas », a déclaré Barr lundi au ministère de la Justice.

Il n’a pas non plus obtenu de conseil spécial pour Hunter Biden malgré les efforts de Trump pour enquêter sur le fils de son rival. Barr a également déclaré qu’il semblait « certainement » que la Russie était à l’origine d’un piratage du gouvernement américain qui est toujours à découvert.

Powell, l’ancien avocat de Trump a déposé des poursuites « Kraken » dans les États que Trump a perdus et souhaite que le gouvernement saisisse les machines à voter pour les inspecter au milieu de ses propres allégations de conspiration impliquant le Venezuela, Cuba, la Chine et des machines qui auraient « inversé » les votes Trump à Biden.

Lorsque le Congrès se réunit en session conjointe, si un membre de chaque chambre s’oppose à une liste d’électeurs, il oblige les deux chambres à débattre de l’objection et à voter pour certifier les électeurs.

Trump a parlé publiquement avant les élections de la possibilité de mener son combat jusqu’à la Chambre.

En vertu des procédures de certification de l’élection, les deux chambres doivent voter séparément à la majorité pour entendre une objection aux électeurs d’un État une fois qu’elle est soulevée. Les démocrates contrôlent la Chambre et pourraient vraisemblablement la rejeter.